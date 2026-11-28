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Tình trạng này có thể tiếp tục khiến dầu diesel - nhiên liệu chủ yếu phục vụ hoạt động vận tải đường bộ và máy móc nông nghiệp - trở thành một trong những yếu tố gây áp lực lạm phát trong năm tới, ngay cả khi giá nhiên liệu đã giảm so với mức đỉnh kỷ lục. Giá hợp đồng tương lai dầu diesel trong tháng này đã giảm 24%, tương tự diễn biến của giá dầu thô.

Tuy nhiên, xuất khẩu dầu gasoil từ Trung Đông hiện vẫn chỉ bằng khoảng 1/3 so với mức trước khi chiến sự Iran bùng phát, bất chấp dòng chảy dầu thô đã phục hồi. Trong khi đó, Ukraine gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo dữ liệu của Kpler, Trung Đông và Nga chiếm hơn 28% tổng lượng dầu diesel xuất khẩu toàn cầu trong năm 2025. Ông Tim Gould, chuyên gia phân tích của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết xuất khẩu dầu diesel của Nga đã giảm xuống còn khoảng 200.000 thùng/ngày, so với mức 800.000 thùng/ngày trước đây, do các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu.

Các chuyên gia phân tích của Goldman Sachs nhận định, tình trạng gián đoạn hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Nga cùng với kế hoạch bảo dưỡng quy mô lớn sẽ khiến sản lượng chế biến dầu thô của các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu trong năm tới thấp hơn 1,3 triệu thùng/ngày so với mức xu hướng thông thường. Điều này sẽ hạn chế khả năng bổ sung lượng dầu tồn kho, vốn đang ở mức thấp.

Lượng tồn kho dầu gasoil tại trung tâm giao dịch ARA của châu Âu đã giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tồn kho các sản phẩm chưng cất tại Mỹ đang phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất kể từ năm 2003 vào cuối tháng 10.

Ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích của Rystad, cho biết: “Dữ liệu mới nhất của chúng tôi cho thấy lượng tồn kho sẽ tăng trong năm 2027, nhưng mức tăng chỉ ở mức khiêm tốn”.

Theo dự báo của Energy Aspects, châu Âu và Mỹ Latinh sẽ là những khu vực đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung lớn nhất trong nửa đầu năm 2027.

Bà Natalia Losada, chuyên gia của Energy Aspects, nhận định khó có khả năng các nhà máy lọc dầu tại Trung Đông dần phục hồi hoạt động về mức trước xung đột vào tháng 6/2027. Điều này làm gia tăng rủi ro nguồn cung dầu diesel năm 2027 thấp hơn dự báo.

Ông David Tonyan, chuyên gia phân tích của Kpler, cho biết: “Chúng tôi dự báo giá dầu diesel sẽ duy trì ở mức cao trong suốt nửa đầu năm 2027 và có thể kéo dài hơn nữa”.