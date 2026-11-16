Thị trường condotel: Đã đến lúc chuyển từ bán sản phẩm sang phát triển điểm đến

Condotel chuyển hướng từ bán sản phẩm sang phát triển điểm đến ảnh: minh họa

Vận hành chuyên nghiệp, tạo giá trị thực

Thị trường căn hộ du lịch (condotel) tại Việt Nam có tiềm năng lớn, song muốn khai thác hiệu quả cần thay đổi cách tiếp cận. Thay vì xem đây là khoản đầu tư ngắn hạn, nhà phát triển cần đặt condotel trong chiến lược phát triển điểm đến dài hạn, gắn với hạ tầng, quy hoạch và hành lang pháp lý minh bạch. Đây là quan điểm của ông Ricky Ho, Tổng quản lý khu vực FLC Quy Nhơn.

Ở góc độ vận hành, ông Ngô Thanh Hoàng, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Dịch vụ Kim Cúc cho rằng, dung hòa lợi ích khai thác căn hộ du lịch đòi hỏi sự phối hợp giữa chủ đầu tư và chủ sở hữu. Hai bên cần hỗ trợ nhau trên cơ sở nguyên tắc, cơ chế chung, nhằm tạo môi trường kinh doanh hài hòa và bảo đảm lợi ích.

Từ thực tiễn quản lý, vận hành, ông Hoàng nhận định, cần xây dựng tiêu chuẩn và cơ chế thống nhất trong tổ chức khai thác, quản lý dịch vụ và đưa sản phẩm ra thị trường. Sự thống nhất này giúp các bên xác định rõ trách nhiệm, hạn chế khác biệt trong quá trình phối hợp, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ. Đây cũng là điều kiện để bảo đảm trải nghiệm của khách lưu trú và hình ảnh chung của quần thể nghỉ dưỡng.

Đáng chú ý, vận hành không nên chỉ dừng ở quản lý tốt tài sản mà cần chủ động kiến tạo giá trị. Theo ông Hoàng, đơn vị vận hành cần kết nối các sản phẩm du lịch, hình thành chuỗi dịch vụ và tổ chức khai thác hiệu quả. Khi các tiện ích, dịch vụ và trải nghiệm được liên kết, dự án có thêm điều kiện nâng sức cạnh tranh, thu hút khách và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Với Quy Nhơn, doanh nghiệp quan tâm đến việc mở rộng kết nối hàng không, đặc biệt là phát triển các chuyến bay đưa khách du lịch trực tiếp đến điểm đến. Ông Hoàng cho rằng, đây là giải pháp quan trọng để gia tăng lượng khách, nâng cao hiệu quả khai thác và giá trị bất động sản nghỉ dưỡng. Khả năng tiếp cận thuận tiện sẽ bổ trợ cho chất lượng lưu trú, giúp điểm đến mở rộng thị trường khách.

Từ góc nhìn thị trường, TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho biết, yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe và thực chất hơn, tập trung vào sự đồng bộ, đa dạng tiện ích và chất lượng cao. Vì vậy, tính thanh lọc của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang tăng lên, thúc đẩy tính chuyên nghiệp và tạo áp lực buộc chủ đầu tư, nhà phân phối, đơn vị vận hành phải cải thiện toàn diện sản phẩm lẫn dịch vụ.

Phát triển điểm đến, mở rộng tệp khách

Nhìn rộng ra toàn thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, theo TS. Nguyễn Minh Phong loại hình bất động sản này cần được xác định là một động lực tăng trưởng, trong đó gắn kết kinh tế du lịch với kinh tế đêm và kinh tế xanh là hướng đi trọng tâm. Điều này đòi hỏi dự án không chỉ cung cấp nơi lưu trú mà còn phải kết nối với các hoạt động dịch vụ, vui chơi, trải nghiệm tại địa phương. Khi điểm đến có thêm sản phẩm và hoạt động hấp dẫn, thời gian lưu trú cũng như mức độ quay lại của du khách có cơ hội tăng lên.

Cơ cấu sản phẩm cần hướng tới tầng lớp trung lưu trong nước và quốc tế, nhất là nhóm khách có nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày, quay lại thường xuyên thay vì chỉ lưu trú vài ngày. Theo TS. Phong, xu hướng này đòi hỏi dự án nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng tiện ích; Nhà nước và doanh nghiệp cũng phải tăng năng lực, trách nhiệm để thích ứng.

Về thu hút khách quốc tế, ông Ricky Ho - Tổng quản lý khu vực FLC Quy Nhơn nhận định, đây là yếu tố then chốt để thúc đẩy thị trường phát triển bền vững. Khách nước ngoài cần một nơi lưu trú tạo cảm giác gắn bó lâu dài với điểm đến. Vì vậy, nhà phát triển cần quan tâm hơn đến nhu cầu của nhóm khách này, đồng thời xây dựng sản phẩm có khả năng khai thác thực tế, thay vì chỉ chú trọng giao dịch mua bán.

Dẫn kinh nghiệm khu vực, ông Ricky Ho cho biết, Thái Lan cho phép người nước ngoài sở hữu tới 49% tổng diện tích sàn căn hộ, trong khi Malaysia áp dụng nhiều chính sách cởi mở hơn. Tại Việt Nam, dự thảo quy định đã đề xuất cho phép cá nhân nước ngoài mua hoặc thuê condotel.

Tuy nhiên, theo ông ông Ricky Ho, quyết định đầu tư không chỉ phụ thuộc vào quyền sở hữu hay quyền sử dụng, mà còn phụ thuộc lớn vào khả năng tạo ra nguồn thu nhập cho thuê thực tế của tài sản.

Ở góc độ chính sách, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên dành quỹ đất tốt nhất cho phát triển du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng. Cùng với đó, cần ban hành hệ thống giải pháp bảo vệ hài hòa lợi ích giữa các bên, tạo môi trường minh bạch để doanh nghiệp yên tâm đầu tư và các chủ thể có cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm của mình.

Đối với doanh nghiệp, TS. Phong nhấn mạnh, yêu cầu nâng cao năng lực tài chính để giữ vững uy tín, đồng thời loại bỏ những cam kết lợi nhuận thiếu thực tế từng xuất hiện trên thị trường. Chủ đầu tư cần tập trung vào chất lượng tài sản, phương án khai thác và khả năng tạo doanh thu, thay vì lấy mức lợi nhuận hứa hẹn làm công cụ bán hàng. Đây là cơ sở quan trọng để củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cần đa dạng hóa sản phẩm, linh hoạt cơ chế quản lý, trong đó xây dựng phương án phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu tự khai thác kinh doanh. Cơ chế này cần đi kèm quy định rõ ràng về trách nhiệm, tiêu chuẩn dịch vụ và quyền lợi của các bên, bảo đảm lựa chọn khai thác không làm ảnh hưởng đến chất lượng chung của quần thể nghỉ dưỡng.