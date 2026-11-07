Tính từ đầu năm, VN-Index giảm 2,4%

Theo báo cáo của SSI Research, tháng 10/2026 khép lại với nhịp điều chỉnh tiếp diễn trong bối cảnh thị trường vẫn còn lo ngại về mặt bằng lãi suất trong nước và toàn cầu.

VN-Index đóng cửa ở 1.741,6 điểm, giảm 27 điểm (tương đương giảm 1,5%) và thấp hơn 9,7% so với đỉnh năm thiết lập vào giữa tháng 5.

Mức giảm của VN-Index vẫn thấp hơn so với Indonesia (giảm 16,7%), Singapore (giảm 5,3%), Thái Lan (giảm 2,6%), Malaysia (giảm 2,2%); Hàn Quốc (giảm 16,2%), MSCI EM (giảm 6,6%).

Tháng 11, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể xuất hiện 'đáy' ngắn hạn. Ảnh: VND

Tuy nhiên, mức giảm 1,5% của VN-Index chưa phản ánh hết bức tranh thị trường chung, khi VN30 và VNMidcap lần lượt giảm 2,7% và 1,8%. HOSE ghi nhận 237 mã giảm so với 159 mã tăng.

Chỉ số chung được nâng đỡ mạnh bởi nhóm Vingroup. Nếu loại trừ VIC, VHM, VRE và VPL, VN-Index giảm mạnh hơn ở mức 2,6%.

Tính từ đầu năm, VN-Index giảm 2,4%, trong khi chỉ số loại trừ nhóm Vingroup giảm tới 8,9%.

Trong tháng, chỉ số các ngành nguyên vật liệu và bất động sản dẫn đầu đà tăng. Hàng tiêu dùng không thiết yếu dù giảm 0,1% vẫn diễn biến tốt hơn thị trường chung.

Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin giảm mạnh nhất (giảm 15,9%), tiếp theo là năng lượng (giảm 8%), tài chính (giảm 3,5%), tiện ích (giảm 3,1%) và công nghiệp (giảm 1,8%). Hàng tiêu dùng thiết yếu giảm 1,6%, tương đồng với thị trường chung.

Cùng với đà giảm của chỉ số, thanh khoản thị trường tiếp tục cho thấy sự thận trọng khi giá trị giao dịch bình quân tháng 10 giảm 3,1% so với tháng trước xuống 17,2 nghìn tỷ đồng, mức thấp nhất trong 10 tháng đầu năm và thấp hơn 30,4% so với mức bình quân 10 tháng của năm 2026.

Giao dịch của khối ngoại cũng gây thêm áp lực lên thị trường. Khối ngoại bán ròng 20,8 nghìn tỷ đồng trong tháng 10, tăng mạnh so với mức bán ròng 4,7 nghìn tỷ đồng trong tháng 9 (do giá trị mua giảm 16,4% và giá trị bán tăng 14,4%).

Lũy kế 10 tháng, khối ngoại đã rút ròng 119,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 88,1% tổng giá trị bán ròng cả năm 2025. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại giảm xuống 10,89% vào cuối tháng 10 từ mức 12,79% cuối năm 2025.

Xu hướng bán ròng của khối ngoại phù hợp với bối cảnh toàn cầu, khi dòng tiền rút khỏi nhiều thị trường cổ phiếu và chuyển sang thị trường trái phiếu.

Tháng 11 có thể xuất hiện đáy ngắn hạn

SSI Research dự báo, thị trường có nhiều khả năng hình thành đáy ngắn hạn trong tháng 11.

Trong bốn năm gần nhất có kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài bốn ngày, thị trường thường tăng trong tháng 8, giảm trong tháng 9–10 và tạo đáy trong tháng 11.

Dù diễn biến này không chắc chắn lặp lại, năm nay thị trường đã đi theo mô hình tương tự với nhịp hồi phục trong tháng 8 trước khi điều chỉnh từ tháng 9 đến tháng 10.

Theo thống kê, nhịp hồi phục sau tháng 11 thường kéo dài hơn so với tháng 8, với VN-Index tăng bình quân khoảng 19% từ đáy tháng 11 đến vùng đỉnh trong quý I của năm tiếp theo, tính trên 4 năm gần nhất.

Một số yếu tố có thể hỗ trợ thanh khoản cuối năm. Lãi suất có thể đã đạt đỉnh trong ngắn hạn. Lãi suất huy động đã giảm 50–70 điểm cơ bản tại các ngân hàng thương mại.

Việc miễn thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân (1/11 – quý I/2027) và giá dầu thế giới giảm hơn 15% trong hai tuần qua sẽ giúp giảm áp lực lạm phát ngắn hạn.

Ngoài ra, VND tăng giá hơn 2% so với USD từ đầu năm giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa hỗ trợ thanh khoản cuối năm.

Theo SSI Research, dòng tiền trên thị trường chứng khoán toàn cầu có thể dịch chuyển trong thời gian tới. Khi nhà đầu tư chốt lời tại các nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn đã tăng mạnh, dòng tiền có thể chuyển sang những ngành truyền thống. Điều này có thể giúp giảm áp lực bán và cải thiện diễn biến chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, SSI cho rằng nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trước những biến động ngắn hạn, nhất là khi lợi nhuận doanh nghiệp đang tăng trưởng chậm lại và thanh khoản thị trường còn thấp. Việc mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao vì vậy vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Ở chiều tích cực, thanh khoản có thể được cải thiện vào cuối năm, trong khi giá cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh. SSI cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc tích lũy những cổ phiếu có triển vọng tốt trong các nhịp giảm của tháng 11, thay vì mua vào ồ ạt.

Để xác nhận thị trường thực sự tạo đáy và bước vào xu hướng hồi phục, cần theo dõi 3 tín hiệu: thanh khoản tăng trở lại, dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và khối ngoại chuyển từ bán ròng sang mua ròng.