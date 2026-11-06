Thị trường chứng khoán: Dòng tiền nội mua ròng 123.000 tỷ đồng, dư nợ margin lập đỉnh lịch sử

Dòng tiền nội gánh vác thị trường và kỷ lục cho vay margin

Thống kê giao dịch tính đến ngày 04/11/2026 cho thấy nhà đầu tư trong nước đã mua ròng hơn 123.000 tỷ đồng trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Khối lượng giải ngân này chưa bao gồm lượng tiền tham gia vào các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ. Lực mua ròng sau hơn 10 tháng đã tiệm cận mức kỷ lục được thiết lập trong cả năm 2025.

Với đà giải ngân hiện tại, dòng vốn nội được dự báo tiếp tục giữ vai trò chi phối xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Trái ngược với sức mua bền bỉ của nhà đầu tư trong nước, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại hiện đã lùi về mức thấp kỷ lục khi chỉ còn chiếm khoảng 11% trên toàn thị trường.

Nguồn lực hỗ trợ thị trường không chỉ đến từ tiền mặt mà còn ghi nhận sự phình to của dòng vốn tín dụng chứng khoán. Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tại các công ty chứng khoán tính đến cuối quý 3 ước đạt 440.000 tỷ đồng, tăng 5.000 tỷ đồng so với quý liền trước. Đây là con số dư nợ cao nhất trong lịch sử hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy tốc độ tăng trưởng dư nợ có dấu hiệu chậm lại do mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao và diễn biến giao dịch chưa thực sự thuận lợi, lượng vốn tín dụng khổng lồ này vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng lại áp lực bán ra từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Giải pháp hỗ trợ thanh khoản và dư địa thu hút dòng vốn ngoại

Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước ngày 04/11 đã công bố phương án can thiệp thị trường ngoại tệ thông qua giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày. Quy mô của đợt can thiệp này lên đến tối đa 2 tỷ USD với ngày giá trị giao dịch được ấn định vào 09/11/2026. Quyết định hoán đổi ngoại tệ được thực hiện với mục đích hỗ trợ thanh khoản và kéo giảm chi phí vốn cho toàn hệ thống ngân hàng thương mại.

Trước đợt can thiệp ngoại tệ này, Ngân hàng Nhà nước cũng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và cho vay, đi kèm một loạt quyết định điều chỉnh theo hướng nới lỏng các giới hạn an toàn đối với hệ thống ngân hàng. Sự cải thiện về thanh khoản và kỳ vọng giảm lãi suất được giới phân tích đánh giá là tín hiệu tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để dòng tiền nội tiếp tục chảy mạnh vào thị trường chứng khoán. Nếu chi phí vốn thực sự hạ nhiệt, nhu cầu sử dụng đòn bẩy margin sẽ gia tăng, tạo thành yếu tố khuếch đại dòng tiền nội gia nhập thị trường.

Về tầm nhìn dài hạn, việc dòng tiền nội duy trì sức mua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi dòng vốn ngoại chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều mua ròng trở lại trong ngắn hạn. Dù vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được giới chuyên môn dự báo sẽ sớm đón nhận dòng vốn ngoại quy mô lớn lên đến hàng tỷ USD từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động chuyên phân bổ vào khu vực thị trường mới nổi. Sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng cao cùng nền tảng định giá thị trường hấp dẫn chính là những lợi thế cốt lõi giúp chứng khoán Việt Nam duy trì sức hút đối với các tổ chức đầu tư quốc tế.