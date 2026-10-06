Thị trường đảo chiều cuối phiên, VN-Index tiến sát mốc 1.750 điểm

Sau khi giảm sâu trong phiên sáng, VN-Index bất ngờ hồi phục trong những phút cuối ngày 6/10, qua đó lấy lại mốc 1.750 điểm. Tuy nhiên, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm.

Phiên giao dịch ngày 6/10 diễn ra khá giằng co. Trong phiên sáng, đà phục hồi của thị trường chậm lại khi sắc đỏ mở rộng trên bảng điện tử. VN-Index có thời điểm lùi về gần 1.740 điểm khi lực bán gia tăng, trong khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 6,71 điểm, tương đương 0,38%, xuống 1.746,49 điểm. Thanh khoản đạt gần 317,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 6.935,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 26,8 triệu đơn vị, giá trị 452,9 tỷ đồng.

Bước sang phiên chiều, áp lực bán tiếp tục khiến chỉ số có thời điểm mất mốc 1.740 điểm và lùi về vùng 1.735 điểm. Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xuất hiện vào cuối phiên khi lực cầu gia tăng, giúp VN-Index đảo chiều và bật tăng gần 6 điểm trong đợt khớp lệnh cuối ngày.

Chốt phiên 6/10, VN-Index tăng 5,88 điểm, tương đương 0,34%, lên 1.759,08 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 127 mã tăng, 177 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Diễn biến VN-Index trong phiên 6/10 (Ảnh: FireAnt).

Khối lượng khớp lệnh đạt 614,09 triệu đơn vị; giao dịch thỏa thuận đạt 177,46 triệu đơn vị. Tổng khối lượng giao dịch đạt 791,55 triệu đơn vị, với tổng giá trị 18.715,11 tỷ đồng - bật tăng so với phiên giao dịch ảm đạm trước đó.

Một số cổ phiếu đóng góp tích cực cho chỉ số gồm VPL, VHM, BSR, LPB, TCX, VCB, VNM và MWG. Ở chiều ngược lại, BVH, HVN, GEE, PNJ, VBB, SSB, ACB và FPT tạo áp lực lên thị trường.

Nhóm năng lượng tiếp tục duy trì diễn biến tích cực với nhiều cổ phiếu tăng giá. BSR tăng 2,3% lên 31.100 đồng/cổ phiếu, PVS tăng 1,51% lên 33.600 đồng, PVD tăng 4,2% lên 18.600 đồng và PLX tăng 1,97% lên 36.200 đồng. Trong khi đó, OIL giảm 0,76%, còn PVC đứng giá.

Ở nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu, diễn biến phân hóa. MWG tăng 2,15%, DGW tăng 0,74% và VPL tăng 4,25%.

Ngược lại, PNJ giảm hết biên độ 6,93%, xuống 20.150 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 16,27 triệu đơn vị. Cổ phiếu này còn dư bán hơn 14,7 triệu đơn vị sau phiên giảm nhẹ trước đó.

Nhóm bất động sản nhìn chung tăng nhẹ và phân hóa, trong đó một số cổ phiếu vốn hóa lớn góp phần hỗ trợ chỉ số.

Trong khi đó, nhóm tài chính cũng ghi nhận nhiều mã tăng như SSI (+0,51%), SHS (+1,57%), MBB (+0,26%), MSB (+3,6%) và VND (+3,75%). Tuy nhiên, SHB giảm 0,9%, TCB giảm 0,15% và ACB giảm 1,9%.

Trái chiều, nhóm công nghệ chịu áp lực bán với FPT giảm 2,42%, GEE giảm 1,4% và CMG giảm 2,86%. Nhóm viễn thông cũng kém tích cực khi VGI giảm 2%, FOX giảm 2,03%, trong khi phần lớn các mã còn lại đứng giá.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị hơn 2.728 tỷ đồng. HDB chịu áp lực bán lớn nhất với giá trị bán ròng hơn 2.037 tỷ đồng, bên cạnh VJC và PNJ. Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tập trung tại GMD, VPL, HPG, SHB, VND và VIC.

Diễn biến cuối phiên giúp VN-Index lấy lại phần điểm đã mất trong phiên sáng, song độ rộng thị trường cho thấy dòng tiền vẫn có sự phân hóa đáng kể giữa các nhóm cổ phiếu.