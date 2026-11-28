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Một tuần tăng giá mạnh

Theo thông tin thị trường được công bố ngày 28/11, giá dầu Brent kết thúc tuần giao dịch ở mức 95,44 USD/thùng, tăng 6,1% so với tuần trước. Những bất ổn tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối tâm lý thị trường.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu được giải quyết dứt điểm, trong khi những diễn biến liên quan đến Saudi Arabia và lực lượng Houthi làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải tại khu vực.

Giới kinh doanh dầu mỏ đặc biệt quan tâm đến khả năng phục hồi hoạt động xuất khẩu dầu của các quốc gia vùng Vịnh.

Theo nhận định của ông Arne Lohmann Rasmussen, chuyên gia thuộc Công ty Global Risk Management, dữ liệu theo dõi vận tải dầu mỏ cho thấy lượng dầu xuất khẩu của Trung Đông có dấu hiệu suy giảm trở lại trong tháng 11, sau khi phục hồi trong tháng 10.

Điều này cho thấy quá trình khôi phục nguồn cung dầu mỏ tại khu vực vẫn còn nhiều khó khăn. Ngay cả khi hoạt động khai thác được duy trì, những trở ngại trong vận chuyển, bảo hiểm hàng hải và giao nhận hàng hóa vẫn có thể ảnh hưởng đến lượng dầu thực tế được đưa ra thị trường.

Nghịch lý cung - cầu

Thị trường dầu mỏ hiện đang chịu tác động của hai yếu tố trái chiều. Một mặt, nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông đang đẩy giá dầu lên cao. Mặt khác, triển vọng tăng trưởng nguồn cung từ các quốc gia ngoài OPEC+ làm gia tăng lo ngại về khả năng dư cung trong năm tới.

Sự phát triển của ngành khai thác dầu tại Mỹ, Brazil, Canada và Guyana đang từng bước làm thay đổi cơ cấu nguồn cung dầu mỏ thế giới.

Tuy nhiên, nguồn cung tăng trên phạm vi toàn cầu không đồng nghĩa với việc mọi nhà máy lọc dầu đều có thể dễ dàng tìm được nguyên liệu thay thế.

Các nhà máy lọc dầu thường được thiết kế để sử dụng những loại dầu thô có đặc tính nhất định. Việc chuyển sang nguồn dầu khác có thể làm tăng chi phí sản xuất hoặc ảnh hưởng đến cơ cấu sản phẩm đầu ra.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường có thể đối mặt với tình trạng dư thừa dầu thô nhưng thiếu hụt một số loại nhiên liệu thành phẩm.

Trong khi đó, giá dầu cao kéo dài có thể tác động tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ. Các nền kinh tế nhập khẩu nhiều dầu mỏ như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với chi phí năng lượng gia tăng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và tiêu dùng.

Chờ quyết định của OPEC+

Cuộc họp OPEC+ ngày 29/11 là sự kiện được thị trường đặc biệt quan tâm trước khi bước vào tuần giao dịch mới.

Nhóm các quốc gia sản xuất dầu mỏ này đang đứng trước một lựa chọn không dễ dàng. Nếu tăng sản lượng quá nhanh, OPEC+ có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ dư cung trong năm 2027. Ngược lại, nếu duy trì các biện pháp hạn chế khai thác trong bối cảnh nguồn cung Trung Đông chưa ổn định, giá dầu có thể tiếp tục tăng.

Bên cạnh vấn đề sản lượng, việc xác định năng lực khai thác của từng quốc gia thành viên cũng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phân bổ hạn ngạch trong tương lai.

Những nước đã đầu tư mở rộng năng lực khai thác có lợi ích khác với những nước đang gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng.

Thị trường vì vậy không chỉ quan tâm đến quyết định trước mắt của OPEC+ mà còn muốn biết nhóm này sẽ điều chỉnh chính sách sản lượng như thế nào trong năm 2027.

Giá dầu tuần tới sẽ ra sao?

Trong tuần giao dịch từ ngày 30/11 đến 4/12, giá dầu nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh. Có ba yếu tố chính cần theo dõi.

Thứ nhất, kết quả cuộc họp OPEC+. Nếu nhóm phát đi tín hiệu thận trọng về việc tăng sản lượng, giá dầu có thể được hỗ trợ. Ngược lại, triển vọng bổ sung nguồn cung sẽ tạo sức ép giảm giá.

Thứ hai, diễn biến chiến sự và hoạt động xuất khẩu dầu tại Trung Đông. Bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào về khả năng gián đoạn nguồn cung cũng có thể khiến giá dầu Brent tiến gần mốc 100 USD/thùng.

Thứ ba, các số liệu kinh tế Mỹ, diễn biến đồng USD và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD mạnh và triển vọng lãi suất cao có thể hạn chế nhu cầu đầu tư vào hàng hóa, trong đó có dầu mỏ.

Nếu tình hình Trung Đông không xuất hiện những biến động lớn và OPEC+ duy trì chính sách sản lượng thận trọng, giá dầu Brent có thể dao động trong khoảng 92-98 USD/thùng trong tuần tới.

Trong kịch bản căng thẳng gia tăng và nguồn cung tiếp tục suy giảm, khả năng giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng không thể bị loại trừ. Ngược lại, những tín hiệu tích cực về ngoại giao và phục hồi xuất khẩu dầu tại vùng Vịnh có thể khiến giá Brent lùi về vùng 90 USD/thùng.

Nhìn xa hơn, triển vọng giá dầu vẫn phụ thuộc vào tốc độ phục hồi nguồn cung Trung Đông và khả năng hấp thụ lượng dầu khai thác bổ sung của nền kinh tế thế giới trong năm 2027.

Nh.Thạch