Thị trường chứng khoán tiếp tục giằng co quanh 1.735 điểm

Từ ngày 21-23/11/2026, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên), Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau chủ trì, phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau - Lần thứ II năm 2026. Đây là sự kiện trọng tâm nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, hứa hẹn mở ra hàng ngàn cơ hội nghề nghiệp và thúc đẩy kết nối cung - cầu lao động bền vững.