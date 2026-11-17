Xây dựng sàn giao dịch cho doanh nghiệp khởi nghiệp và đa dạng hóa sản phẩm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phác thảo các trụ cột chính trong chiến lược nâng tầm thị trường vốn giai đoạn tới. Trọng tâm của kế hoạch là việc hình thành khu vực giao dịch chuyên biệt dành cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Cơ quan quản lý dự kiến sẽ báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ về đề án này để chính thức triển khai vào năm 2027. Kế hoạch này được đánh giá là bước đi chiến lược để thu hút dòng vốn công chúng cho khu vực kinh tế đổi mới sáng tạo vốn đang có nhu cầu lớn về vốn trung và dài hạn.

Cùng với việc mở rộng phân khúc thị trường, công tác tạo nguồn hàng hóa tiếp tục được đẩy mạnh thông qua hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng gắn liền với niêm yết. Cơ quan quản lý đang nghiên cứu mở rộng cơ hội cho khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đủ điều kiện tham gia huy động vốn và niêm yết công khai. Về cấu trúc sản phẩm, thị trường năm 2027 dự kiến bổ sung hợp đồng quyền chọn chỉ số. Các thông tư hướng dẫn cho công cụ phòng ngừa rủi ro này dự kiến được ban hành trong năm 2026. Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng phối hợp với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam nghiên cứu phát triển thị trường tín chỉ carbon và các dịch vụ giao dịch chuyên biệt cho khối định chế.

Khung pháp lý cho các sản phẩm mới được củng cố khi Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Khung pháp lý này cho phép các tổ chức ứng dụng công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong phạm vi giới hạn về không gian và thời gian. Hoạt động này được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý, bảo đảm nguyên tắc tách biệt tài sản, an toàn dữ liệu và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trước khi nhân rộng trên toàn thị trường.

Hoàn thiện hạ tầng thanh toán CCP và khơi thông dòng vốn ngoại

Để giải quyết bài toán thu hút vốn ngoại, cơ quan quản lý đang thực hiện cơ chế đối thoại định kỳ với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm và định chế đầu tư quốc tế. Nhiều rào cản kỹ thuật đã được tháo gỡ, tiêu biểu là việc triển khai cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ đủ tiền trước và tạo điều kiện kết nối giao dịch qua các công ty chứng khoán toàn cầu. Thủ tục gia nhập thị trường được rút ngắn khi nhà đầu tư nước ngoài chỉ mất một ngày để hoàn tất mở tài khoản giao dịch, đồng thời quy định về hợp pháp hóa lãnh sự khi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đã được Ngân hàng Nhà nước loại bỏ.

Đối với hạ tầng thanh toán sau giao dịch, cơ chế bù trừ đối tác trung tâm (CCP) đang đi đến những giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Sau khi hệ thống kỹ thuật được nâng cấp và Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn vào tháng 09 năm 2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hiện đang thẩm định hồ sơ để cấp giấy chứng nhận hoạt động bù trừ theo cơ chế CCP cho các công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký. Mục tiêu của cơ quan quản lý là đưa hệ thống thanh toán CCP vào vận hành chính thức trong năm 2027.

Dù đã tháo gỡ nhiều vướng mắc cho dòng vốn ngoại, đại diện cơ quan quản lý nhìn nhận dòng vốn quốc tế thường mang tính chu kỳ và chịu tác động từ biến động tài chính toàn cầu. Vì vậy, việc phát triển lực lượng nhà đầu tư tổ chức trong nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tạo lập thanh khoản bền vững. Sự kết hợp giữa việc mở rộng cấu trúc hàng hóa, hiện đại hóa hạ tầng thanh toán và củng cố nội lực dòng vốn trong nước sẽ tạo động lực để thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới từ năm 2027.