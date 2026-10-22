Thị trường đang có quá nhiều túi Hermès Birkin

Cai Baochun, một người kinh doanh đồ hiệu tại London (Anh), từng kiếm khoản lời đáng kể từ việc mua đi bán lại những chiếc Birkin của Hermès. Anh bắt đầu công việc này từ năm 2020, đúng thời điểm nhu cầu hàng xa xỉ bùng nổ trong đại dịch.

Những chiếc túi có giá bán lẻ khoảng 10.000 USD khi đó có thể được sang tay với mức giá cao hơn gấp đôi. Tuy nhiên, Cai gần đây không còn tích trữ mẫu túi này vì lo ngại giá tiếp tục giảm.

“Tôi không muốn mất tiền”, anh nói với Reuters. Theo Cai, giá một chiếc Birkin chưa qua sử dụng trên thị trường thứ cấp hiện thấp hơn hơn 6.000 USD so với đỉnh năm 2022.

Mẫu túi ngày càng dễ tìm

Sức hút của Birkin từ lâu gắn liền với sự khan hiếm, khi khách hàng có tiền cũng chưa chắc mua được túi tại cửa hàng Hermès. Theo những người kinh doanh đồ hiệu được Reuters phỏng vấn, khách hàng thường phải chi khoảng 10.000-20.000 USD cho các sản phẩm khác như khăn lụa, quần áo và giày trước khi có cơ hội mua Birkin hoặc Kelly. Chính sách này có thể khác nhau tùy thị trường và cửa hàng.

Hãng xa xỉ Pháp không công bố chính sách bán hàng cũng như số lượng Birkin sản xuất mỗi năm. Hãng cho biết mỗi chiếc túi cần khoảng 15 giờ để hoàn thiện thủ công.

Trong 9 người kinh doanh dòng túi này tại Mỹ, châu Âu và châu Á được Reuters phỏng vấn, 6 người cho biết giá bán lại đã giảm trong năm qua khi số lượng túi trên thị trường tăng. Năm người đồng thời ghi nhận nhu cầu yếu đi.

Bên trong cửa hàng chuyên kinh doanh túi Hermès đã qua sử dụng ở khu Knightsbridge (London, Anh). Ảnh: Suzanne Plunkett/Reuters.

Antoinette Hunter, người sáng lập Lilac Blue, đơn vị kinh doanh túi xa xỉ tại Anh thành lập năm 2007, nhớ lại thời điểm bà nhận yêu cầu tìm chiếc Birkin đầu tiên, mẫu túi này vẫn chưa được nhiều người biết đến. Khi đó, bà cuối cùng phải tìm mua một chiếc từ thành viên Hoàng gia Nhật Bản.

Hiện nay, dòng túi này dễ tìm mua hơn nhưng ngày càng khó bán lại kiếm lời. Theo Hunter, một chiếc Birkin 25 màu đen chưa qua sử dụng, thuộc nhóm phiên bản được săn đón nhất, hiện có giá khoảng 24.000 GBP (khoảng 32.000 USD), giảm khoảng 4.000 GBP (5.336 USD) so với năm 2022.

Cai Baochun đưa ra mức giá thấp hơn, khoảng 20.000 GBP (26.700 USD). Trong khi đó, cùng mẫu túi được thương hiệu bán tại Anh với giá 9.390 GBP (khoảng 12.500 USD).

Theo Bernstein, công ty nghiên cứu và môi giới tài chính của Mỹ, giá bán lại mẫu túi này trong quý III trung bình cao gấp 1,7 lần giá niêm yết, giảm so với mức 2,6 lần vào đỉnh điểm năm 2022.

Mô hình khan hiếm chịu áp lực

Birkin là một trong những sản phẩm góp phần vào thành công của tập đoàn xa xỉ Pháp. Giai đoạn 2015-2025, doanh thu hàng năm của hãng tăng gấp 3 lần, đạt 16 tỷ euro (khoảng 18 tỷ USD). Năm 2025, biên lợi nhuận hoạt động đạt 41%, trong khi mảng đồ da, bao gồm Birkin và Kelly, đóng góp 44% doanh thu.

Trong hơn một thập kỷ, nguồn cung hạn chế giúp mẫu túi đình đám duy trì giá bán lại cao hơn nhiều so với giá niêm yết. Khả năng kiếm lời từ việc bán lại cũng thúc đẩy khách hàng chi tiêu cho các sản phẩm Hermès khác nhằm tăng cơ hội sở hữu mẫu túi này.

“Đó từng là tình huống đôi bên cùng có lợi”, Sarah Davis, nhà sáng lập Fashionphile, nền tảng bán lại hàng xa xỉ có trụ sở tại California (Mỹ), nhận định.

Sự khan hiếm từng giúp Birkin duy trì sức hút, nhưng lợi thế này đang suy giảm khi số lượng túi trên thị trường tăng lên. Ảnh minh họa: Suzanne Plunkett/Reuters.

Trong 15 năm, số lượng Birkin được rao bán trên Fashionphile đã tăng gấp 32 lần. Website của công ty hiện có hơn 200 chiếc được chào bán.

Nguồn cung cũng tăng từ phía công ty. Hãng những năm qua liên tục mở rộng năng lực sản xuất hàng thủ công, trung bình mở thêm khoảng một xưởng mỗi năm. Cùng lúc, sự phát triển của Vestiaire Collective, The RealReal và nhiều cửa hàng vintage trực tuyến khiến việc mua bán túi Hermès trên thị trường thứ cấp dễ dàng hơn.

Theo UBS, ngân hàng đầu tư và tập đoàn dịch vụ tài chính của Thụy Sĩ, số lượng Birkin và Kelly đang được rao bán trên toàn cầu hiện cao gấp 6-7 lần thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Đầu tháng 10, các nhà phân tích UBS hạ khuyến nghị cổ phiếu Hermès xuống mức “bán”, cảnh báo nguồn cung 2 dòng túi này ngày càng lớn trên thị trường thứ cấp có thể làm suy yếu mô hình kinh doanh dựa vào sự khan hiếm của thương hiệu.

“Chúng tôi cho rằng bản chất của hoạt động kinh doanh đang thay đổi”, nhóm phân tích nhận định.

Cổ phiếu công ty đã mất gần 40% giá trị từ đầu năm. Theo Visible Alpha, nền tảng tổng hợp dự báo tài chính, doanh thu quý III của hãng dự kiến chỉ tăng 5,2%, thấp nhất trong 6 năm.

Dù mảng đồ da được kỳ vọng tăng trưởng 10%, nhu cầu quần áo, khăn lụa và nước hoa đang suy yếu. Đây là những sản phẩm khách hàng thường mua để tăng cơ hội sở hữu Birkin.

Dòng túi chủ lực của Hermès không còn dễ mang lại lợi nhuận lớn khi nguồn cung tăng và người mua có thêm nhiều lựa chọn. Ảnh minh họa: Abdul Saboor/Reuters.

Dù giá bán lại giảm, Antoinette Hunter cho biết Birkin vẫn được săn đón, đặc biệt là các phiên bản hiếm. Tuy nhiên, nếu nhà mốt tiếp tục tăng giá trong khi thị trường thứ cấp đi xuống, lợi nhuận bán lại sẽ thu hẹp, khiến khách hàng giảm động lực chi tiêu để sở hữu túi. Điều này đặt hãng thời trang trước bài toán cân bằng giữa sản lượng và tính độc quyền.

Hồi tháng 7, CEO Hermès Axel Dumas cho biết hãng phải cân nhắc giữa việc tăng sản lượng và duy trì tính độc quyền. Theo ông, số lượng túi sản xuất phụ thuộc chủ yếu vào đội ngũ nghệ nhân lành nghề và nguồn da chất lượng cao.

Tuy nhiên, Sarah Davis, nhà sáng lập Fashionphile, nền tảng kinh doanh đồ xa xỉ đã qua sử dụng tại Mỹ, cho biết giá Birkin trên nền tảng này vẫn ổn định, thậm chí tăng nhẹ trong năm nay. Bà nhận định bộ sưu tập túi của Erling Haaland, ngôi sao bóng đá Na Uy, cũng góp phần thu hút sự chú ý đến Birkin.