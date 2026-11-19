Giao dịch ngắn hạn chỉ phù hợp với nhà đầu tư chuyên nghiệp

Thị trường đang trải qua biến động mạnh khi Vn-Index liên tục đi xuống trong những phiên vừa qua. Kết phiên ngày 19/11, VN-Index tiếp tục giảm thêm 13 điểm, kéo dài phiên giảm điểm sâu thứ ba liên tiếp và lùi về dưới vùng 1.700 điểm. Cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường trở nên thách thức hơn với nhà đầu tư.

"Nếu nhà đầu tư lựa chọn chiến lược đi theo xu hướng ngắn hạn, mua thấp bán cao và liên tục giao dịch theo diễn biến thị trường, rủi ro và thách thức sẽ lớn hơn. Giao dịch ngắn hạn đòi hỏi kinh nghiệm và phù hợp hơn với những nhà đầu tư chuyên nghiệp", ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích, VPS chia sẻ với nhà đầu tư tại talkshow chứng khoán có chủ đề "Chọn đúng cổ phiếu, xây vững danh mục".

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Thị trường ngày càng biến động dưới tác động của nhiều thông tin trong ngắn hạn, như cuộc chiến Mỹ - Iran, chính sách thuế quan, diễn biến chính trị giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Mỹ, làn sóng AI hiện nay và trong nước là câu chuyện của lãi suất. Những yếu tố này có thể khiến thị trường chứng khoán biến động mạnh. Các nhịp tăng giảm diễn ra nhiều hơn, thậm chí rất khó lường và khó dự báo.

Thực tế trên đã đặt ra nhiều rủi ro với nhà đầu tư. Chuyên gia VPS kể ra ba vấn đề lớn đang tác động trực tiếp đến nhà đầu tư, thứ nhất là việc lựa chọn cổ phiếu và quyết định mua bán trong ngắn hạn. Thứ hai, việc quản trị danh mục, kiểm soát dòng tiền, xác định tỷ trọng giải ngân và cân nhắc việc sử dụng đòn bẩy và cuối cùng là kiểm soát tâm lý.

"Đôi khi, nhà đầu tư rất nhạy bén, năng động nhưng tâm lý lại khiến họ hành động quá nhanh. Việc mua bán liên tục có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sinh lời và khiến nhà đầu tư mắc sai lầm", ông Khánh cho biết.

Trong một số thời điểm, thị trường biến động nhưng điều đó không có nghĩa những cổ phiếu nhà đầu tư đang nắm giữ đã thay đổi về bản chất. Nếu kết quả kinh doanh, triển vọng thu nhập của doanh nghiệp trong năm 2026 và các chỉ báo năm 2027 vẫn tương đối tốt thì không thể xem đó là cổ phiếu xấu, bán ra một cách vô thức, thậm chí bán tháo vì hoảng loạn.

Điểm tựa từ tăng trưởng kinh tế

Nền kinh tế đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, dù còn nhiều thách thức. Câu chuyện đầu tư công, nâng hạng thị trường và kỳ vọng dòng vốn ngoại giải ngân vào Việt Nam sẽ tiếp tục được quan tâm. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm hơn 9%.

Việc Chính phủ quyết tâm với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút FDI, kích thích tiêu dùng trong nước tiếp tục sẽ là những vấn đề đáng chú ý trong những năm tới. Bên cạnh đó, câu chuyện nâng hạng thị trường hay khả năng giải ngân của khối ngoại sẽ tạo thêm sức hấp dẫn hơn đối với cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

"Tôi kỳ vọng năm 2027 sẽ là năm thị trường ổn định và thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới. VN-Index không chỉ có thể quay lại mốc 1.900 điểm mà còn hướng đến những mức cao hơn. Trong giai đoạn đầu năm, thị trường có thể dao động quanh vùng 1.850 điểm. Tuy nhiên, từ quý 3 đến quý 4, VN-Index có khả năng vượt mốc 1.900 điểm để tiến lên vùng 2.000-2.100 điểm", ông Khánh dự báo.

Ở góc nhìn của ông, trong dài hạn, sau mỗi giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, thị trường thường bước vào một chu kỳ hồi phục và đi lên. Thị trường chứng khoán thường phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. "Nếu triển vọng kinh tế tiếp tục khởi sắc, các chỉ số chứng khoán sẽ có cơ sở duy trì ở mặt bằng giá cao, thậm chí vượt đỉnh cũ khi xuất hiện những động lực tăng trưởng và yếu tố vĩ mô thuận lợi hơn", ông chia sẻ.

Chọn cổ phiếu thay vì nhóm ngành

Sự phân hóa giữa các doanh nghiệp niêm yết được chuyên gia VPS dự báo sẽ tiếp tục diễn ra. Ngay trong những nhóm ngành đặc thù như thép, tài nguyên cơ bản, hàng hóa, xây dựng và vật liệu công nghiệp, vẫn có những cổ phiếu đạt kết quả kinh doanh tốt hơn so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

Vì vậy, lựa chọn từng cổ phiếu cụ thể thay vì chỉ nhìn vào triển vọng chung của nhóm ngành hoặc thị trường là điều cần lưu ý.

"Điều quan trọng là phải đánh giá bức tranh lợi nhuận để xác định doanh nghiệp và cổ phiếu nào đáng ưu tiên trong từng nhóm ngành", ông Khánh khuyến nghị.

Ông dự báo, sẽ có những cổ phiếu tăng giá và diễn biến tích cực trong năm 2027 dù không thuộc các nhóm ngành được hưởng lợi rõ rệt. Đó là cổ phiếu của những doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc hoặc những doanh nghiệp có cổ phiếu đã giảm sâu, đưa mức định giá xuống thấp so với giá trị sổ sách.

Ông Khánh kỳ vọng, trong dài hạn, sau mỗi giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, thị trường thường bước vào một chu kỳ hồi phục. Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên giữ tâm lý ổn định, quản lý danh mục và kiên nhẫn chờ đợi những nhịp hồi phục rõ nét hơn.