Thị trường gia tăng dự đoán Fed giữ nguyên lãi suất

Trụ sở FED tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại phiên thảo luận ngày 16/10 ở Bangkok trong khuôn khổ Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ông Warsh không đưa ra bình luận nào về chính sách tiền tệ hay dự đoán của ông về kinh tế Mỹ. Ông chỉ tái khẳng định cam kết của Fed trong việc đảm bảo ổn định giá cả.

Chủ tịch Fed cho biết cơ quan này đã đưa ra thông điệp rõ ràng về việc ưu tiên ổn định giá cả, đồng thời đã bắt đầu thắt chặt tiền tệ cách đây khoảng một tháng. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra bất kỳ dự báo nào và cho biết sẽ không tuyên bố trước những gì có thể thực hiện tại các cuộc họp chính sách từ nay đến cuối năm.

Sau bài phát biểu của ông Warsh, các nhà đầu tư đã giảm dự đoán về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 27-28/10. Trước khi ông Warsh phát biểu, tỷ lệ đặt cược cho kịch bản tăng lãi suất ngay trong tháng này là 27%, nhưng con số này đã giảm xuống dưới 15% sau phát biểu nói trên.

Đánh giá về diễn biến này, ông Derek Tang, chuyên gia kinh tế tại công ty tư vấn Monetary Policy Analytics, nhận định rằng Chủ tịch Fed rõ ràng không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào theo hướng thắt chặt chính sách.

Trước đó, Fed đã nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9, đánh dấu đợt tăng đầu tiên kể từ năm 2023. Quyết định này nhận được sự ủng hộ của toàn bộ 19 nhà hoạch định chính sách của Fed, và phần lớn trong số họ khi đó cũng cho rằng nhiều khả năng sẽ có thêm một đợt tăng nữa trong năm nay.

Chủ tịch Warsh cho hay kể từ cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), tình hình thế giới nhìn chung đã diễn biến đúng như dự báo của Fed. Trong những tuần gần đây, một số quan chức chủ chốt của Fed cho rằng có thể cần phải tăng lãi suất hơn nữa, nhưng đồng thời nhấn mạnh Fed vẫn có thời gian để thu thập thêm các dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra hành động tiếp theo.

Các chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs nhận định, cùng với các phát biểu gần đây từ những thành viên khác của FOMC, tuyên bố của ông Warsh cho thấy Fed sẵn sàng tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 10. Goldman Sachs dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Cũng tại sự kiện trên, ông Warsh đã thể hiện quan điểm lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI), gọi đây là phát kiến quan trọng nhất của nền kinh tế toàn cầu mà ông từng chứng kiến. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra cảnh báo rằng AI có thể đang thúc đẩy nhu cầu gia tăng trong ngắn hạn.

Ông Warsh phân tích rằng AI rõ ràng đang tác động đến phía cầu của nền kinh tế trước khi tạo ra ảnh hưởng đối với phía cung. Ông nhấn mạnh đứng ở vị thế của một nhà quản lý ngân hàng trung ương với nhiệm vụ đảm bảo ổn định giá cả và việc làm tối đa, ông nhận thấy đây là một cú sốc đối với nền kinh tế.

Theo ông Warsh, mặc dù AI là một cú sốc tích cực về mặt cung trong trung hạn, nhưng ở thời điểm hiện tại, công nghệ này đang thúc đẩy sự gia tăng của tổng cầu và tác động của nó đối với việc làm vẫn còn là dấu hỏi. Một số đồng nghiệp của ông Warsh cũng bày tỏ mối quan ngại tương tự, khi đặt ra câu hỏi liệu sự bùng nổ đầu tư vào hạ tầng AI có thể dẫn đến tình trạng nền kinh tế phát triển quá nóng hay không.