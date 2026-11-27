Sáng 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) tổ chức.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) tổ chức. Ảnh: UBCKNN

Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đổi mới mô hình phát triển, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Yêu cầu tăng trưởng cao, liên tục và bền vững đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn lực đầu tư cho hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, chúng ta phải khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của nền kinh tế, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn. Điều này đặt ra cho thị trường chứng khoán một sứ mệnh mới với yêu cầu và trách nhiệm lớn hơn.

Nếu 30 năm qua là chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển thị trường, thì chặng đường tới phải là chặng đường nâng tầm chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất và khẳng định vị thế quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta không chỉ cần một thị trường có quy mô lớn, thanh khoản cao, mà quan trọng hơn là một thị trường có khả năng chuyển hóa nguồn lực tài chính thành năng lực sản xuất, năng suất lao động, sức cạnh tranh và sự thịnh vượng của quốc gia.

Phát triển thị trường chứng khoán phải thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững; không đánh đổi chất lượng và sự ổn định để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Thước đo thành công của thị trường chứng khoán không chỉ là điểm số, vốn hóa hay giá trị giao dịch, mà trước hết là khả năng huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, là sự lớn mạnh của doanh nghiệp và niềm tin bền vững của các nhà đầu tư.

Nhân dịp Lễ Kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cung cấp thêm thông tin tới các đại biểu, các nhà đầu tư trong và ngoài nước: Liên quan đến đàm phán thuế với Hoa Kỳ, Việt Nam vừa qua đã đưa ra cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ. Hiện nay hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố. Việc ký kết, thực thi Hiệp định dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ và các nhà đầu tư quốc tế.

Dịp này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường.

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 – 28/11/2026). Ảnh: UBCKNN

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, ngày 28/11/1996, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/CP về việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặt nền móng cho sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên chính thức diễn ra với hai cổ phiếu niêm yết. Đến năm 2004, Ủy ban được chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính, tiếp tục kiện toàn mô hình quản lý và gắn kết chặt chẽ hơn với công tác điều hành chính sách tài chính quốc gia.

Từ những bước đi đầu tiên, thị trường chứng khoán đã phát triển về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế. Đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025; số tài khoản nhà đầu tư vượt 14 triệu, thanh khoản bình quân đạt hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi phiên.

Đặc biệt, ngày 21/9/2026, Việt Nam chính thức được đưa vào bộ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS). Theo bà Vũ Thị Chân Phương, đây là cột mốc đáng tự hào trong hành trình phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam, ghi nhận nỗ lực cải cách bền bỉ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và chuẩn mực vận hành.

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc kiên trì xây dựng thị trường chứng khoán là lựa chọn chiến lược nhằm phát triển đồng bộ thị trường tài chính, khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước. Những kết quả đạt được trong 30 năm qua có sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Chứng khoán, các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trong quá trình phát triển, khuôn khổ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán tiếp tục được hoàn thiện; tổ chức và hạ tầng thị trường từng bước hiện đại hóa; công tác quản lý, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư ngày càng được tăng cường. Thị trường không chỉ trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng mà còn góp phần huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy cổ phần hóa, đổi mới quản trị doanh nghiệp và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: UBCKNN

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhận định những thành tựu trong 30 năm qua là nền tảng quan trọng để ngành chứng khoán tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, giai đoạn tới đặt ra những yêu cầu cao hơn, không chỉ dừng lại ở quy mô mà trọng tâm là nâng cao chất lượng, tính minh bạch, hiệu quả, sức chống chịu và khả năng hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển là rất lớn, đòi hỏi phải khơi thông hiệu quả các nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do đó, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực, điều hòa thanh khoản và tăng cường kết nối với thị trường khu vực, quốc tế.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng khẳng định Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các đơn vị liên quan cụ thể hóa các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư thành các chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, phân định rõ tiến độ và trách nhiệm nhằm xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn, bền vững và minh bạch.

Về định hướng thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với nhu cầu vốn ngày càng lớn và yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn lực này. Do đó, ngành Chứng khoán cần tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức quản lý; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; hiện đại hóa hạ tầng; nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi.

Cùng với đó là phát triển cơ sở nhà đầu tư, đa dạng hóa hàng hóa và sản phẩm, nâng cao chất lượng quản trị công ty và tính minh bạch trong công bố thông tin, chủ động hội nhập và tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Mục tiêu là xây dựng thị trường chứng khoán an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững, thực sự trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn quan trọng, đóng góp thiết thực hơn cho tăng trưởng và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ngành Chứng khoán mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tài chính, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế cùng sự đồng hành của thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trao thưởng các tập thể,c á nhân có nhiều thành tích phối hợp đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Ảnh: Dương Giang

Cũng tại buổi lễ, ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đánh giá việc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho quá trình xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hoạt động trên cơ sở pháp luật và các chuẩn mực rõ ràng.

Theo Chủ tịch IOSCO, kể từ khi trở thành thành viên chính thức của tổ chức này vào năm 2001, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, đóng góp vào quá trình hài hòa hóa các quy định quản lý và nâng cao chất lượng giám sát thị trường toàn cầu. Việc Việt Nam tham gia ký kết Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác và trao đổi thông tin (MMoU) năm 2013, tiếp đó là Bản ghi nhớ đa phương về hợp tác giám sát (S-MMoU) trong khu vực vào năm 2025, cho thấy quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giám sát thị trường ngày càng được củng cố.

Ông Jean-Paul Servais cũng chúc mừng Việt Nam với những bước tiến trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hiện đại hóa thị trường chứng khoán, góp phần đưa thị trường chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. IOSCO sẵn sàng tiếp tục đồng hành, củng cố quan hệ hợp tác với Việt Nam, phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong nâng cao năng lực giám sát và thúc đẩy hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam vào hệ thống tài chính toàn cầu.

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam cũng là dịp quảng bá thị trường vốn Việt Nam, tăng cường đối thoại và mở rộng hợp tác với các cơ quan quản lý chứng khoán, cộng đồng tài chính quốc tế. Đây đồng thời là dịp ghi nhận đóng góp của các thế hệ cán bộ ngành Chứng khoán, các sở giao dịch, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, doanh nghiệp, thành viên thị trường và nhà đầu tư trong quá trình xây dựng, phát triển thị trường qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, Ban Biên tập Tin Kinh tế, Thông tấn xã Việt Nam vinh dự là một trong 14 tập thể được Bộ Tài chính tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phối hợp công tác, đóng góp cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của tập thể Ban trong thông tin, tuyên truyền về hoạt động của thị trường chứng khoán, các chủ trương, chính sách và diễn biến của ngành tài chính.