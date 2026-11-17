Ông Trump cho biết không cần đạt thỏa thuận với Iran để chấm dứt xung đột, cho thấy Mỹ có thể tiếp tục phong tỏa các chuyến hàng dầu và duy trì trừng phạt kinh tế, thương mại. Diễn biến này làm giảm khả năng xung đột quy mô lớn tái diễn, qua đó có thể khiến phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu suy yếu. Tuy nhiên, nguy cơ tấn công tàu thuyền vẫn hiện hữu.

Hôm thứ Năm, lực lượng Houthi tuyên bố tấn công một trạm bơm trên đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ả Rập Xê-út, một cơ sở tại Yanbu và một tòa nhà của Aramco ở Riyadh. Quân đội Iran cũng tuyên bố bốn tàu chở dầu bị trúng các vụ nổ tại eo biển Hormuz, nhưng thông tin này chưa được Reuters xác minh.

Dầu Brent gần như đi ngang ở mức 95,41 USD/thùng vào cuối tuần trước, trong khi dầu WTI giảm 0,25%, xuống 88,52 USD/thùng. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, tồn kho dầu Mỹ tăng bất ngờ đang gây thêm sức ép lên thị trường. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô trong tuần kết thúc ngày 6/11 tăng 4,7 triệu thùng, lên 414,4 triệu thùng, trái ngược dự báo giảm 1,1 triệu thùng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhu cầu sản phẩm lọc dầu suy yếu và nhập khẩu dầu tăng mạnh, với nhập khẩu ròng tăng 544.000 thùng/ngày.

Tồn kho xăng cũng tăng 1,8 triệu thùng, trong khi nhiên liệu chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 4,1 triệu thùng. Dù vậy, tồn kho nhiên liệu chưng cất vẫn thấp hơn 8% so với mức trung bình 5 năm. Nhìn chung, tồn kho dầu thô và nhiên liệu đồng loạt tăng đang tạo áp lực giảm giá trong ngắn hạn đối với dầu WTI.

Khí tự nhiên phục hồi nhờ thời tiết lạnh và đóng vị thế bán

Hợp đồng khí tự nhiên giao tháng 12 tăng 2%, lên 3,353 USD/MMBtu trong phiên thứ Tư. Đà phục hồi một phần đến từ hoạt động đóng vị thế bán khống, sau khi các nhà đầu cơ nâng vị thế bán ròng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2020 trong tuần trước đó.

Giá tiếp tục được hỗ trợ bởi dự báo thời tiết lạnh hơn và sản lượng suy giảm. Theo LSEG, sản lượng khí tự nhiên tại 48 bang lục địa Mỹ giảm xuống 112,3 tỷ feet khối/ngày trong tháng 11, trong khi dòng khí cung cấp cho các nhà máy xuất khẩu LNG vẫn duy trì gần mức kỷ lục. Tuy nhiên, khả năng thời tiết ấm trở lại vào cuối tháng 11 khiến triển vọng duy trì đà tăng chưa thực sự chắc chắn. Báo cáo tồn kho khí tự nhiên của EIA dự kiến được công bố ngày 13/11 sau khi bị hoãn do kỳ nghỉ Ngày Cựu chiến binh.

Hợp đồng dầu Brent tháng 1 giao dịch quanh 96,42 USD/thùng sau khi vượt khỏi kênh giá giảm hình thành từ cuối tháng 10. Giá cũng đã vượt ngưỡng pivot 94,99 USD và đang kiểm tra đường trung bình động ngắn hạn.

Chỉ báo RSI ở mức khoảng 57 và nằm trên đường tín hiệu, cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế. Xu hướng ngắn hạn nghiêng nhẹ về tăng khi dầu Brent giữ trên 94,99 USD. Nếu đóng cửa vượt kháng cự 98,75 USD, giá có thể hướng tới vùng 102,75 USD. Ngược lại, các ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý nằm tại 94,99 USD và 89,04 USD.

Khí tự nhiên: Chững lại dưới ngưỡng 3,40 USD

Khí tự nhiên giao tháng 12 giao dịch quanh 3,30 USD/MMBtu và vẫn nằm trong kênh tăng hình thành từ đầu tháng 11. Tuy nhiên, giá đã hai lần thất bại khi tiếp cận vùng 3,40 USD, cho thấy áp lực bán đang tập trung tại ngưỡng này.

RSI ở mức khoảng 60 nhưng nằm dưới đường tín hiệu, phản ánh động lượng tăng đang suy yếu. Xu hướng vẫn nghiêng nhẹ về tăng nếu giá giữ trên pivot 3,23 USD. Một phiên đóng cửa vượt 3,40 USD có thể mở đường cho giá tiến lên 3,52 USD. Ở chiều ngược lại, các vùng hỗ trợ nằm tại 3,23 USD và 3,09 USD.

Dầu WTI nghiêng nhẹ về giảm

Hợp đồng dầu WTI tháng 12 giao dịch quanh 88,91 USD/thùng sau khi giảm xuống gần 83,90 USD rồi phục hồi vượt vùng 85,22 USD. Tuy nhiên, giá vẫn nằm dưới kênh tăng đã bị phá vỡ và đường trung bình động ngắn hạn, dù còn duy trì trên đường trung bình động dài hạn.

RSI ở mức khoảng 43 và nằm dưới đường tín hiệu, cho thấy động lượng thị trường vẫn yếu. Dầu WTI tiếp tục nghiêng nhẹ về giảm khi chưa vượt được kháng cự 92,53 USD. Nếu đóng cửa trên ngưỡng này, lợi thế có thể chuyển sang bên mua, mở ra khả năng tiến tới 98,64 USD. Ngược lại, nếu thủng hỗ trợ 85,22 USD, giá có thể giảm sâu hơn về 79,17 USD.

Nh.Thạch