Ngày 28/10, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Theo Bộ Tài chính, một điểm mới đáng chú ý trong dự án Luật Chứng khoán 2026 là đề xuất bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.

Theo Bộ Tài chính, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận để các tổ chức thử nghiệm công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới trong điều kiện thực tế, với phạm vi, đối tượng và thời gian giới hạn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có thể đón loạt mô hình kinh doanh mới, chưa từng có. Ảnh: CKDN

Cơ chế này áp dụng đối với những giải pháp chưa được pháp luật quy định hoặc có nội dung khác với quy định hiện hành.

Bộ Tài chính cho biết, việc bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán xuất phát từ yêu cầu đặt ra tại Nghị số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; phù hợp với xu hướng phát triển và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ thông tin, công nghệ tài chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới, có tính đổi mới sáng tạo cao và chưa có đầy đủ cơ sở thực tiễn để xác định lộ trình triển khai cụ thể, ổn định trong dài hạn.

Do đó, việc quy định theo hướng chỉ quy định các nguyên tắc chung tại Luật và giao Chính phủ quy định chi tiết sẽ bảo đảm tính linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành.

Từ đó, cơ quan quản lý nhà nước kịp thời theo dõi, đánh giá tác động trong quá trình triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, bảo đảm phù hợp với thực tiễn thị trường và sự phát triển của công nghệ trong từng thời kỳ.

Tạo cơ sở để các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chứng khoán được triển khai trong phạm vi quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hạn chế phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc các hoạt động triển khai tự phát ngoài khuôn khổ quản lý hiện hành.

Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc bổ sung quy định này sẽ tạo khung khổ pháp lý cho hoạt động thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, để thử nghiệm có giới hạn đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trước khi xem xét áp dụng trên phạm vi rộng.

“Cơ chế này cũng tạo không gian cho đổi mới sáng tạo, cho phép cơ quan quản lý và doanh nghiệp đánh giá khả năng vận hành, mức độ phù hợp và rủi ro của mô hình mới trên cơ sở dữ liệu thực tế thay vì phải lựa chọn ngay giữa cho phép áp dụng toàn diện hoặc chưa cho phép triển khai”, Bộ Tài chính cho hay.

Quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán đã bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Đồng thời quy định cụ thể những nội dung mang tính đặc thù của cơ chế thử nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tạo cơ sở để Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện.