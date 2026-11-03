Thị trường chứng khoán: VN Index thủng mốc 1.700 điểm, nhóm cổ phiếu thép lội ngược dòng

Sức ép từ cổ phiếu trụ đẩy chỉ số mất mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch biến động mạnh về mặt điểm số. Chỉ số VN Index khởi đầu ngày giao dịch khá tích cực, có lúc vươn lên mức 1.713 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng xuất hiện và gia tăng cường độ trong phiên chiều. Chỉ số có thời điểm lùi sâu xuống mức 1.690 điểm trước khi ghi nhận nhịp hồi phục nhẹ vào thời điểm đóng cửa.

Kết phiên ngày 3/11, VN Index giảm 11,1 điểm, tương đương mức giảm 0,65%. Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của thị trường, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên chỉ số đại diện sàn HoSE đóng cửa dưới mốc tâm lý 1.700 điểm trong nhịp điều chỉnh hiện tại. Sức ép lên chỉ số chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, không xảy ra tình trạng bán tháo đồng loạt trên toàn thị trường.

Cổ phiếu VIC trở thành lực cản lớn nhất khi giảm 3,31%, trực tiếp lấy đi hơn 12 điểm của VN Index, cao hơn cả mức giảm chung của toàn thị trường. Cùng nhóm Vingroup, cổ phiếu VHM cũng đảo chiều từ trạng thái tăng trong phiên sáng sang giảm 0,16% lúc đóng cửa. Nhóm dầu khí tiếp tục giao dịch kém khả quan khi BSR giảm 2,95%, GAS mất 2,08% và PVD giảm 1,41%. Các mã vốn hóa lớn khác như BVH giảm sâu 5,88%, PNJ mất 5,45% và KOS giảm 6,45%.

Cùng với sự suy yếu của điểm số, thanh khoản trên sàn HoSE sụt giảm mạnh. Giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 10.474 tỷ đồng, chạm mức thấp nhất trong 5 phiên gần đây và giảm 34% so với phiên liền trước. Dòng tiền thể hiện sự thận trọng khiến các nhịp hồi phục tại nhiều cổ phiếu chưa thể tạo ra xu hướng bền vững.

Cổ phiếu thép tỏa sáng và chuỗi bán ròng của khối ngoại

Dù chỉ số chung giảm điểm, độ rộng thị trường lại thể hiện trạng thái cân bằng. Sàn HoSE ghi nhận 152 mã tăng giá, nhỉnh hơn con số 135 mã giảm. Một số cổ phiếu thuộc nhóm tài chính ghi nhận nhịp hồi phục, điển hình như MSB tăng 2,86%, STB tăng 2,3%, VIB tăng 2,21% và VCI tăng 2,71%. Dù vậy, lực cầu tại các mã này chưa đủ sức bù đắp ảnh hưởng từ những cổ phiếu trụ đang suy yếu.

Điểm sáng lớn nhất trong phiên giao dịch đến từ nhóm cổ phiếu thép. Dòng tiền mua chủ động đẩy giá HPG tăng 4,17%, NKG tăng 3,42% và HSG tăng 3,88%. Dòng tiền cũng tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ khác như GVR tăng 1,72%, HVN tăng 3,7% và VHC tăng 1,16%. Diễn biến này cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện ở một số nhóm ngành cụ thể, nhưng chưa đủ để tạo ra sự đồng thuận trên toàn thị trường.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 500 tỷ đồng, ghi nhận phiên bán ròng thứ 8 liên tiếp. Cổ phiếu MBB chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 255 tỷ đồng. Các mã tiếp theo bị bán ròng gồm VCB gần 219 tỷ đồng, VIC khoảng 114 tỷ đồng và BID hơn 65 tỷ đồng. Ở chiều mua vào, HPG được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với hơn 227 tỷ đồng, tiếp theo là SHB khoảng 126 tỷ đồng và VHM gần 119 tỷ đồng. Việc chỉ số để mất mốc 1.700 điểm cùng mức thanh khoản sụt giảm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang chi phối dòng tiền trên thị trường.