Thị trường dầu thế giới chuyển sang dư cung nhờ xuất khẩu từ Vùng Vịnh phục hồi

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Trong báo cáo hàng tháng, IEA nhận định thị trường dầu đang xuất hiện những dấu hiệu tái cân bằng bước đầu. Xuất khẩu từ Vùng Vịnh đã phục hồi về mức tương đương 74% trước chiến tranh, chủ yếu nhờ sản lượng tăng mạnh tại Saudi Arabia và Iraq, hai thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Sự phục hồi này, cùng với những tín hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể không tiến hành thêm hành động quân sự tại Iran, đã góp phần kéo giá dầu đi xuống. Giá dầu Brent đã giảm khoảng 18% trong tháng này, giúp người tiêu dùng giảm gánh nặng chi phí nhiên liệu, đồng thời giảm áp lực kiểm soát lạm phát đối với các ngân hàng trung ương.

IEA dự báo thị trường dầu thế giới sẽ dư cung khoảng 2 triệu thùng/ngày trong quý này, đảo chiều so với mức thiếu hụt tương đương được dự báo cách đây một tháng.

Tuy nhiên, tính chung cả năm 2026, thị trường vẫn thiếu hụt nguồn cung do chiến tranh làm gián đoạn sản lượng. IEA dự báo mức thiếu hụt bình quân cả năm nay là 685.000 thùng/ngày, thấp hơn khoảng 60% so với dự báo thiếu hụt 1,7 triệu thùng/ngày cơ quan này đưa ra hồi tháng trước. IEA cũng điều chỉnh tăng dự báo nguồn cung dầu toàn cầu năm 2026 thêm 920.000 thùng/ngày so với báo cáo trước.

“Xuất khẩu từ Vùng Vịnh phục hồi nhanh hơn nhiều so với nhu cầu dầu toàn cầu”, IEA nhận định. Theo cơ quan này, lượng dầu xuất khẩu của khu vực, không tính Oman, đạt 18,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10, bất chấp các đợt tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào tàu chở dầu.

Trong tháng 10, Saudi Arabia nâng sản lượng dầu thô lên 10 triệu thùng/ngày, còn sản lượng của Iraq đạt 4,6 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong 7 năm.

Nguồn cung cũng sẽ được bổ sung từ các kho dự trữ khẩn cấp. Theo báo cáo, các nước thành viên IEA sẽ đẩy nhanh việc giải phóng lượng dầu còn lại trong cam kết xả kho đưa ra hồi đầu năm, với thêm 71 triệu thùng được đưa ra thị trường từ nay đến cuối tháng 2/2027. Hồi tháng trước, các nước châu Âu đã cam kết đẩy nhanh tiến độ sau khi Mỹ chỉ trích quá trình này diễn ra quá chậm.

Dù nguồn cung phục hồi, thị trường vẫn còn những dấu hiệu căng thẳng do xung đột. Lượng tồn kho dầu mà IEA theo dõi đã tăng trong tháng 10, lần đầu tiên kể từ tháng 6, nhưng chủ yếu nhờ lượng dầu trên biển gia tăng. Trong khi đó, tồn kho trên đất liền vẫn ở mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Ở phía tiêu thụ, IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm nay giảm 2,68 triệu thùng/ngày, xuống trung bình 102,3 triệu thùng/ngày. Mức giảm này sâu hơn so với dự báo trong báo cáo tháng trước.

Theo IEA, cơ quan có trụ sở tại Paris và tư vấn cho các nền kinh tế lớn, triển vọng thị trường dầu diesel đã “cải thiện nhẹ” trong bối cảnh giá cao kìm hãm tiêu dùng.

IEA dự báo nhu cầu dầu sẽ phục hồi vào năm tới nhưng vẫn thấp hơn mức của năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu nguyên liệu cho ngành hóa dầu, trong khi giá cao, xu hướng chuyển sang sử dụng điện trong nền kinh tế và hiệu quả sử dụng nhiên liệu được cải thiện sẽ hạn chế đà phục hồi của nhu cầu nhiên liệu giao thông.

Với triển vọng này, IEA ước tính mức dư cung xuất hiện trong quý hiện tại sẽ tiếp tục tăng lên đáng kể trong năm tới.