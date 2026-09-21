Thị trường chứng khoán sau nâng hạng: Chờ bùng nổ

Thị trường chứng khoán rộng cửa đón dòng vốn ngoại. Ảnh: H.H.

Yêu cầu mới cho thị trường

Việc nâng hạng là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn và hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam. Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc FTSE Russell, đánh giá việc Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp trong các bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell từ tháng 9/2026 là một thành tựu quan trọng. Kết quả này phản ánh những tiến triển của Việt Nam trong củng cố thị trường vốn, cải thiện khả năng tiếp cận và tăng cường hội nhập với cộng đồng đầu tư toàn cầu.

Trong những năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều cải cách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và hiện đại hóa hạ tầng. Cơ chế không yêu cầu ký quỹ 100% trước giao dịch đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện đã góp phần tháo gỡ một rào cản đối với dòng vốn ngoại. Các cải thiện về công bố thông tin, quy trình thanh toán và phối hợp giữa các định chế thị trường cũng từng bước giúp thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả hơn và tiệm cận thông lệ quốc tế...

Ông Nguyễn Đức Thông - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, cho biết đã 8 năm kể từ khi Việt Nam được FTSE Russell đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng. Trong quãng thời gian đó, thị trường đã trải qua nhiều thay đổi với sự tham gia và nỗ lực của cơ quan quản lý cùng các thành viên thị trường. Giá trị của hành trình này không chỉ nằm ở việc Việt Nam được gắn “nhãn” thị trường mới nổi, mà quan trọng hơn là thị trường đã tiến lên một chuẩn mực cao hơn, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của nhà đầu tư.

Tuy nhiên việc nâng hạng mới chỉ là một bước trong quá trình phát triển liên tục của thị trường vốn. Ngoài việc mở cửa đón dòng vốn, quan trọng hơn là thị trường chứng khoán vận hành như thế nào để hấp thụ tối đa dòng vốn đó.

Phát triển các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng quốc tế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chia sẻ, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới hai mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức cao trong giai đoạn tới, với nhu cầu huy động nguồn lực rất lớn cho đầu tư phát triển.

Theo ông Tuấn, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến phải đạt khoảng 40% GDP; trong đó đầu tư công chiếm khoảng 20 - 22%. Nhu cầu huy động vốn qua thị trường, đặc biệt là thị trường vốn quốc tế, sẽ tăng mạnh. Vì vậy, việc nâng hạng thị trường chứng khoán diễn ra đúng thời điểm và có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thu hút vốn phục vụ tăng trưởng.

Với mục tiêu duy trì thứ hạng và tiếp tục tiến lên các chuẩn mực cao hơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện chất lượng thị trường trên 3 trụ cột: tăng cường quản trị, kỷ luật thị trường và hiệu quả thực thi; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, thông qua cải thiện khả năng tiếp cận thị trường; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển các mô hình, sản phẩm và công cụ mới phù hợp với xu hướng quốc tế.

Bộ Tài chính sẽ tập trung vào 5 định hướng lớn. Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư; trong đó, dự án sửa đổi, bổ sung pháp luật về chứng khoán dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10/2026, đồng thời rà soát chiến lược phát triển thị trường chứng khoán cho giai đoạn 5 - 10 năm tới.

Thứ hai, rà soát và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc để tăng độ mở, khả năng tiếp cận và thanh khoản của thị trường. Thứ ba, tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch. Thứ tư, đa dạng hóa sản phẩm nhằm mở rộng không gian đầu tư và đáp ứng nhu cầu quản trị rủi ro. Thứ năm, nâng cao hiệu quả quản lý, thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Giới chuyên gia nhấn mạnh, nâng hạng là điều kiện thuận lợi, còn triển vọng tăng trưởng bền vững vẫn phụ thuộc vào nền tảng của thị trường và doanh nghiệp. Mức định giá cuối cùng vẫn phải được quyết định bởi tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng tài sản, dòng tiền doanh nghiệp, lãi suất và khẩu vị rủi ro toàn cầu.