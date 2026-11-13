Thị trường chứng khoán phục hồi

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đạt mức cao nhất trong một tháng, đẩy giá đồng đô la tăng khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng tới.

Thị trường chứng khoán phục hồi sau biến động mạnh từ Nvidia.

Ông Huang đã từ chức hôm thứ Năm sau tin đồn về các vụ ngoại tình, bao gồm cả nghi ngờ liên quan đến một điệp viên Trung Quốc, điều đã đẩy nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới này vào khủng hoảng. Vụ bê bối tình ái của ông Huang cũng gây chấn động ngành công nghiệp AI.

Sự ra đi của ông Huang có thể gây ra những hậu quả sâu rộng đối với chính sách xuất khẩu chip của Mỹ và ngành công nghiệp AI, cũng như chuỗi cung ứng nói chung. Từ lâu, ông Huang đã nỗ lực duy trì quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc cũng như mối quan hệ thân thiết của ông với Tổng thống Mỹ, Donald Trump.

"Sự ra đi của ông ấy để lại một khoảng trống khó lấp đầy... Chúng tôi không cho rằng các cam kết hiện tại sẽ thay đổi, nhưng các thỏa thuận mới có thể mất nhiều thời gian hơn, hoặc yêu cầu bồi thường nhiều hơn khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự đảm bảo về vai trò của Nvidia. Những tác động lớn hơn là đối với phần còn lại của ngành công nghệ AI, đặc biệt là tài trợ GPU và các thỏa thuận cơ sở hạ tầng mà Nvidia được cho là sẽ tham gia", các nhà phân tích tại JPMorgan bình luận.

Cổ phiếu của Nvidia giảm 3% trong giao dịch ngoài giờ, trong khi cổ phiếu của các khách hàng của hãng, bao gồm cả Naver của Hàn Quốc, tiếp tục giảm, với Naver giảm 2,75%.

Người đứng đầu bộ phận bán hàng chuyên biệt của Citi và là chuyên gia về công nghệ, truyền thông và viễn thông, Jon Zauderer cho biết, các đối thủ cạnh tranh như AMD, Arista và Broadcom có thể hưởng lợi từ sự ra đi của Nvidia.

"Nếu bạn nghĩ về sự không chắc chắn do khả năng thay đổi ban quản lý gây ra, các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các lựa chọn thay thế", ông Zauderer cho biết.

Chỉ số MSCI rộng nhất của các cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản tăng 0,26%, đảo ngược một phần mức giảm 1,3% của phiên trước đó. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc, tăng 2,35% trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 1,4%.

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán toàn cầu cũng diễn ra sau đợt sụp đổ thị trường tuần trước do thất bại bầu cử của đảng Cộng hòa, làm dấy lên lo ngại rằng việc siết chặt quy định có thể làm chậm quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, vốn đã giúp đưa giá cổ phiếu lên mức cao kỷ lục trong năm nay.

Hợp đồng tương lai Nasdaq và hợp đồng tương lai S&P 500 tăng hơn 0,2% mỗi loại, trong khi hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 giảm 0,37%.

Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ, Tim Scott đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Huang vào hôm thứ Năm, yêu cầu họ điều trần về những diễn biến gần đây tại Nvidia.

Những lo ngại về triển vọng của trí tuệ nhân tạo cũng lan sang lĩnh vực kim loại, với giá đồng tại London chạm mức thấp nhất trong bốn tháng ở phiên giao dịch trước đó do lo ngại về nhu cầu suy yếu, trong khi cổ phiếu của công ty khai thác mỏ Capstone Copper Corp niêm yết tại Australia đã giảm hơn 5%.

Cục Dự trữ Liên bang sẽ làm gì?

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm đạt đỉnh 4,8920% vào đầu phiên giao dịch châu Á, trong khi lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong ba tuần là 5,1433%.

Ông Jensen Huang bị cáo buộc ngoại tình với 2 người phụ nữ.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư hiện nhận thấy 14,5% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh 50 điểm cơ bản vào tháng 12, tăng từ mức 0% một tuần trước.

"Hiện tại, Fed Mỹ đã dự trù ba lần tăng lãi suất trong vòng 12 tháng tới... Chỉ số CPI (gần đây nhất) rõ ràng cao hơn dự kiến. Nếu những chỉ số như vậy tiếp tục xảy ra, chúng ta chắc chắn có thể thấy Fed tăng lãi suất thêm ba lần nữa. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra", Giám đốc đầu tư trái phiếu tại Capital Group, Manusha Samaraweera đánh giá.

Kỳ vọng về chính sách tiền tệ ngày càng cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã thúc đẩy đồng đô la tăng giá, hướng tới mức tăng 0,9% trong tuần, mức tăng lớn nhất trong hơn một tháng.

Trong khi đó, sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ đã gây áp lực lên đồng yên, khiến đồng tiền này giảm xuống gần mức 160 yên/đô la, làm các nhà giao dịch cảnh giác với bất kỳ sự can thiệp nào từ Tokyo.

Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã mua 79,4 tỷ yên (497,37 triệu đô la) trên thị trường giao ngay vào ngày 31/7, bán euro từ Quỹ Bình ổn Ngoại hối như một phần của sự can thiệp chung giữa Mỹ và Nhật Bản vào mùa hè này để củng cố đồng yên.

Ở những nơi khác, giá dầu Brent và dầu thô Mỹ giảm hơn 0,3% mỗi loại, xuống còn 95,45 đô la và 88,39 đô la một thùng, sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó do các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út leo thang và sự gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz đe dọa dòng chảy dầu toàn cầu. Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 3.888,01 đô la/ounce.

Ông Jensen Huang từ chức Giám đốc điều hành Nvidia vào hôm qua (12/11) sau bê bối ngoại tình. Ngày 8/11, ông Huang thừa nhận ngoại tình sau những báo cáo về mối quan hệ của ông với Alice Huang, nhưng không nêu tên bà. Những ngày gần đây, lãnh đạo 63 tuổi này cũng bị cáo buộc có mối quan hệ trên mức tình cảm với bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Bê bối đời tư của ông Huang khiến cổ phiếu Nvidia đã giảm 5,5% vào thứ Năm trong phiên giao dịch sôi động. Cổ phiếu hãng công nghệ này đã mất hơn 30% giá trị kể từ khi đạt đỉnh vào đầu tháng 10/2026. Hội đồng quản trị Nvidia đã bổ nhiệm giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm thời trong khi tiến hành tìm kiếm người thay thế ông Huang.