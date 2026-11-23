Đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu tuần trước đã "thổi bay" gần 9.000 tỷ USD vốn hóa. Ảnh: The Cable.

Sắc đỏ đã bao trùm Phố Wall trong phiên giao dịch cuối tuần trước, nối dài một tuần đầy sóng gió của thị trường chứng khoán Mỹ với việc chỉ số S&P 500 giảm 11,6% so với đỉnh lịch sử thiết lập ngày 6/10, theo Reuters,

Mức giảm vượt quá 10% này đã đẩy thị trường chứng khoán Mỹ rơi vào vùng điều chỉnh lần đầu tiên kể từ tháng 3/2025.

Sắc đỏ càn quét từ Phố Wall sang châu Á, Trung Đông

Tính đến cuối tuần trước, chỉ số S&P 500 đã giảm 7 phiên liên tiếp, chuỗi giảm điểm dài nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi năm 2020, đồng thời ghi nhận tuần lao dốc mạnh nhất trong hơn một năm qua.

Cùng chung xu hướng, chỉ số Nasdaq Composite đã đánh mất toàn bộ thành quả tăng từ đầu năm đến nay và chính thức chuyển sang trạng thái giảm 2,7%.

Những hoài nghi về "bong bóng" trí tuệ nhân tạo (AI) và đà bán tháo tại nhóm cổ phiếu công nghệ là nguyên nhân châm ngòi cho diễn biến này.

Tuy nhiên, những rủi ro thực chất đã bắt đầu nhen nhóm từ khoảng giữa năm và thực sự bùng phát kể từ tháng trước, khi bức tranh vĩ mô cho thấy các nền kinh tế lớn như Mỹ buộc phải tiếp tục thắt chặt chính sách và nâng lãi suất cao hơn nữa nhằm kiềm chế lạm phát.

Làn sóng bán tháo diện rộng đã "thổi bay" gần 9.000 tỷ USD giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán toàn cầu, tính từ vùng đỉnh hồi tháng 8.

Chịu tác động nặng nề nhất trong chuỗi biến động này là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với mức giảm tới 17% chỉ trong tuần trước, đánh dấu tuần sụt giảm lớn nhất kể từ đầu thập niên 1990.

Trong phiên giao dịch Chủ nhật, sắc đỏ tiếp tục lan sang khu vực Trung Đông khi phần lớn thị trường chứng khoán vùng Vịnh đồng loạt lao dốc.

Xung đột địa chính trị leo thang trong khu vực đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý giới đầu tư, châm ngòi cho làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Tại Arabia Saudi, chỉ số chứng khoán giảm 2%, chịu áp lực lớn từ đà lao dốc của nhóm cổ phiếu tài chính đầu ngành. Trong đó, cổ phiếu Ngân hàng Al Rajhi giảm 2,5%. Cổ phiếu Ngân hàng Quốc gia Saudi, nhà cho vay lớn nhất nước này xét theo quy mô tài sản, cũng mất 2,2% giá trị.

Cùng chung diễn biến tiêu cực, chứng khoán Qatar sụt giảm 1,6% khi sắc đỏ bao trùm hầu hết cổ phiếu.

"Thước đo nỗi sợ hãi" lập đỉnh

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư đổ dồn vào chỉ số đo lường mức độ biến động Cboe khi thước đo này đóng cửa ở mức 35,89 điểm vào cuối tuần trước, mức cao nhất kể từ hỗn loạn ngày Mỹ tuyên bố áp thuế quan với hàng loạt đối tác thương mại hồi tháng 4/2025.

"Điều khiến tôi lo ngại nhất không phải là nhịp điều chỉnh của nhóm cổ phiếu công nghệ, mà làn sóng bán tháo này sẽ lan rộng ra các thị trường khác", ông Bruno Schneller, Giám đốc điều hành tại Erlen Capital Management, nhận định.

Tương tự Phố Wall, "thước đo nỗi sợ hãi" của thị trường châu Âu (V2TX) cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 4.

Tuy nhiên, các dữ liệu kỹ thuật cho thấy hiện tại, cơn hoảng loạn tạm thời vẫn chưa lan sang các lĩnh vực tài chính khác.

Cụ thể, chỉ số MOVE, thước đo mức độ biến động của thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ, vẫn ở dưới mức cao nhất của tháng trước, và các đồng tiền chủ chốt đều chưa vượt qua đỉnh của tháng 10.

Tuy nhiên, "nỗi sợ hãi tột độ" lại thường mở ra cơ hội, mỗi khi VIX lần đầu tiên đạt trên 30 điểm trong một chu kỳ, chỉ số S&P 500 lại bật tăng với tổng mức sinh lời trung bình đạt 8,1% trong vòng 6 tháng kế tiếp.

Trái phiếu và USD lên ngôi, kim loại quý lao dốc

Giữa cơn hỗn loạn của thị trường tài chính những ngày qua, trái phiếu chính phủ tiếp tục phát huy tốt vai trò là kênh trú ẩn an toàn, bất chấp nỗi lo về chính sách tiền tệ cứng rắn và sự can thiệp mạnh mẽ hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang hướng tới tuần sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025. Diễn biến này phản ánh lực mua trái phiếu tăng cao, bởi trên thị trường, lợi suất luôn biến động ngược chiều với giá trái phiếu.

Tại châu Âu, lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 9 điểm cơ bản trong phiên cuối tuần trước.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đã chứng minh mọi dự báo về sự suy tàn của đồng tiền này đã bị phóng đại quá mức.

Chỉ số DXY, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng lên mức cao nhất 19 tháng qua. Tính từ đầu năm đến nay, đồng USD đã ghi nhận mức tăng gần 7% so với euro, tăng 3% so với yen Nhật, đồng thời nới rộng đà tăng 4-5% so với bảng Anh, đôla Canada và đôla New Zealand.

Trái ngược với sức hút của trái phiếu chính phủ, vàng lại không thể phát huy vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong nhịp biến động lần này.

Giá kim loại quý giảm đã khoảng 1% trong phiên cuối tuần trước, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Trên thị trường kim loại, đồng đang trở thành tâm điểm biến động. Từng là mặt hàng hưởng lợi lớn từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), nhờ nhu cầu khổng lồ cho hạ tầng trung tâm dữ liệu. Giá kim loại này hiện lại lao dốc không phanh và đang hướng tới mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 4/2025.

Giá dầu có thể tiếp tục giảm do các nguồn cung được mở rộng. Ảnh: Reuters/Todd Korol.

Trong khi đó, dầu mỏ, tác nhân chính gây áp lực lạm phát do chi phí leo thang, đã duy trì trạng thái định quanh vùng 90-94 USD/thùng.

Đã đến lúc bắt đáy?

Tín hiệu đảo chiều sớm đã bắt đầu xuất hiện ngay đầu tuần này khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 bật tăng gần 3% và hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 2%.

Với những nhà đầu tư vốn quen với chiến thuật "mua khi giá giảm" suốt 4 năm thị trường tăng trưởng vừa qua, nhịp điều chỉnh hiện tại đang thực sự mở ra cơ hội gom hàng ở vùng giá hấp dẫn.

Dù cú sụt giảm trong phiên cuối tuần trước đã đẩy một số chỉ báo tiến sát vùng đáy, giới đầu tư nhìn chung vẫn giữ thái độ thận trọng và chưa vội khẳng định nhịp điều chỉnh này đã thực sự kết thúc.

Nhận định về tâm lý giới đầu tư lúc này, ông Angelo Kourkafas, Chiến lược gia đầu tư toàn cầu cấp cao tại Edward Jones đánh giá: "Tâm lý thị trường hiện rất mong manh và dễ tổn thương. Tuy nhiên, sẽ có một thời điểm mà mức giảm đủ sâu để kích hoạt dòng tiền bắt đáy quay trở lại".

Đồng quan điểm, ông Mark Hackett, Chiến lược gia trưởng về thị trường tại Nationwide, cho rằng làn sóng bán tháo đã đưa mức định giá cổ phiếu về vùng hấp dẫn hơn, đồng thời đẩy các chỉ số tâm lý nhà đầu tư xuống ngưỡng mà trong lịch sử vốn thường phát đi tín hiệu mua vào.