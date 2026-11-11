Thị trường đi ngang, thanh khoản giảm mạnh

Các cổ phiếu vốn hóa lớn có khả năng bù đắp điểm số để giữ cân bằng cho VN-Index sáng nay.

Chỉ số tăng đạt đỉnh lúc 9h27, trên tham chiếu 8,5 điểm và thấp nhất lúc 10h08 giảm 5,6 điểm. Kết phiên VN-Index giảm nhẹ 2,56 điểm (-0,15%). Đây là biên độ dao động rất hẹp.

Kết quả này có được là do các cổ phiếu vốn hóa lớn bù trừ điểm số cho nhau. VIC tăng 0,79%, VHM tăng 0,16%, VCB tăng 0,56%, BID tăng 0,47%, HPG tăng 0,24% và GAS tăng 0,14% cân bằng lại 3 mã giảm trong top 10 vốn hóa là CTG giảm 0,78%, VPB giảm 1,11%, TCB giảm 1,14% và MBB giảm 1,03%.

Sức ảnh hưởng của VIC và VHM được hạn chế trong VN30-Index nên chỉ số này giảm khá rõ 0,53%, độ rộng 9 mã tăng và 19 mã giảm. Tương quan này cho thấy cổ phiếu khá yếu, thậm chí 8 mã giảm từ 1% trở lên. Ngoài VPB, TCB và MBB các cổ phiếu yếu nhất rổ VN30 có vốn hóa không quá lớn: MCH giảm 2,35%, TCX giảm 1,21%, SSI giảm 1,21%, MWG giảm 1,08%, STB giảm 1%. Tuy nhiên các cổ phiếu này lại có ảnh hưởng nhiều hơn tới VN30-Index.

Tình trạng dao động hẹp cũng xuất hiện phổ biến ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Độ rộng toàn sàn HoSE ghi nhận 123 mã xanh và 161 mã đỏ, trong đó 67 mã giảm từ 1% trở lên chiếm 23,5% tổng giá trị khớp lệnh và 49 mã tăng từ 1%, cũng chiếm 23,5% thanh khoản sàn. Như vậy 66% số cổ phiếu có giao dịch và 53% thanh khoản tập trung ở nhóm dao động rất nhỏ. Mặt khác, tới gần 70% số cổ phiếu đạt biên độ dao động tối đa trong ngày dưới 2%.

Thanh khoản sàn HoSE phiên sáng đạt 4.673,4 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, giảm 29% so với sáng hôm qua. Mức giao dịch này chỉ nhỉnh hơn phiên đầu tuần chút ít (4.414 tỷ đồng) và thấp hơn mức trung bình các phiên sáng tuần trước khoảng 27%. Điều này cho thấy dòng tiền lại giảm mạnh cường độ. Tuy nhiên khi kết hợp với mức dao động nhỏ, đây là trạng thái cung cầu khá cân bằng, dù độ rộng vẫn nghiêng nhẹ về phía đỏ. Không có áp lực từ bên nào đủ mạnh để thay đổi trạng thái này.

Diễn biến của VN-Index sáng nay.

Áp lực bán yếu nên không nhiều cổ phiếu thực sự bị xả. Trong 67 mã giảm từ 1% có 22 mã giao dịch trên 10 tỷ đồng. Duy nhất KDH khớp vượt trăm tỷ đồng, đạt 103,9 tỷ, giá giảm 2,52%. Các blue-chips giảm sâu cũng không mã nào đạt tới ngưỡng giao dịch này, cao nhất là SSI cũng chỉ khớp 84,9 tỷ, MBB với 79,2 tỷ, TCB với 76,4 tỷ. Nhóm midcap có thêm NVL giảm 1,84% với 73,7 tỷ; VPI giảm 1,6% với 66,4 tỷ; MSB giảm 1,22% với 59,1 tỷ; VND giảm 1,68% với 47,3 tỷ. Đối với các cổ phiếu này, ngưỡng thanh khoản nói trên là khá thấp.

Ở phía tăng giá, khả năng đi ngược dòng với biên độ lớn cũng không được đảm bảo bằng thanh khoản ở diện rộng. Chỉ 9 cổ phiếu tăng hơn 1% giao dịch được quá 10 tỷ đồng. Midcap xuất hiện VCG tăng 2,27% với 191,6 tỷ, VSC tăng 2,21% với 132,2 tỷ, PVT tăng 1,95% với 81,8 tỷ, POW tăng 1,6% với 71,9 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng hoạt động yếu, bán ra giảm 13% so với sáng hôm qua, mua vào giảm 35%. Vị thế ròng đạt -203 tỷ đồng nhưng cũng không có cổ phiếu nào giao dịch nổi trội. Bán ròng mạnh nhất là MBB -39,6 tỷ, FPT -31,4 tỷ, ACB -22,8 tỷ, NVL -21,3 tỷ. Mua ròng có SHB +29,7 tỷ, VIC +28,2 tỷ là cao nhất.

Đà tăng hôm qua chững lại một phần do thị trường chứng khoán quốc tế cũng suy yếu với số liệu lạm phát của Mỹ nóng hơn dự báo. Trước khi có báo cáo CPI tháng 10, nhiều quan điểm của quan chức FED cũng ủng hộ việc tăng thêm lãi suất trong tháng 12. Tuy nhiên việc thị trường trong nước duy trì ổn định và không xuất hiện áp lực bán lớn cho thấy khả năng bình ổn tâm lý tốt.