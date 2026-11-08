Thị trường ebook sau Nghị định về xử phạt vi phạm bản quyền số

Thị trường ebook có nhiều chuyển biến tích cực khi có sách lậu bị nghiêm cấm trên không gian mạng.

“Từ khi các quy định về cấm chia sẻ sách có bản quyền với những chế tài hợp lý được ban hành thì thị trường ebook có bản quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sách lậu trở nên hạn chế trong thời gian gần đây”, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc phát triển kinh doanh máy đọc sách Akishop, chia sẻ với Tri Thức - Znews tại sự kiện Inknovation Day 2026 ngày 7/11 ở TP.HCM.

Bà kể trước đó tình trạng sách lậu từng ảnh hưởng đáng kể đến thị trường ebook có bản quyền. Một bộ phận người dùng có xu hướng tìm đến các nguồn sách không chính thống thay vì mua sách hoặc sử dụng dịch vụ từ đơn vị phát hành hợp pháp.

Một trong những văn bản liên quan là Nghị định 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 19/8 theo đề nghị của Bộ Công an. Nghị định quy định xử phạt đối với các hành vi cung cấp, chia sẻ, sử dụng nội dung số không bảo đảm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng.

Tùy tính chất hành vi, cá nhân vi phạm có thể bị phạt 10-20 triệu đồng hoặc 20-30 triệu đồng theo các quy định tương ứng tại Điều 15 và Điều 14.

Không gian trải nghiệm máy đọc sách ở Inknovation Day 2026.

Trong bối cảnh này, theo bà Hằng, điều các đơn vị kinh doanh máy đọc sách - bên có liên quan trực tiếp đến ebook - cần làm là tiếp tục mở rộng danh mục đầu sách điện tử chính thống với mức giá đa dạng, dễ tiếp cận. Bản thân đơn vị cũng làm việc với các nhà xuất bản để không ngừng bổ sung nguồn sách có bản quyền.

“Với sự phối hợp nhiệt tình từ các nhà xuất bản, nguồn sách điện tử có bản quyền hiện nay có nhiều chuyển biến tích cực. Hy vọng trong tương lai, sẽ có đa dạng hơn các nguồn ebook cho độc giả”, bà nói thêm. Bên cạnh đó, các công ty máy đọc sách cũng nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của thị trường bằng cách phát triển công nghệ đọc sách điện tử.

Inknovation Day 2026 là ngày hội công nghệ và đọc sách do Akishop tổ chức. Sự kiện hướng đến cộng đồng yêu công nghệ và ebook. Bên cạnh khu vực trải nghiệm các thiết bị mới, chương trình có những phiên chia sẻ chuyên sâu về toàn cảnh thị trường E-ink năm 2026, giới thiệu đặc điểm và khả năng ứng dụng của từng dòng sản phẩm.

Hiểu Nhi