Thị trường ghi nhận 29 ngân hàng hạ lãi suất huy động, có nơi điều chỉnh giảm tới 0,7%/năm

Thị trường tiền gửi ghi nhận xu hướng điều chỉnh quy mô lớn khi có 29 ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động trong tháng 10/2026. Diễn biến này xuất hiện ở ít nhất một kỳ hạn hoặc hình thức gửi tiền, tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn trung và dài hạn từ 6 tháng trở lên.

Mức điều chỉnh phân hóa giữa các nhóm ngân hàng

Khảo sát biểu lãi suất niêm yết trong tháng 10/2026 cho thấy mức điều chỉnh phổ biến trên thị trường là 0,5 điểm phần trăm. Danh sách 29 đơn vị hạ lãi suất bao gồm: LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, VPBank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB, SeABank, Techcombank, PGBank, Saigonbank, GPBank, MSB, VietABank, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Về kênh gửi tiền, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng với HDBank, PGBank, BVBank chỉ áp dụng giảm lãi suất tiết kiệm tại quầy. Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác điều chỉnh giảm đồng thời ở cả kênh trực tuyến và tại quầy.

Một số đơn vị ghi nhận biên độ hạ lãi suất cao hơn mặt bằng chung. Cụ thể, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) giảm 0,6 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 6 tháng. Ngân hàng SeABank hạ tới 0,7 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn 18-36 tháng.

Ở nhóm ngân hàng quy mô lớn, Techcombank giảm 0,1 điểm phần trăm kỳ hạn 6-11 tháng và giảm 0,5 điểm phần trăm cho kỳ hạn từ 12 tháng. MB giảm 0,4 điểm phần trăm ở kỳ hạn 6-11 tháng và 0,5 điểm phần trăm từ kỳ hạn 12 tháng trở lên. VPBank cũng hạ 0,4 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 6-11 tháng, đồng thời hạ 0,3-0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 12 tháng.

Yêu cầu điều hành từ Ngân hàng Nhà nước

Động thái hạ lãi suất huy động trên toàn hệ thống diễn ra sau yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp hạ nhiệt chi phí vốn. Cơ quan quản lý định hướng các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Mục tiêu của đợt điều chỉnh này là tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, tập trung mức giảm 1,5-2 điểm phần trăm/năm cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các ngành ưu tiên. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh các nhà băng không chạy đua lãi suất huy động, đồng thời giám sát qua hệ thống báo cáo; các trường hợp không chấp hành có thể bị xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Biến động lãi suất huy động trực tuyến tại ngày 31/10/2026

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất huy động trực tuyến tại ngày 31/10/2026 so với ngày 30/9/2026 ở các kỳ hạn chủ chốt tại một số ngân hàng thương mại: