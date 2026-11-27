Tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán diễn ra vào ngày 27/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chính thức ra mắt hai hệ thống công nghệ thông tin trọng điểm: Hệ thống dữ liệu tổng thể thị trường chứng khoán và Hệ thống giám sát tổng thể tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Hai hệ thống là nền tảng cho việc quản lý, giám sát thị trường trên cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ và ứng dụng công nghệ tiên tiến; nâng cao năng lực phân tích, nhận diện và cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường, hành vi vi phạm, qua đó góp phần bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch, an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

UBCKNN dự kiến triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào đầu năm 2027. Ảnh: TBTC

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số của ngành Chứng khoán mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới, hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý, giám sát thị trường, chủ động đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trước đó, tại hội thảo Chiến lược đầu tư 2027 diễn ra vào ngày 26/11, bà Lê Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết: Bên cạnh các hệ thống dữ liệu tổng thể thị trường giám sát, UBCKNN dự kiến triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào đầu năm 2027.

UBCKNN cũng đang rà soát quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo hướng mở rộng, đặc biệt tại các ngành, nghề ngoài lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Các giải pháp này nằm trong kế hoạch tăng độ mở của thị trường, cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài và tháo gỡ những vướng mắc theo khuyến nghị của các tổ chức xếp hạng, tổ chức quốc tế.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, Bộ Tài chính và cơ quan quản lý sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khoán theo hướng minh bạch, hiệu quả, bền vững, bảo đảm an toàn hệ thống và nâng cao vai trò huy động vốn cho nền kinh tế.