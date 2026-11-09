Thị trường chứng khoán suy yếu, chuyên gia khuyến nghị giảm sử dụng đòn bẩy

Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Đóng cửa ngày 9/11, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương ứng 0,64%, xuống còn 1.714,32 điểm.

Dù vậy, diễn biến cuối phiên phần nào cải thiện so với trạng thái giao dịch trước đó khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, giúp chỉ số lấy lại hơn 10 điểm từ vùng đáy trong ngày.

Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên và ngày càng gia tăng, có thời điểm đẩy VN-Index xuống 1.701 điểm, tương đương mức giảm hơn 23 điểm. Khi chỉ số lùi về vùng giá này, dòng tiền bắt đáy bắt đầu nhập cuộc, giúp thị trường hồi phục và thu hẹp đáng kể mức giảm trước khi đóng cửa.

Kết phiên, sàn HoSE ghi nhận 187 mã giảm giá và 129 mã tăng giá. So với diễn biến trong phiên, độ rộng thị trường đã cải thiện khi hơn 40 cổ phiếu đảo chiều từ giảm sang tăng vào cuối ngày.

Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn tạo sức ép đáng kể lên chỉ số. Rổ VN30 giảm 0,88% với 20 mã đóng cửa trong sắc đỏ, trong khi chỉ có 7 mã tăng giá và biên độ tăng đều ở mức khiêm tốn, không có cổ phiếu nào tăng trên 1%.

Ở chiều giảm, MCH mất 2,93%, VHM giảm 2,74%, SSI giảm 2,45%, STB giảm 2,14% và MSN giảm 2,05%. Trong đó, VHM là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất, lấy đi khoảng 3 điểm của VN-Index. Áp lực còn đến từ nhóm cổ phiếu Masan cùng một số mã vốn hóa lớn khác.

Xét theo nhóm ngành, chứng khoán là một trong những lĩnh vực giảm mạnh nhất phiên 9/11. KAI của Kafi dẫn đầu mức giảm trong ngành khi mất 4,35%, dù thanh khoản chỉ bằng khoảng 1/4 phiên trước đó. Các cổ phiếu chứng khoán lớn cũng đồng loạt chịu áp lực điều chỉnh, trong đó VND giảm hơn 3,3%, còn VIX, VDS, VCI, SSI, SHS và VCK đều mất trên 2%.

Tính chung, nhóm cổ phiếu chứng khoán giảm bình quân gần 2% trong phiên. Bên cạnh đó, sắc đỏ cũng lan rộng sang các nhóm năng lượng, viễn thông, nguyên vật liệu và ngân hàng.

Nhóm bất động sản đóng cửa trong sắc đỏ, song diễn biến có phần tích cực hơn nếu so với mức giảm sâu trong phiên. Đáng chú ý, VIC được kéo lên đáng kể trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), qua đó thu hẹp mức giảm từ hơn 3% xuống còn 0,04%.

Ở chiều ngược lại, NVL đi ngược xu hướng chung khi duy trì sắc xanh trong suốt phiên và đóng cửa tăng 1,94%. VRE cũng tăng giá, trong khi một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ như HDC, QCG, NTL và CRE ghi nhận mức tăng trên 2%.

Thanh khoản thị trường cải thiện trong phiên chiều cùng sự xuất hiện của lực cầu bắt đáy, song giá trị giao dịch vẫn ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 13.800 tỷ đồng, giảm 26% so với phiên trước. Trong đó, nhóm VN30 đóng góp hơn 7.200 tỷ đồng, giảm 20%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi áp lực bán duy trì ở mức cao, trong khi quy mô mua vào thu hẹp. HPG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị hơn 130 tỷ đồng; VIC, PNJ và FPT cũng nằm trong nhóm bị bán ra. Đáng chú ý, không có cổ phiếu nào được khối ngoại mua ròng với giá trị trên 100 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng tiếp tục ghi nhận áp lực bán đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài, với các đại diện VPB, MBB và TCB. Tính chung, khối ngoại bán ròng 806 tỷ đồng trên HoSE trong phiên 9/11.

Diễn biến cuối phiên cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khi VN-Index lùi về vùng giá thấp, song mức hồi phục chưa đủ để đảo chiều xu hướng trong ngày. Thanh khoản suy giảm cùng hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Dự báo VN-Index tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp

Chứng khoán Asean

VN-Index đang tạm thời rơi vào trạng thái thận trọng khi đóng cửa tại 1.714 điểm, thấp hơn các đường trung bình động MA10 và MA20. Diễn biến này phản ánh áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, trong khi lực cầu hồi phục chưa đủ mạnh để tạo ra tín hiệu đảo chiều rõ rệt.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng chưa phát đi tín hiệu tích cực. Cụ thể, RSI (14) ở mức 43 và MFI ở mức 46, cho thấy thị trường đang duy trì trạng thái trung tính. Xu hướng giảm chưa hoàn toàn được xác lập, song động lực tăng đã suy yếu đáng kể.

Trong phiên giao dịch tới, Asean nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp trước khi xác định xu hướng rõ ràng hơn vào cuối ngày.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, công ty chứng khoán này khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch theo các vùng hỗ trợ 1.710–1.720 điểm, kháng cự 1.730–1.740 điểm.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể ưu tiên những nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore.

Cảnh báo áp lực kiểm định vùng 1.700 điểm

Chứng khoán OCB (OCBS)

Trong phiên tiếp theo, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục vận động giằng co và kiểm định vùng hỗ trợ 1.700–1.710 điểm sau khi đánh mất mốc 1.720 điểm.

Áp lực chốt lời tại nhóm chứng khoán, ngân hàng cùng diễn biến kém tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể tiếp tục chi phối tâm lý giao dịch, trong bối cảnh dòng tiền vẫn khá dè dặt. Theo OCBS, vùng 1.700 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Trong khi đó, khả năng hồi phục lên vùng 1.730–1.750 điểm cần sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản và độ rộng thị trường.

Về chiến lược đầu tư, OCBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, hạn chế sử dụng đòn bẩy và ưu tiên bảo toàn vốn trong giai đoạn dòng tiền suy yếu.

Hoạt động giải ngân mới nên được thực hiện từng phần tại các vùng hỗ trợ, tập trung vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng tăng trưởng rõ ràng và dòng tiền cải thiện. Nhà đầu tư cũng cần hạn chế mua đuổi trong các nhịp hồi phục, chờ tín hiệu xác nhận từ thanh khoản trước khi cân nhắc gia tăng tỷ trọng.

Cơ hội đầu tư vượt trội chưa xuất hiện

Chứng khoán SHS

Sau giai đoạn giảm giá và phục hồi, thị trường đang dần cân bằng, tích lũy trở lại. Tuy nhiên, chất lượng thị trường vẫn ở mức yếu khi hầu hết nhóm ngành vẫn trong xu hướng suy giảm hoặc tích lũy kéo dài trên khung trung và dài hạn.

Trong bối cảnh này, SHS cho rằng chưa có nhiều cơ hội đầu tư vượt trội. Nhà đầu tư nên cân bằng danh mục, đồng thời chỉ xem xét gia tăng tỷ trọng khi VN-Index vượt lên trên xu hướng giảm giá ngắn hạn kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.