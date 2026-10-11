Thị trường chứng khoán tuần 12-16/10: Chờ đợi dòng tiền phân hóa từ mùa báo cáo quý 3

Áp lực bán ròng ngoại khối và kịch bản đi ngang nghiêng về giảm

Tuần giao dịch từ ngày 5 đến 9/10 khép lại với diễn biến giằng co rõ rệt khi VN-Index phục hồi trong hai phiên đầu tuần nhưng nhanh chóng suy yếu và giảm điểm trong ba phiên liên tiếp sau đó. Chỉ số tiếp tục trạng thái rung lắc quanh vùng đáy tháng 8, đi kèm với sự phân hóa sâu sắc giữa các nhóm ngành. Cổ phiếu vốn hóa lớn không duy trì được lực kéo bền vững, đặc biệt khi nhóm Vingroup chững lại và cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực chốt lời.

Đánh giá về diễn biến thị trường, ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, cho rằng VN-Index chưa thể thoát khỏi xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Dòng tiền đang có dấu hiệu rút khỏi nhóm vốn hóa lớn để tìm kiếm cơ hội tại các mã cổ phiếu vừa và nhỏ sở hữu câu chuyện kinh doanh riêng biệt. Điển hình như trong phiên 8/10, chỉ riêng hai mã VHM và VIC đã kéo lùi chỉ số hơn 7 điểm. Bên cạnh đó, áp lực bán ròng từ khối ngoại tiếp tục là một lực cản lớn khi chuỗi bán ròng đã kéo dài lên con số 13 phiên liên tiếp. Yếu tố vĩ mô quốc tế cũng tác động tiêu cực khi giá dầu Brent vượt 104 USD/thùng và lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức cao nhất kể từ năm 2002, tạo sức ép rút vốn khỏi các thị trường mới nổi.

Dự báo cho tuần giao dịch 12-16/10, chuyên gia Pinetree nhận định VN-Index nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng đi ngang nghiêng về giảm (sideway down) trong biên độ hẹp từ 1.700 đến 1.760 điểm. Chuỗi bán ròng của khối ngoại khó có thể chấm dứt sớm khi biên bản cuộc họp Fed cho thấy cơ quan này vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Điểm sáng hiếm hoi đến từ nền tảng vĩ mô vững chắc trong nước với mức tăng trưởng GDP quý 3 đạt 9,95%. Tuy nhiên, ông Phong cảnh báo rủi ro lớn nhất hiện nay là mặt bằng lãi suất trong nước neo cao cùng áp lực lạm phát do chi phí năng lượng tăng. Về chiến lược đầu tư, ông khuyến nghị nhà đầu tư chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức phòng thủ, chỉ tận dụng các nhịp kéo ngắn để tối ưu hóa lợi nhuận thay vì kỳ vọng vào một xu hướng tăng bền vững.

Kỳ vọng lực cầu bắt đáy và cơ hội từ bốn nhóm ngành cốt lõi

Ở một góc nhìn lạc quan hơn, chuyên gia Nguyễn Anh Khoa đánh giá đà giảm của VN-Index đã có dấu hiệu suy yếu dù vẫn nằm trong xu hướng điều chỉnh hình thành từ giữa tháng 9. Nhìn trên khung thời gian dài hạn, thị trường chủ yếu vẫn đang đi ngang trong biên độ rộng kể từ đầu năm. Với thanh khoản khớp lệnh toàn thị trường tăng khoảng 8% nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận, ông Khoa cho rằng dòng tiền đã có sự cải thiện cục bộ tại một số mã giảm sâu như PNJ hay NVL, dù chưa đủ để xác nhận tín hiệu đảo chiều trên diện rộng.

Về vấn đề bán ròng của khối ngoại với giá trị lũy kế từ đầu năm 2026 vượt mốc 100.000 tỷ đồng, ông Khoa thừa nhận điều này sẽ tiếp tục gây áp lực tâm lý trong bối cảnh vĩ mô thế giới chưa thực sự thuận lợi. Dù vậy, áp lực này được kỳ vọng sẽ giảm dần sau khi FTSE Russell chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026. Lộ trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các chỉ số toàn cầu kéo dài đến năm 2027 sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư quốc tế, giúp cán cân giao dịch từng bước được cân bằng.

Trước thềm mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3, ông Khoa khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và không nên vội vã giải ngân. Thay vào đó, dòng tiền nên tập trung theo dõi bốn nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận khởi sắc là bán lẻ, ngân hàng, vật liệu xây dựng và dầu khí. Vị chuyên gia nhấn mạnh, kết quả kinh doanh tốt chỉ là điều kiện cần; nhà đầu tư cần lựa chọn các cổ phiếu có định giá hợp lý, triển vọng tăng trưởng dài hạn và giải ngân từng phần thay vì mua đuổi để quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường chưa xác lập xu hướng rõ ràng.