Thị trường đồng loạt giảm, giá vàng miếng SJC tăng nhẹ

Vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, vàng nhẫn giảm 1,1 triệu đồng/lượng

Thời điểm 9h sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào/bán ra ở mức 139,6-142,6 triệu đồng/lượng, bất ngờ tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên gần nhất nhưng giảm khá mạnh so với mức giá 140,6-143,6 sáng qua - giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 600.000 đồng/lượng.

Vàng SJC 5 chỉ cũng tăng 600.000 đồng/lượng hai chiều, mua vào/bán ra ở mức 139,6-142,6 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 139,6-142,63 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng hai chiều.

Trái với diễn biến trên, vàng nhẫn tại SJC lại giảm khá mạnh, giảm hơn 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 138,2-141,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,1 triệu đồng/lượng. Nữ trang 999,9 giá 135,7-140,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng.

Cùng giờ sáng nay, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 138-142 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 136-141 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng cả hai chiều. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 135,8-140,8 triệu đồng/lượng, cũng giảm 800.000 đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giá 138-142 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đều giao dịch ở mức 138-142 triệu đồng/lượng, cùng giảm 800.000 đồng/lượng hai chiều.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tăng 600.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 139,6-142,6 triệu đồng/lượng. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giá 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 137,5-140,5 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng hai chiều.

Tương tự, vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 139,6-142,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 138,5-141,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng mua vào, tăng 500.000 đồng/lượng bán ra. Vàng nữ trang 999,9 giá 136-140,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 139-142,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng mua vào và 600.000 đồng/lượng bán ra. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 niêm yết ở mức 136-140,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC niêm yết giá 139,6-142,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng hai chiều. Tuy nhiên, vàng nhẫn Kim Gia Bảo 999,9 giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều, mua vào/bán ở mức 138-142 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng VietinBank SJC giao dịch ở mức 139,6-142,6 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng thế giới trượt dốc khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lãi suất của Fed

Vàng thế giới giảm giá vào đầu phiên giao dịch châu Á hôm nay (20/10) khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) vào tuần tới về các tín hiệu về lãi suất và triển vọng rộng hơn về chính sách tiền tệ.

Giá vàng thế giới trượt dốc khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lãi suất của Fed.

Vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.126,84 đô la/ounce vào lúc 01h02 (giờ GMT), trong khi giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 giảm 0,3% xuống 4.146,00 đô la.

Trọng tâm của nhà đầu tư đã chuyển sang cuộc họp chính sách ngày 27-28 tháng 10 của Fed và dữ liệu Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào tuần tới, một thước đo quan trọng được giám sát chặt chẽ. Trên mặt trận địa chính trị, lực lượng Houthi liên kết với Iran của Yemen cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu năng lượng, sân bay và quân sự của Saudi.

Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ vào tháng 9 đã tăng lãi suất qua đêm chuẩn thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,75% -4,00%. Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang định giá 83% khả năng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, trong khi kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức 94%.

Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết lạm phát cơ bản là "khá gần" với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương với nhu cầu AI toàn cầu mạnh mẽ làm tăng thêm áp lực lạm phát từ thị trường việc làm eo hẹp, báo hiệu phạm vi tăng lãi suất hơn nữa.

Lãi suất cao hơn thường đè nặng lên giá vàng vì chúng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi mà không phải trả lãi.

Trong số các kim loại khác, bạc giao ngay giảm 0,7% xuống 56,69 đô la/ounce, bạch kim ổn định ở mức 1.639,65 đô la và palađi giảm 0,7% xuống 1.112,08 đô la. ngân hàng trung ương khi đặt mục tiêu lạm phát 2%.

Tỷ giá tại Vietcombank sáng 20/10.