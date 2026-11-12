Thị trường đảo chiều, MXV-Index bật tăng sau 9 phiên giảm

Trong đó, nhóm nguyên liệu công nghiệp dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường với giá mặt hàng cao su bật tăng hơn 3% trong bối cảnh lo ngại thời tiết bất lợi tại Thái Lan và Malaysia gây ảnh hưởng tới nguồn cung.

Giá cao su tăng mạnh khi nguồn cung từ Đông Nam Á đối mặt rủi ro thời tiết

Dữ liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) ghi nhận giá cao su tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua (11/11). Giá cao su được hỗ trợ bởi đà phục hồi của giá dầu và hoạt động thu mua nguyên liệu từ các nhà sản xuất lốp xe sau nhịp giảm giá trước đó.

Cụ thể, giá cao su RSS3 tăng 3,45% lên 2.667 USD/tấn, trong khi giá TSR20 tăng 3,2% lên 2.480 USD/tấn. Cả hai mặt hàng đều ghi nhận mức giá cao nhất trong gần hai tuần.

Giá dầu thô thế giới phục hồi tạo lực hỗ trợ cho cao su tự nhiên thông qua kênh cạnh tranh với cao su tổng hợp - nguyên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng có thể đẩy chi phí sản xuất cao su tổng hợp lên cao, qua đó cải thiện tương quan giá và sức cạnh tranh của cao su tự nhiên.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Huatai Futures, mặc dù nhu cầu tiêu thụ trong ngành công nghiệp lốp xe vẫn khá trầm lắng, các nhà sản xuất gần đây đã tăng cường thu mua nguyên liệu thô khi giá cao su giảm, qua đó góp phần hỗ trợ giá cao su.

Về nguồn cung, rủi ro gián đoạn khai thác và thu gom nguyên liệu gia tăng do điều kiện thời tiết bất lợi tại một số quốc gia sản xuất chủ chốt. Tại Thái Lan - quốc gia sản xuất cao su lớn nhất thế giới, Cục Khí tượng nước này cảnh báo mưa lớn đến rất lớn tại nhiều tỉnh miền Nam trong giai đoạn 11-13/11, đáng chú ý tại Chumphon, Surat Thani và Nakhon Si Thammarat - những khu vực thuộc vùng sản xuất cao su trọng điểm.

Trong khi đó, Malaysia - nước sản xuất cao su đứng thứ 3 thế giới, cũng ghi nhận mưa liên tục tại một số khu vực thuộc Kelantan, Terengganu và Sabah do ảnh hưởng của đợt tăng cường gió mùa Đông Bắc. Mưa kéo dài làm cản trở hoạt động cạo mủ, thu gom và làm chậm tiến độ đưa cao su ra thị trường.

Ngoài yếu tố thời tiết, nguồn cung còn chịu tác động từ diễn biến mùa vụ và sự phân bổ nguyên liệu giữa các sản phẩm cao su. Theo nhận định của một nhà giao dịch tại thị trường Kuala Lumpur thuộc Malaysia, sản lượng cao su đang tiến gần đến cuối chu kỳ mùa vụ. Đồng thời, việc một phần nguyên liệu được chuyển hướng sang sản xuất latex cô đặc được dự báo sẽ hạn chế sản lượng cao su dạng latex toàn phần. Những yếu tố này có thể làm chậm tốc độ bổ sung nguồn cung, củng cố lực hỗ trợ đối với giá cao su tự nhiên kỳ hạn.

Trong trung hạn, giá cao su được hỗ trợ bởi rủi ro nguồn cung từ hiện tượng Siêu El Niño và nhu cầu gia tăng từ lĩnh vực quốc phòng. Theo Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) thuộc Liên minh châu Âu, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực Niño 3.4 trong tháng 10/2026 ở mức gần 30°C, cao hơn 3°C so với trung bình giai đoạn 1991-2020 và vượt đỉnh của các đợt El Niño rất mạnh trước đây. Nếu kéo dài đến đầu năm 2027, hiện tượng này có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, thiếu hụt lượng mưa tại các vùng trồng cao su trọng điểm Đông Nam Á, ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng và khả năng khai thác mủ.

Về nhu cầu, bất ổn địa chính trị đang thúc đẩy nhu cầu bảo đảm an ninh nguồn nguyên liệu, mở ra động lực hỗ trợ thị trường cao su trong trung hạn. Ngày 5/11, Hiệp hội Công nghiệp Cao su Đức (WDK) kêu gọi Đức và châu Âu xây dựng kho dự trữ cao su chiến lược phục vụ cả mục tiêu dân sự và quân sự, nhằm giảm thiểu rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, xu hướng gia tăng chi tiêu quốc phòng cũng hỗ trợ nhu cầu đối với các sản phẩm cao su chuyên dụng. Theo Michelin, trong nửa đầu năm 2026, thị trường lốp xe phục vụ lĩnh vực quốc phòng ghi nhận tăng trưởng khi các chính phủ đẩy mạnh đầu tư trước những bất ổn quốc tế; nhu cầu lốp máy bay quân sự cũng duy trì diễn biến tích cực.

Thị trường đậu tương khởi sắc sau báo cáo WASDE tháng 11

Thị trường nông sản khởi sắc trong phiên giao dịch hôm qua, khi báo cáo WASDE của USDA cho thấy tồn kho đậu tương Mỹ và toàn cầu thấp hơn dự báo, trong khi số liệu từ Malaysia ghi nhận xuất khẩu dầu cọ phục hồi mạnh hơn dự kiến. Trong đó, nhóm các mặt hàng đậu tương trên sở CBOT đồng loạt giữ vững đà tăng, dẫn đầu là dầu đậu tương kỳ hạn tháng 12 tăng 1,8% lên mức 1.408 USD/tấn; khô đậu tương kỳ hạn tháng 12 tăng gần 1% lên 363 USD/tấn; giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2027 tăng nhẹ lên mức 452 USD/tấn.

Theo MXV, giá đậu tương được hỗ trợ sau khi USDA công bố báo cáo WASDE tháng 11 ngày 10/11, trong đó dự báo tồn kho đậu tương của Mỹ và thế giới giảm so với tháng trước.

Báo cáo này điều chỉnh tăng nhẹ năng suất đậu tương Mỹ lên mức kỷ lục 3,6 tấn/ha, đưa sản lượng toàn vụ tăng thêm 300.000 tấn lên 124,5 triệu tấn, tốc độ giao hàng khả quan đầu niên vụ đã thúc đẩy USDA nâng dự báo xuất khẩu thêm 700.000 tấn lên 46,8 triệu tấn.

Hệ quả là tồn kho cuối kỳ của Mỹ thu hẹp xuống 8,2 triệu tấn, thấp hơn mức 8,6 triệu tấn của kỳ trước và thấp hơn đáng kể mức dự báo bình quân 9,1 triệu tấn của thị trường, kéo tỷ lệ tồn kho trên tiêu thụ về 6,5%.

Trên bình diện toàn cầu, tồn kho đậu tương cuối kỳ giảm 800.000 tấn xuống 123,5 triệu tấn, thấp hơn ngưỡng dự báo thấp nhất của giới phân tích. Diễn biến này thu hút dòng tiền quay lại tái lập vị thế mua sau tuần các quỹ đầu cơ cắt giảm ròng hơn 51.000 hợp đồng trước thềm báo cáo.

Riêng với dầu đậu tương, đà tăng được cộng hưởng trực tiếp từ việc USDA hạ ước tính tồn kho dầu đậu tương Mỹ niên vụ 2025-2026 về mức thấp nhất trong 12 năm là 661.300 tấn, cùng việc giá dầu thô Brent neo trên 92 USD/thùng và sự phục hồi của thị trường dầu thực vật châu Á.

Theo số liệu từ Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB), dù tồn kho dầu cọ tháng 10 của quốc gia này tăng 3,2% lên mức kỷ lục mới 3,6 triệu tấn, mức tích trữ vẫn thấp hơn dự báo quanh ngưỡng 3,8 triệu tấn của thị trường nhờ xuất khẩu tăng 55,8% so với tháng trước, đạt 1,7 triệu tấn. Tín hiệu này giúp giá dầu cọ kỳ hạn tháng 1/2027 trên sở Giao dịch Phái sinh Malaysia (BMD) chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm, đóng cửa tăng 2,5% lên 4.363 ringgit/tấn, có thời điểm chạm vùng từ 4.410 đến 4.448 ringgit/tấn trong phiên.

Ở chiều ngược lại, đà tăng của hạt đậu tương vẫn chịu lực cản từ yếu tố vĩ mô khi chỉ số đồng USD (DXY) lên mức cao nhất trong 19 tháng, sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ tháng 10 cao hơn dự kiến. Đồng thời, nguồn cung toàn cầu dồi dào tiếp tục kiềm chế thị trường khi tiến độ thu hoạch đậu tương Mỹ đã hoàn tất 92% diện tích (vượt nhẹ mức trung bình 5 năm là 91%), hoạt động gieo trồng tại Brazil theo Cơ quan Cung ứng Nông sản Brazil (CONAB) đạt 66,8% diện tích, Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Ngũ cốc Brazil (ANEC) nâng dự báo xuất khẩu tháng 11 lên 4,4 triệu tấn, trong khi tồn kho dầu đậu tương thương mại tại Trung Quốc duy trì quanh mức kỷ lục 1,5 triệu tấn.

Tại thị trường trong nước, diễn biến phục hồi của giá đậu tương kỳ hạn cùng đà tăng của tỷ giá USD/VND, với tỷ giá bán ra tại ngân hàng thương mại ở mức từ 25.790 đến 25.840 đồng/USD, đã kéo mặt bằng giá giao ngay đi lên trong ngày 11/11.

Sau khi lùi về vùng từ 13.500 - 13.570 đồng/kg hồi đầu tháng 11, giá chào bán khô đậu tương giao ngay tại cảng miền Bắc ngày 11/11 đã tăng lên mức từ 13.950 - 14.000 đồng/kg khi ghi nhận nhu cầu hỏi mua từ nhà máy thức ăn chăn nuôi lớn, cao hơn đáng kể so với mặt bằng 13.200 đồng/kg tại miền Nam ngày 10/11. Trong khi đó, cấu trúc giá kỳ hạn nhập khẩu vẫn giữ độ dốc ngược về vùng từ 11.900 đến 12.300 đồng/kg cho hàng giao quý II/2027 nhờ kỳ vọng nguồn cung Nam Mỹ dồi dào.

Theo ông Đỗ Xuân Quý, Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa 3D (Thành viên Kinh doanh số 072 của MXV), thị trường đậu tương CBOT đang có dấu hiệu điều chỉnh sau phiên tăng mạnh nhờ báo cáo WASDE tháng 11 của USDA. Điểm đáng chú ý là USDA điều chỉnh tồn kho cuối kỳ đậu tương Mỹ niên vụ 2026-2027 xuống còn 300 triệu giạ, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng thị trường, qua đó tạo lực hỗ trợ cho giá trong trung hạn.

“Trong ngắn hạn, đậu tương có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc và điều chỉnh kỹ thuật sau đợt phục hồi mạnh nhờ báo cáo WASDE. Tuy nhiên, việc tồn kho Mỹ giảm mạnh hơn kỳ vọng là yếu tố tích cực, giúp hạn chế áp lực giảm sâu. Thị trường sẽ tiếp tục tập trung vào nhu cầu mua hàng của Trung Quốc, diễn biến thời tiết tại Brazil và Argentina, cùng số liệu xuất khẩu của Mỹ”, ông Quý nhận định.

Ông Đỗ Xuân Quý, Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa 3D (Thành viên Kinh doanh số 072 của MXV).

Trung Quốc nhập khẩu đậu tương từ Brazil, Argentina, Mỹ.