Thị trường chứng khoán tiếp tục giằng co quanh 1.735 điểm
Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch giằng co, khi các chỉ số chính biến động trái chiều và VN-Index gần như đi ngang quanh mốc tham chiếu. Thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện tại các vùng giá thấp cùng hoạt động mua ròng của khối ngoại đang phần nào hỗ trợ diễn biến chỉ số.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thi-truong-chung-khoan-tiep-tuc-giang-co-quanh-1735-diem-246261113164805917.htm