Hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội" - Ảnh: chinhphu.vn

Rà soát room ngoại, thêm dư địa cho thị trường chứng khoán

Chiều 26/11, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội", trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (1996-2026). Các chuyên gia, đại diện tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng trao đổi về triển vọng kinh tế, cơ hội đầu tư năm 2027.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết: Sau khi FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam lên mới nổi thứ cấp, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận thị trường, rà soát tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hướng tới triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào đầu năm 2027.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trên cơ sở đề xuất của các tổ chức xếp hạng, tổ chức toàn cầu, nhằm tăng độ mở cho thị trường phù hợp với thông lệ tốt nhất", bà Lê Thị Việt Nga nói.

Theo bà Nga, UBCKNN sẽ rà soát, hoàn thiện quy định về tỷ lệ sở hữu theo hướng mở rộng cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt tại các ngành nghề ngoài lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Nếu room được nới, nhà đầu tư nước ngoài sẽ có thêm dư địa mua tại doanh nghiệp đã kín hoặc gần kín tỷ lệ sở hữu. Mức điều chỉnh và danh mục ngành nghề được mở rộng chưa được công bố.

Bà Nga cho biết việc nâng hạng ghi nhận nỗ lực cải cách của ngành và mở ra giai đoạn phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch, kỷ luật thị trường, năng lực quản trị, chất lượng hàng hóa, hạ tầng và khả năng đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

Cơ chế CCP dự kiến vận hành từ đầu năm 2027. Một tổ chức trung gian sẽ đứng giữa bên mua và bên bán trong khâu bù trừ, thanh toán, giúp hạn chế rủi ro khi một bên không thực hiện được nghĩa vụ.

Về pháp lý, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 13/11; luật có hiệu lực từ 1/3/2027. UBCKNN đang soạn thảo nghị định, thông tư hướng dẫn và sẽ lấy ý kiến thành viên thị trường trước khi ban hành.

Ông Nhâm Hà Hải, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VPBankS thông tin tại hội thảo - Ảnh: chinhphu.vn

Thêm doanh nghiệp, hướng tới vốn dài hạn

Bên cạnh việc mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài, UBCKNN sẽ thúc đẩy chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng gắn với niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Cơ quan này cũng muốn thu hút doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp có quản trị, tài chính tốt lên sàn.

Doanh nghiệp tư nhân có tiềm năng tăng trưởng và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ được mở rộng cơ hội tiếp cận vốn. Cơ quan quản lý đang nghiên cứu thêm sản phẩm tài chính, chỉ số mới phục vụ nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn.

Ở phía cầu, định hướng là tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, phát triển ngành quỹ và thu hút vốn dài hạn trong, ngoài nước. Hạ tầng giám sát cũng sẽ được nâng cấp. Nhân lễ kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán ngày 27/11, UBCKNN dự kiến ra mắt hệ thống giám sát thông minh và kho dữ liệu của ngành.

Ông Nhâm Hà Hải, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VPBankS nhận định: Thị trường đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thay đổi về thể chế, hạ tầng và sản phẩm. Trong hơn 4 năm hoạt động, VPBankS đã mở rộng kinh doanh, kết nối nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp với nhu cầu đầu tư của khách hàng.

Trong 3 quý vừa qua, công ty tư vấn doanh nghiệp phát hành 32.000 tỷ đồng sản phẩm nợ và cổ phiếu, đồng thời phân phối 35.000 tỷ đồng sản phẩm đầu tư. VPBankS cũng phát triển nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mở rộng sang quản lý gia sản và tích hợp dịch vụ trong hệ sinh thái VPBank.

Theo lãnh đạo VPBankS, triển vọng tăng trưởng kinh tế và khả năng thu hút dòng vốn quốc tế sau nâng hạng có thể tạo cơ hội cho thị trường năm 2027. Tuy nhiên, thị trường còn đối mặt với biến động kinh tế thế giới, áp lực lạm phát, lãi suất và triển vọng khác nhau giữa các doanh nghiệp.

Ông Hải cho rằng để đáp ứng nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng GDP 10% mỗi năm, tín dụng cần duy trì tốc độ tăng cao, trong khi thị trường vốn phải mở rộng nhanh hơn. Thị trường trái phiếu còn dư địa phát triển; trong 9 tháng năm 2026, thanh khoản thị trường thứ cấp phục hồi mạnh, với tỷ lệ luân chuyển đạt hơn 100% dư nợ tính theo quy năm.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường VPBankS, cho rằng năm 2027 có thể có cơ hội phục hồi nếu giá dầu và lãi suất hạ nhiệt, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng. Ông Sơn kỳ vọng lãi suất cho vay có thể giảm dần từ quý III đến quý IV/2027.

Theo ông Trần Hoàng Sơn, định giá thị trường đang được nén sâu có thể hấp dẫn hơn với dòng tiền dài hạn. Năm 2027 dự kiến có ba kỳ giải ngân vào tháng 3, tháng 6 và tháng 9, tạo thêm kỳ vọng về dòng vốn từ các quỹ thụ động của FTSE Russell. Ông Sơn cũng cho rằng việc Việt Nam được nâng hạng tín nhiệm có thể hỗ trợ triển vọng dòng vốn trở lại.

Theo VPBS nhận định, triển vọng thị trường năm 2027 được hỗ trợ bởi tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết và định giá, lợi nhuận và là cơ sở để kỳ vọng đà tăng trưởng tiếp tục trong năm 2027.