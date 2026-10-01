Thị trường chứng khoán tháng 10: Dòng tiền chờ sức bật từ lợi nhuận doanh nghiệp

Dòng tiền thận trọng sau nhịp điều chỉnh

Theo báo cáo đánh giá thị trường tháng 9/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS), VN-Index khép lại tháng tại 1.768,62 điểm, giảm 63,5 điểm, tương ứng 3,47% so với cuối tháng 8. Sau khi tiến sát vùng đỉnh trong tháng, chỉ số chịu áp lực chốt lời và điều chỉnh trong những phiên cuối tháng.

VFS cho rằng, diễn biến tháng 9 trải qua ba giai đoạn: tiếp nối nhịp phục hồi đầu tháng, rung lắc quanh vùng đỉnh vào giữa tháng và điều chỉnh sau thời điểm thay đổi phân loại thị trường của FTSE Russell có hiệu lực.

Các nhịp tăng, giảm đan xen cho thấy thị trường chưa hình thành sự đồng thuận rõ ràng. Một số phiên phục hồi phụ thuộc đáng kể vào cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa lan tỏa rộng.

Dòng tiền tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và bán lẻ. Trong một số phiên cuối tháng, dầu khí và bảo hiểm góp phần hỗ trợ thị trường, trong khi bất động sản và ngân hàng chịu áp lực bán. Diễn biến này cho thấy việc lựa chọn cổ phiếu cần gắn với triển vọng riêng của doanh nghiệp.

Trái ngược hoàn toàn với tháng 8, khối ngoại quay lại bán ròng mạnh ngay sau ngày nâng hạng chính thức. Lũy kế từ đầu năm 2026, khối ngoại đã bán ròng xấp xỉ 95.000 tỷ đồng (~3,6 tỷ USD) mức kỷ lục trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, kéo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài xuống còn khoảng 12% (so với mức 15-24% các giai đoạn trước).

VFS lưu ý, quá trình phân bổ vốn theo chỉ số FTSE được triển khai qua nhiều đợt, từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027. Vì vậy, dòng vốn thụ động chưa thể giải ngân đầy đủ ngay tại thời điểm thay đổi phân loại thị trường có hiệu lực.

Lợi nhuận quý III dự báo phân hóa giữa các nhóm ngành

Bước sang tháng 10, VFS nhận định khả năng thị trường tiếp tục đi ngang vẫn hiện hữu. Trong kịch bản tích cực, VN-Index giữ được vùng hỗ trợ 1.715 - 1.760 điểm, thanh khoản cải thiện, kết quả kinh doanh quý III khả quan và áp lực bán ròng của khối ngoại hạ nhiệt. Khi đó, chỉ số có thể phục hồi về vùng 1.800 - 1.850 điểm.

Thị trường chứng khoán tháng 10: Dòng tiền chờ sức bật từ lợi nhuận doanh nghiệp. Ảnh: Đức Thanh

Ở kịch bản thận trọng, nếu khối ngoại tiếp tục bán ròng và dòng tiền trong nước chưa cải thiện, chỉ số có thể đánh mất vùng hỗ trợ, bước vào giai đoạn tích lũy kéo dài quanh vùng 1.680 - 1.780 điểm. Trong bối cảnh đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III được chờ đợi sẽ cung cấp thêm cơ sở để đánh giá triển vọng doanh nghiệp và lựa chọn cơ hội đầu tư.

Trong khi đó, báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý III/2026 của SSI Research cho thấy nhiều doanh nghiệp được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng có sự khác biệt, từ cải thiện hoạt động kinh doanh cốt lõi, biến động giá hàng hóa đến ghi nhận doanh thu dự án và các khoản thu nhập có tính thời điểm.

Ở nhóm bán lẻ, SSI Research dự báo lợi nhuận sau thuế của FRT đạt khoảng 530 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ. Động lực đến từ mở rộng mạng lưới nhà thuốc, cải thiện hiệu quả tại các cửa hàng hiện hữu và nhu cầu nâng cấp, thay thế sản phẩm công nghệ.

MWG được ước tính đạt lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ, nhờ nhu cầu đối với sản phẩm công nghệ, điện máy và sự cải thiện của chuỗi bách hóa.

Trong nhóm ngân hàng, SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế của HDB đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ; MBB đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 38%; CTG đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 27%.

Tăng trưởng tín dụng, thu nhập dịch vụ và thu hồi nợ đã xử lý là những yếu tố hỗ trợ được đề cập trong báo cáo. Tuy nhiên, chi phí vốn và dự phòng tiếp tục ảnh hưởng đến mức tăng lợi nhuận. Chẳng hạn, lợi nhuận trước thuế của STB được ước tính đạt 2.000 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ do chi phí dự phòng ở mức cao. Điều này cho thấy triển vọng của nhóm ngân hàng vẫn phân hóa theo chất lượng tài sản và cơ cấu thu nhập.

Nhóm năng lượng cũng ghi nhận các dự báo khác nhau. SSI Research ước tính lợi nhuận sau thuế của GAS đạt 4.076 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ, nhờ giá dầu và sản lượng cải thiện, cùng nhu cầu huy động điện khí gia tăng. NT2 được dự báo đạt lợi nhuận sau thuế 428 tỷ đồng, tăng 100%, với sự hỗ trợ từ sản lượng điện, nguồn cung khí và chi phí khấu hao giảm.

Ở bất động sản khu công nghiệp, thời điểm bàn giao đất tạo ra sự khác biệt đáng kể. VGC được dự báo đạt lợi nhuận sau thuế 331 tỷ đồng, tăng 183% so với cùng kỳ, nhờ bắt đầu ghi nhận doanh thu cho thuê đất tại Khu công nghiệp Trấn Yên và sự phục hồi của mảng kính. KBC được ước tính tăng lợi nhuận 44%, trong khi IDC có thể giảm 53% do diện tích đất bàn giao giảm.

Theo các chuyên gia, kết quả kinh doanh thực tế trong thời gian tới sẽ giúp kiểm chứng các kỳ vọng đang được đặt ra. Cùng với diễn biến dòng vốn ngoại và thanh khoản, chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng phục hồi của thị trường trong tháng 10./.