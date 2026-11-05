Thị trường chứng khoán duy trì đà hồi phục, VN-Index giữ sắc xanh

Tại phiên giao dịch ngày 5-11, VN-Index tăng 7,71 điểm, tương đương 0,44%, lên 1.740,73 điểm. Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index giảm 1,27 điểm (0,49%), xuống 256,61 điểm. Thị trường UPCoM cũng giảm 0,13 điểm (0,11%), còn 122,48 điểm.

Diễn biến nhóm cổ phiếu bất động sản trong phiên giao dịch ngày 5-11. Ảnh: VietstockFinance

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 17.499,58 tỷ đồng. Riêng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), khối lượng giao dịch đạt hơn 747,37 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 15.829,78 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt hơn 673,22 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 13.892,04 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đạt hơn 74,14 triệu cổ phiếu, giá trị 1.937,74 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 5-11 cho thấy đà hồi phục của thị trường vẫn được duy trì, song chưa lan tỏa đồng đều. VN-Index tăng điểm trong khi hai chỉ số còn lại đi xuống, phản ánh sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và dòng tiền. Trong đó, nhóm tài chính ghi nhận nhiều mã tăng giá, trong đó VIX tăng 3,97%, CTG tăng 1,77%; một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng giữ được sắc xanh.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 171 tỷ đồng. Ở chiều mua, VIX là cổ phiếu được giải ngân mạnh nhất với giá trị hơn 452 tỷ đồng. Hai mã CTG và VIC lần lượt được mua ròng khoảng 101 tỷ đồng và 54 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VCB bị bán ròng 89 tỷ đồng, VHM bị bán 76 tỷ đồng và VPB bị bán khoảng 56 tỷ đồng.

Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 65 tỷ đồng. SHS và PVS cùng chịu áp lực bán ròng khoảng 23 tỷ đồng mỗi mã. Ở chiều mua, NTP được mua ròng khoảng 1 tỷ đồng; VGS được mua ròng khoảng 0,2 tỷ đồng.

Trái chiều với hai sàn niêm yết, khối ngoại mua ròng 11 tỷ đồng trên UPCoM, trong đó MSR được mua ròng khoảng 7 tỷ đồng.

Như vậy, dù VN-Index tiếp tục tăng điểm, áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài vẫn hiện diện trên diện rộng. Đáng chú ý, dòng tiền ngoại có sự chọn lọc rõ nét khi tập trung mua mạnh VIX, đồng thời bán ra một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và bất động sản.