Thị trường chứng khoán phân hóa, cổ phiếu công nghệ chịu sức ép sau bầu cử Mỹ

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán toàn cầu có dấu hiệu phục hồi sau đợt bán tháo mạnh tuần trước, song kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã tạo ra sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, đặc biệt tại châu Âu.

Trong khi cổ phiếu ngân hàng, du lịch và y tế tăng giá, nhóm công nghệ, bán dẫn và năng lượng chịu sức ép do lo ngại Quốc hội Mỹ khóa mới sẽ siết quản lý Trí tuệ Nhân tạo (AI), hạn chế xây dựng trung tâm dữ liệu và làm chậm dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này.

Tại châu Á, thị trường phục hồi trong phiên 9/11 sau khi Phố Wall ổn định vào cuối tuần trước. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 3%, nhờ cổ phiếu các doanh nghiệp Kioxia, Tokyo Electron và Advantest đi lên.

Tại Hàn Quốc, Samsung và SK hynix tăng khoảng 3%, trong khi cổ phiếu TSMC tăng gần 6%, góp phần đưa chỉ số Taiex của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) tăng 5%. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng trước khả năng đà tăng chỉ mang tính ngắn hạn.

Tại châu Âu, kết quả bầu cử Mỹ khiến dòng vốn dịch chuyển mạnh giữa các lĩnh vực. Chỉ số Stoxx 600 tăng 1,8% trong ngày 4/11 nhưng đến cuối tuần chỉ cao hơn 0,4% so với trước bầu cử.

Trong khi cổ phiếu ngân hàng tăng 3,2%, nhóm du lịch và giải trí tăng 3,9%, cổ phiếu công nghệ giảm 3,6% và năng lượng giảm 4,2%. Các doanh nghiệp hưởng lợi từ đà giảm giá dầu và triển vọng chi phí vay thấp hơn cũng thu hút dòng tiền.

Đáng chú ý, cổ phiếu công nghệ châu Âu giảm mạnh trong phiên 5/11 sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử thống đốc tại Texas, Ohio và Georgia. Đây đều là những bang từng khuyến khích phát triển trung tâm dữ liệu thông qua ưu đãi thuế và thủ tục cấp phép nhanh.

Một số địa phương tại Ohio, Illinois, Maine và Florida cũng thông qua các biện pháp hạn chế hoặc cấm xây dựng trung tâm dữ liệu mới. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về khả năng cấp phép, nguồn cung năng lượng và sự phản đối của cộng đồng địa phương đối với các dự án Trí tuệ Nhân tạo.

Trong nhóm cổ phiếu châu Âu, Adyen, Bayer và Prosus nằm trong số những mã tăng mạnh nhất tuần, lần lượt tăng 8,9%, 7,2% và 6,5%. Ngược lại, tập đoàn quốc phòng Rheinmetall giảm 19,1%, nhà sản xuất chip Infineon giảm 12,7% và Siemens Energy giảm 9%. Cổ phiếu ASML, nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip hàng đầu thế giới, cũng giảm 7,3%.

Trong khi đó, Nvidia tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi tập đoàn này mở cuộc điều tra độc lập liên quan đến thông tin CEO Jensen Huang có mối quan hệ với một nhân vật bị nghi là điệp viên Trung Quốc. Nvidia khẳng định chưa có cơ sở cho thấy bí mật công nghệ hoặc an ninh quốc gia bị xâm phạm và ông Huang vẫn cam kết tiếp tục điều hành công ty.

Giới phân tích nhận định những lo ngại về quy định quản lý Trí tuệ Nhân tạo, quy mô chi tiêu vốn và khả năng sinh lời của các khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD vào trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục chi phối thị trường.

Nhà đầu tư cũng theo dõi số liệu lạm phát mới của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp tháng 12./.