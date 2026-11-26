Giá dầu Brent đã giảm xuống dưới 90 USD/thùng trong tuần này, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng nguồn cung dầu thô qua eo biển Hormuz sẽ tiếp tục phục hồi. Các chuyên gia nhận định thị trường dầu mỏ đang dần chuyển sang trạng thái dư cung, khiến giá dầu thô chịu áp lực giảm.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường dầu thô chưa phản ánh đầy đủ tình hình nguồn cung các sản phẩm dầu tinh chế. Đặc biệt, dầu diesel vẫn trong tình trạng khan hiếm, dù giá bán lẻ và biên lợi nhuận lọc dầu đã giảm so với những tháng trước.

Ảnh minh họa: Theo Newsweek.

Tại Mỹ, giá bán lẻ dầu diesel trong tuần trước lần đầu tiên giảm xuống dưới 6 USD/gallon sau hơn hai tháng. Giá xăng cũng xuống dưới 4 USD/gallon trong những tuần gần đây. Dù vậy, biên lợi nhuận lọc dầu diesel vẫn cao gấp 2-3 lần so với thời điểm trước khi xung đột tại Iran bùng phát, tùy từng khu vực.

Nguồn cung dầu diesel khó phục hồi nhanh

Tình trạng dư thừa dầu thô không đồng nghĩa với việc nguồn cung dầu diesel sẽ sớm dồi dào. Lượng dầu diesel vận chuyển từ Trung Đông vẫn thấp hơn nhiều so với trước xung đột, trong khi xuất khẩu dầu diesel của Nga sụt giảm nghiêm trọng do các cuộc tấn công liên tiếp của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu.

Chiến dịch này được Ukraine đẩy mạnh nhằm làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho lực lượng Nga tại tiền tuyến, đồng thời hạn chế nguồn thu xuất khẩu của Điện Kremlin.

Các nhà máy lọc dầu tại những khu vực khác đã nỗ lực tăng sản lượng trong năm nay nhưng vẫn chưa thể bù đắp hoàn toàn lượng thiếu hụt ước tính khoảng 2 triệu thùng/ngày từ Trung Đông và Nga cộng lại.

Một số chỉ báo thị trường đã bắt đầu hạ nhiệt. Biên lợi nhuận lọc dầu, giá hợp đồng kỳ hạn và giá bán lẻ diesel đều giảm trong tháng này. Lượng tồn kho tại Mỹ cũng có dấu hiệu tăng trở lại. Tuy nhiên, thị trường có thể cần thêm nhiều tháng để tái cân bằng, với điều kiện tình hình Trung Đông không tiếp tục leo thang.

Trong Báo cáo Thị trường Dầu mỏ tháng 11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu toàn cầu lần đầu tiên vượt nhu cầu kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, cho thấy những dấu hiệu ban đầu của quá trình tái cân bằng.

Lượng tồn kho dầu toàn cầu trong tháng 10 tăng thêm 52 triệu thùng, tương đương 1,7 triệu thùng/ngày. Nguyên nhân chủ yếu là xuất khẩu từ khu vực vùng Vịnh phục hồi nhanh hơn nhiều so với nhu cầu dầu toàn cầu. Tuy nhiên, IEA lưu ý phần lớn lượng dầu xuất khẩu tăng thêm đến từ dầu thô, chưa phản ánh sự phục hồi tương ứng của nguồn cung các sản phẩm dầu tinh chế.

Theo cơ quan này, thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay, với mức thặng dư đáng kể hơn vào năm 2027. Dù vậy, nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ, đặc biệt là diesel, vẫn là mối quan tâm lớn đối với thị trường và người tiêu dùng.

Biên lợi nhuận diesel vẫn cao hơn nhiều so với trước xung đột

James Noel-Beswick, Trưởng bộ phận Hàng hóa tại Sparta Commodities, nhận định lượng dự trữ diesel tăng trong tháng 11 sẽ không đủ để cải thiện đáng kể tình trạng thắt chặt nguồn cung trong quý I/2027.

Ông cho biết Sparta Commodities vẫn dự báo giá diesel có xu hướng tăng mạnh vào đầu năm tới. Theo chuyên gia này, lượng dự trữ hiện tại chưa đủ để đáp ứng nhu cầu trong quý I, đặc biệt nếu mùa đông lạnh hơn dự kiến.

Tại Mỹ, biên lợi nhuận lọc dầu diesel vẫn cao hơn đáng kể so với xăng. Theo dữ liệu do Ron Bousso, chuyên gia phân tích của Reuters, tổng hợp, biên lợi nhuận lọc dầu xăng đã giảm xuống khoảng 20 USD/thùng, tương đương mức trước xung đột. Trong khi đó, biên lợi nhuận diesel vẫn ở mức 80 USD/thùng, cao gấp đôi so với trước xung đột, dù đã giảm từ mức kỷ lục 118 USD/thùng ghi nhận trong tháng 9.

Tại châu Âu, biên lợi nhuận diesel giảm khoảng 1/3 xuống còn 60 USD/thùng. Tuy nhiên, mức này vẫn cao gấp 3 lần mức trung bình năm 2025.

Trên thị trường tài chính, các quỹ đầu cơ và nhà quản lý danh mục đầu tư cũng đang giảm đặt cược vào khả năng giá diesel tiếp tục tăng. Theo dữ liệu hợp đồng tương lai do Bloomberg tổng hợp, trong tuần trước, các nhà quản lý quỹ đã cắt giảm mạnh vị thế mua đối với dầu gasoil tại châu Âu và dầu diesel trên sàn NYMEX. Các vị thế này xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1, trước khi xung đột tại Iran gây ra những biến động lớn trên thị trường.

Giá dầu gasoil tại London, hợp đồng tham chiếu cho dầu diesel, giảm 9% trong tuần trước xuống còn 157 USD/thùng, so với khoảng 200 USD/thùng hồi đầu tháng 11. Tại Mỹ, hợp đồng dầu diesel hàm lượng lưu huỳnh cực thấp (ULSD) giao dịch tại New York cũng giảm khoảng 7% trong tuần qua.

Ole Hansen, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng nếu giá diesel và các loại nhiên liệu khác tiếp tục giảm, trong khi căng thẳng tại Trung Đông không leo thang, biên lợi nhuận và giá bán diesel có thể dần trở lại bình thường. Điều này sẽ góp phần giảm áp lực lạm phát, dù tác động đến giá tiêu dùng cuối cùng cần thêm thời gian.

Tuy nhiên, giá giảm chưa đồng nghĩa với việc các sản phẩm dầu tinh chế đã trở lại trạng thái bình thường. Lượng tồn kho các sản phẩm chưng cất tại Mỹ vẫn thấp hơn mức trung bình theo mùa, trong khi rủi ro nguồn cung tiếp tục hiện hữu do hoạt động của các nhà máy lọc dầu và xuất khẩu sản phẩm dầu tại Trung Đông còn bị gián đoạn.

Theo ông Hansen, nếu đà giảm giá được duy trì, kỳ vọng lạm phát có thể hạ nhiệt, qua đó giảm áp lực lên lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và khiến đồng USD suy yếu. Diễn biến này không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho người tiêu dùng và doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thị trường hàng hóa trong bối cảnh các điều kiện tài chính vẫn thắt chặt.