Nhà đầu tư theo dõi chỉ số chứng khoán tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đà phục hồi giúp các chỉ số chính thoát khỏi mức thấp nhất 17 tháng, trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng chính phủ sẽ can thiệp mạnh hơn để ngăn giá cổ phiếu tiếp tục lao dốc.

Động thái này được xem là bước đi nhằm củng cố niềm tin trên thị trường, vốn chịu sức ép kéo dài từ tháng 7 do nhu cầu tiêu dùng yếu, khủng hoảng bất động sản dai dẳng và nguy cơ căng thẳng thương mại ảnh hưởng đến xuất khẩu - một trong những điểm sáng hiếm hoi của nền kinh tế Trung Quốc.

Đây cũng là tín hiệu mới nhất cho thấy giới chức nước này sẵn sàng can thiệp để bảo vệ thị trường, trong đó có các khoản đầu tư liên quan đến chiến lược phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chứng khoán công nghệ và bán dẫn bứt phá

Chốt phiên 27/11, chỉ số Shanghai Composite tăng 3,7%, trong khi CSI300, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tăng 4,2%. Cả hai ghi nhận mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 10/2024, thời điểm Trung Quốc công bố gói kích thích quy mô lớn nhằm vực dậy nền kinh tế và thị trường chứng khoán.

Nhóm cổ phiếu công nghệ tăng mạnh hơn cả. Chỉ số STAR 50, tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ, tăng 15%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong hai năm. Chỉ số theo dõi nhóm bán dẫn tăng tới 19%, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ khi được công bố.

Đà đi lên cũng lan sang thị trường Hong Kong. Chỉ số Hang Seng tăng 2,1%, trong khi Hang Seng Tech, đại diện cho nhóm công nghệ, tăng hơn 6%.

“Đây là cú hích cho thị trường”, Kenny Ng, chiến lược gia tại Everbright Securities International ở Hong Kong, nhận định.

Ông cho rằng tâm lý nhà đầu tư đã ảm đạm trong thời gian dài và thị trường thiếu những thông tin tích cực để thúc đẩy giao dịch. Tuy nhiên, cam kết hỗ trợ từ các nhà đầu tư nhà nước giúp họ có thêm điểm tựa, với kỳ vọng lực lượng này sẽ xuất hiện nếu thị trường tiếp tục suy yếu nghiêm trọng.

"Đội quân quốc gia" trở thành điểm tựa cho nhà đầu tư

Giới giao dịch Trung Quốc thường gọi nhóm các nhà đầu tư được nhà nước hậu thuẫn là “đội quân quốc gia”. Đây là tập hợp không chính thức các tổ chức đầu tư nhà nước, thường mua vào khi thị trường biến động mạnh, đồng thời trở thành tâm điểm đồn đoán về chiến lược và động thái giao dịch.

Tâm lý thị trường cải thiện rõ rệt sau khi Tân Hoa Xã đưa tin Central Huijin, một trong những thành viên chủ chốt của nhóm này, sẽ tăng cường vai trò như một quỹ bình ổn thị trường. Thông tin được công bố sau cuộc họp của Quốc vụ viện Trung Quốc.

Winnie Wu, Trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu châu Á kiêm đồng Trưởng bộ phận nghiên cứu cổ phiếu Trung Quốc tại BofA Global Research ở Hong Kong, cho rằng thông điệp được phát đi từ cấp lãnh đạo cao nhất nhằm khôi phục niềm tin, ổn định thanh khoản và định hướng thị trường.

Theo bà, giới chức Trung Quốc nhận thức rõ AI có ý nghĩa chiến lược, kinh tế và tài chính rất lớn, do đó không muốn chứng kiến một đợt sụt giảm nghiêm trọng trong lĩnh vực này.

Đồng nhân dân tệ cũng tăng giá so với USD, tiến gần mức mạnh nhất trong khoảng 4 năm.

Trước đó, Trung Quốc đã nới lỏng một số quy định về cho vay ký quỹ nhằm giảm áp lực bán cổ phiếu. Hôm 27/11, Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Xinhua Finance cho biết cơ quan quản lý sẽ siết chặt quy định về bán cổ phiếu của cổ đông kiểm soát tại các công ty niêm yết, đồng thời ngăn doanh nghiệp làm sai lệch lợi nhuận để đủ điều kiện lên sàn.

Thị trường đã chạm đáy hay chỉ phục hồi kỹ thuật?

Dù đà tăng mạnh mang lại sự lạc quan, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước triển vọng dài hạn của chứng khoán Trung Quốc.

Trước khi xuất hiện thông tin về các biện pháp hỗ trợ mới, chỉ số STAR 50 và ChiNext - hai thước đo quan trọng của nhóm cổ phiếu công nghệ và doanh nghiệp tăng trưởng - đã mất khoảng 50% giá trị kể từ tháng 7.

Charu Chanana, chiến lược gia trưởng tại Saxo Bank, nhận định giới chức Trung Quốc đang phát đi tín hiệu ngày càng rõ ràng rằng họ không hài lòng với mức độ bán tháo trên thị trường cổ phiếu.

Tuy nhiên, bà cho rằng cần phân biệt giữa sự thay đổi trong quyết tâm chính sách và sự cải thiện của các yếu tố nền tảng thị trường. Đà phục hồi nhờ các biện pháp can thiệp của chính phủ cần chuyển thành sự hồi phục dựa trên triển vọng kinh tế và hoạt động doanh nghiệp trước khi có thể xác định thị trường đã tạo đáy bền vững.

Các nhà đầu tư sẽ có dịp đánh giá tác động của những cam kết từ Bắc Kinh trong cuối tuần, sau một phiên giao dịch đầy khởi sắc. Dù lực lượng nhà đầu tư nhà nước có thể giúp hạn chế đà giảm và củng cố thanh khoản, khả năng phục hồi lâu dài vẫn phụ thuộc vào việc Trung Quốc giải quyết những vấn đề đang đè nặng lên nền kinh tế, từ nhu cầu tiêu dùng yếu đến cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài.