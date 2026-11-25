Thị trường chứng khoán ngày 25/11 khởi đầu với diễn biến tương đối tích cực khi lực cầu xuất hiện ngay sau thời điểm mở cửa, đưa VN-Index lên vùng 1.705 điểm.

Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu khi áp lực chốt lời dần gia tăng, khiến chỉ số hạ nhiệt và chuyển sang trạng thái giằng co trong phần còn lại của phiên sáng.

Sang phiên chiều, lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, kéo VN-Index lùi sâu hơn về vùng 1.693 điểm. Chỉ số đóng cửa tại 1.687,45 điểm, giảm 9,69 điểm, tương ứng 0,57% so với phiên trước, đồng thời đánh mất mốc 1.690 điểm.

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất trong phiên 25/11 là hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bán ròng khoảng 5.676 tỷ đồng, gấp 12 lần phiên liền trước. Tổng khối lượng bán ra gần 112 triệu cổ phiếu, trong khi lượng mua vào chỉ đạt khoảng 54 triệu cổ phiếu.

VIC là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất với hơn 19 triệu cổ phiếu, tiếp đến là VIX với khoảng 4,7 triệu cổ phiếu. Riêng tại VIC, giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài lên tới khoảng 4.700 tỷ đồng, trong khi thị giá chỉ giảm nhẹ 0,12%. Thanh khoản mã này đạt hơn 20 triệu cổ phiếu.

Diễn biến kém tích cực cũng lan rộng sang nhiều cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn và trung bình. VHM giảm 0,65%, xuống 61.100 đồng/cổ phiếu; KDH giảm 2,61%, TCH giảm 3,38%, DXG giảm 3,23%, NVL giảm 3,94% và CEO giảm 4,35%.

Ở chiều ngược lại, IDC tăng 0,57%, trong khi VRE giữ giá tham chiếu. Nhóm vốn hóa nhỏ phân hóa mạnh hơn khi AAV tăng trần 14,71%, lên 3.900 đồng/cổ phiếu, còn HDC giảm sàn 6,94%, xuống 11.950 đồng/cổ phiếu.

Áp lực điều chỉnh xuất hiện trên diện rộng tại nhóm tài chính, bao gồm cả ngân hàng và chứng khoán. Trong nhóm ngân hàng, MSB dẫn đầu về thanh khoản toàn ngành nhưng giảm 1,22%.

Nhiều cổ phiếu khác cũng đóng cửa trong sắc đỏ như HDB giảm 0,46%, TCB giảm 0,24%, STB giảm 0,57%, VPB giảm 0,98%, SSB giảm 0,33%, SHB giảm 1,9% và VCB giảm 0,6%.

Diễn biến tại nhóm chứng khoán kém tích cực hơn khi áp lực bán gia tăng ở nhiều mã. SSI giảm 2,28%, VIX giảm 2,77%, VND giảm 3,11%, SHS giảm 3,73%, VCI giảm 2,13% và CTS giảm sâu 4,76%.

Ở nhóm nguyên vật liệu, xu hướng điều chỉnh chủ yếu đến từ các cổ phiếu thép. HPG giảm 1,72%, NKG giảm 4,58% và HSG giảm 0,89%. Trái chiều với diễn biến chung của ngành, MSR tăng trần 14,94% sau chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp, với khối lượng giao dịch đạt 3,26 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, nhóm năng lượng đồng loạt giảm điểm với BSR mất 2,13%, PVS giảm 2,6% và PLX giảm 1,47%. Nhóm công nghệ cũng không tránh khỏi áp lực điều chỉnh khi FPT giảm 1,71%, xuống 46.050 đồng/cổ phiếu. Tại nhóm tiện ích, POW giảm 2,92%, còn HDG giảm 0,5%.

Giữa bức tranh phân hóa của thị trường, nhóm công nghiệp ghi nhận diễn biến tích cực hơn cả với sắc xanh xuất hiện tại nhiều cổ phiếu. GEX tăng 0,25%, CII tăng 1,5%, GMD tăng 1,16%, VJC tăng 0,36% và HVN tăng 2,53%. Tuy nhiên, một số mã vẫn chịu áp lực điều chỉnh đáng kể, gồm VSC giảm 1,15%, CTD giảm 3,01% và THD giảm sàn 9,84%.

Nhóm tiêu dùng thiết yếu cũng ghi nhận sự phân hóa giữa các cổ phiếu đầu ngành. MSN giảm 0,43%, MCH giảm 2,11%, DBC giảm 1,22% và BAF giảm 0,65%. Ở chiều tích cực, SBT tăng 0,47%, VNM tăng 0,38%, SAB tăng 2,44% và HAG tăng 0,36%.

Tại nhóm tiêu dùng không thiết yếu, MWG giảm 1,41% và FRT giảm 1,22%. Lực cầu xuất hiện tại PNJ, giúp cổ phiếu này tăng 1,59%, lên 12.800 đồng/cổ phiếu; VPL cũng tăng 1,04%.

Dù VN-Index giảm điểm, thanh khoản thị trường lại cải thiện so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt 16.091,2 tỷ đồng, tăng 26,79%. FPT dẫn đầu về giá trị giao dịch với 434,32 tỷ đồng, theo sau là VIX đạt 405,9 tỷ đồng, VIC đạt 333,43 tỷ đồng và MSN đạt 316,22 tỷ đồng.

Nhìn chung, phiên 25/11 cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là tài chính, bất động sản và nguyên vật liệu. Trong khi đó, giao dịch bán ròng đột biến của khối ngoại, tập trung đáng kể tại VIC, trở thành điểm nhấn nổi bật của phiên giao dịch.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Cảnh báo lực cầu gần như vắng bóng

Chứng khoán Kirin (CSI)

VN-Index đóng cửa giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng ở nhiều nhóm ngành, trong khi thanh khoản tiếp tục suy yếu. Đáng chú ý, khối lượng khớp lệnh xuống mức thấp nhất trong 4 tháng trở lại đây, giảm 26% so với bình quân 20 phiên.

CSI cho biết VN-Index chưa thể phục hồi lên vùng kháng cự 1.715–1.720 điểm đã nhanh chóng quay đầu giảm. Lực cầu gần như không xuất hiện khi tâm lý nhà đầu tư vẫn trong trạng thái thận trọng, cho thấy thị trường chưa có động lực đủ mạnh để cải thiện xu hướng ngắn hạn.

Trong bối cảnh này, CSI duy trì quan điểm quan sát, hạn chế mở thêm vị thế mua. Công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng các nhịp hồi lên vùng kháng cự 1.715–1.720 điểm để giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu.

Cảnh báo rủi ro kiểm định vùng 1.680–1.690 điểm

Chứng khoán Asean

Thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt khi VN-Index đóng cửa tại 1.687 điểm, hình thành nến đỏ thân trung bình. Chỉ số chính thức lùi xuống dưới các đường trung bình động quan trọng MA10 và MA20. Cùng với đó, RSI ở mức 38 và MFI ở mức 42 phản ánh sự suy yếu của động lượng cũng như dòng tiền trên thị trường.

Với diễn biến hiện tại, AseanSC ưu tiên kịch bản kém khả quan, trong đó VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ gần 1.680–1.690 điểm ngay đầu phiên giao dịch tới trước khi định hình xu hướng mới.

Theo AseanSC, nhà đầu tư ngắn hạn cần đặt quản trị rủi ro lên hàng đầu, hạ tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp hồi kỹ thuật và tránh sử dụng đòn bẩy. Các vị thế mua mới chỉ nên được cân nhắc khi thị trường xuất hiện tín hiệu tạo đáy đi kèm thanh khoản xác nhận.

Bên cạnh diễn biến chỉ số, nhà đầu tư có thể chọn lọc các chủ đề có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết về kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước, tiến trình nâng hạng thị trường hay chu kỳ offshore.

Khuyến nghị duy trì trạng thái phòng thủ

Chứng khoán OCBS

Thị trường đang thiếu động lực dẫn dắt rõ ràng. Vì vậy, nếu xuất hiện các nhịp tăng, diễn biến này vẫn có thể mang tính cục bộ và đan xen với áp lực bán trong ngắn hạn. Dù các yếu tố hỗ trợ từ môi trường vĩ mô vẫn được duy trì, tác động tích cực có thể cần thêm thời gian để phản ánh vào diễn biến thị trường.

OCBS lưu ý nhà đầu tư cần theo dõi khả năng giữ vững vùng hỗ trợ 1.670–1.680 điểm, đồng thời quan sát sự trở lại của dòng tiền, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đây là những yếu tố quan trọng để đánh giá triển vọng cân bằng của thị trường trong các phiên tới.

Về chiến lược, công ty chứng khoán khuyến nghị duy trì trạng thái phòng thủ, ưu tiên bảo toàn thành quả và kiểm soát tỷ trọng cổ phiếu khi xu hướng chưa ổn định. Hoạt động giao dịch ngắn hạn nên tập trung vào các vị thế sẵn có, tận dụng nhịp hồi để chốt lời từng phần hoặc hạ tỷ trọng những cổ phiếu suy yếu.

Đối với dòng tiền mới, OCBS cho rằng nhà đầu tư chưa nên vội giải ngân khi lực cầu còn thiếu thuyết phục. Việc mở rộng vị thế chỉ nên được cân nhắc khi thị trường xuất hiện tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn, đi kèm thanh khoản cải thiện và độ lan tỏa tích cực giữa các nhóm ngành.

Chất lượng thị trường chưa cải thiện

Chứng khoán SHS

Thị trường đang dần khép lại tháng 11, trong khi VN-Index ghi nhận ba tháng giảm giá liên tiếp. Thanh khoản chưa có dấu hiệu cải thiện, còn chất lượng thị trường trong ngắn hạn vẫn ở mức thấp. Hầu hết nhóm ngành tiếp tục nằm trong xu hướng suy giảm hoặc tích lũy kéo dài, khiến cơ hội đầu tư tốt không xuất hiện nhiều.

SHS đánh giá VN-Index vẫn vận động trong xu hướng giảm, trong khi áp lực dừng lỗ đối với các vị thế ngắn hạn có xu hướng gia tăng. Do đó, việc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu chỉ nên được xem xét khi chỉ số vượt lên trên xu hướng giảm giá hiện tại.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.