Thị trường F&B Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh mới

Đối với cà-phê, Việt Nam có lợi thế lớn về quy mô vùng nguyên liệu, năng lực cung ứng và vị thế trên thị trường quốc tế.

Số liệu dựa theo Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam sáu tháng đầu năm 2026 do iPOS.vn và Nestlé Professional công bố tháng 9/2026. Thống kê cũng cho thấy doanh thu toàn thị trường F&B ước đạt 432.700 tỷ đồng, tăng 6,55% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026, thị trường cà-phê và trà Việt Nam đang có dư địa phát triển nhờ lợi thế đồng thời về vùng nguyên liệu, năng lực sản xuất, văn hóa tiêu dùng và sự mở rộng của thị trường F&B trong nước.

52,01% doanh nghiệp F&B có kế hoạch mở thêm cửa hàng hoặc phát triển quy mô kinh doanh trong sáu tháng cuối năm 2026.

Những số liệu này cho thấy thị trường đã tăng trưởng trở lại, nghiêng về những doanh nghiệp có sản phẩm khác biệt và năng lực vận hành hiệu quả.

Sức mua đối với đồ uống cũng đang dịch chuyển lên phân khúc giá cao hơn. Theo cùng báo cáo, tỷ lệ người tiêu dùng chi dưới 35.000 đồng cho mỗi đồ uống giảm từ 41,64% xuống còn 29,44%, trong khi nhóm chi từ 36.000 đến 70.000 đồng tăng từ 48,29% lên 61,78%.

Việt Nam có lợi thế lớn về quy mô vùng nguyên liệu, năng lực cung ứng và vị thế trên thị trường quốc tế.

Diễn biến này cho thấy người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm giá thấp mà ngày càng cân nhắc sự tương xứng giữa giá bán, chất lượng nguyên liệu, an toàn, hương vị, tính thuận tiện và trải nghiệm tại điểm bán.

Đối với cà-phê, Việt Nam có lợi thế lớn về quy mô vùng nguyên liệu, năng lực cung ứng và vị thế trên thị trường quốc tế. Theo số liệu của Cục Hải quan được Bộ Công thương dẫn trong Bản tin Thị trường nông, lâm, thủy sản ngày 11/9/2026, tám tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,33 triệu tấn cà-phê, đạt kim ngạch 6,03 tỷ USD.

Sáu tháng đầu năm 2026, Việt Nam cung cấp cho Nhật Bản khoảng 55.500 tấn cà-phê, trị giá 247,8 triệu USD; tăng thị phần trong tổng nhập khẩu của Nhật Bản từ 27,74% lên 32,1%.

Theo Cục Hải quan, năm 2025 Việt Nam xuất khẩu 136.952 tấn trà, đạt gần 238 triệu USD, với giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.737 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhu cầu tại một số thị trường phát triển đang dịch chuyển sang trà hữu cơ, trà đặc sản vùng miền, sản phẩm chế biến tối giản và các dòng trà gắn với câu chuyện văn hóa, nguồn gốc cũng như phương pháp sản xuất. Đây là cơ hội để trà Việt Nam chuyển từ vai trò cung cấp nguyên liệu sang phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng và thương hiệu riêng.

Sự kiện hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện nhu cầu thị trường, tìm kiếm đối tác.

Ở phía doanh nghiệp, xu hướng đầu tư đang chuyển từ việc chỉ mở thêm điểm bán sang chuẩn hóa chất lượng và nâng cao hiệu quả vận hành. Những hạng mục được quan tâm gồm máy pha, máy xay kiểm soát định lượng; thiết bị rang và chế biến; hệ thống lọc nước, giải pháp pha chế tự động; phần mềm quản lý bán hàng - tồn kho - khách hàng và các thiết bị giúp tiết kiệm nhân công, điện và nước.

Cafe Show & Tea Show Hanoi 2026 sẽ kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị, từ vùng nguyên liệu, doanh nghiệp chế biến, nhà rang xay và thương hiệu đồ uống đến các đơn vị thiết bị, công nghệ và phân phối.

Thông qua hoạt động trưng bày, thử nếm, chia sẻ chuyên môn và kết nối giao thương, sự kiện hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện nhu cầu thị trường, tìm kiếm đối tác và hoàn thiện năng lực đưa sản phẩm từ vùng nguyên liệu đến người tiêu dùng một cách ổn định, hiệu quả và có giá trị cao hơn.