Thị trường chứng khoán sau nâng hạng: Tập trung nâng chất lượng, thu hút vốn dài hạn

Tọa đàm "30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam: Động lực mới, Vị thế mới, Sức bật mới" - Ảnh: chinhphu.vn

Tại tọa đàm "30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam: Động lực mới, Vị thế mới, Sức bật mới" ngày 21/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Hoàng Văn Thu cho biết, đến cuối tháng 9/2026, quy mô thị trường cổ phiếu đạt 10,3 triệu tỷ đồng, tương đương 80,2% GDP năm 2025. Số tài khoản nhà đầu tư đạt gần 14,1 triệu, vượt mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Theo ông Thu, để thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, UBCKNN tập trung vào 6 định hướng: Hoàn thiện pháp lý, đơn giản hóa thủ tục; nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài; hiện đại hóa hạ tầng giao dịch; đa dạng hóa sản phẩm tài chính; phát triển các quỹ đầu tư và nhà đầu tư tổ chức; tăng cường giám sát, minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.

Trong đó, cơ quan quản lý dự kiến triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào năm 2027; thúc đẩy IPO gắn với niêm yết, thu hút doanh nghiệp lớn và nghiên cứu chính sách cho phép doanh nghiệp FDI đủ điều kiện IPO, niêm yết tại Việt Nam.

Ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), cho biết giá trị giao dịch bình quân trên thị trường hiện đạt khoảng 1 tỷ USD mỗi phiên. Sau nâng hạng, VNX tập trung phát triển các sản phẩm mới, trong đó có hợp đồng quyền chọn chỉ số VN30; nghiên cứu sàn giao dịch cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sản phẩm phái sinh vàng, quỹ ETF vàng và chứng chỉ lưu ký.

VNX cũng đang hoàn tất việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, đồng thời hợp tác với FTSE Russell phát triển các bộ chỉ số mới.

Tại tọa đàm, các ý kiến đề xuất có chính sách khuyến khích phát triển nguồn vốn đầu tư dài hạn, nghiên cứu ưu đãi thuế đối với các khoản đầu tư dài hạn vào quỹ mở, mở rộng kênh phân phối chứng chỉ quỹ và tăng cường giáo dục tài chính. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa toàn trình giao dịch chứng khoán, ứng dụng định danh, xác thực điện tử và các giải pháp bảo mật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm an toàn thông tin.

Các giải pháp được đề xuất hướng tới mục tiêu không chỉ mở rộng quy mô mà còn nâng cao chất lượng, tính minh bạch và khả năng huy động vốn dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam.