Thị trường chứng khoán đặt mục tiêu hút vốn ngoại bằng 15% GDP

Chiều 2-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) và Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) phối hợp tổ chức, UBCKNN chủ trì phiên tọa đàm “Đầu tư vào Việt Nam - Vươn mình trong kỷ nguyên mới”.

Phát biểu tại sự kiện, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN, cho biết sau hơn 26 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã mở rộng đáng kể về quy mô. Vốn hóa thị trường tương đương khoảng 77% GDP, giá trị giao dịch bình quân từ đầu năm đến nay đạt khoảng 1 tỷ USD mỗi phiên và có khoảng 10,9 triệu tài khoản tham gia giao dịch.

Đáng chú ý, việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế và tiềm năng của thị trường trên bản đồ tài chính quốc tế.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, giai đoạn sau nâng hạng đòi hỏi thị trường không chỉ tăng về quy mô mà phải nâng cao chất lượng, minh bạch, năng lực quản trị rủi ro và khả năng thích ứng trước biến động của thị trường tài chính toàn cầu.

UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường công khai, minh bạch và quản trị công ty; nâng cao chất lượng, tính đa dạng của sản phẩm; mở rộng cơ sở nhà đầu tư và tạo điều kiện để nhà đầu tư quốc tế tiếp cận thị trường thuận lợi hơn. Hạ tầng thị trường cũng được ưu tiên hiện đại hóa, trong đó có triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) và tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát.

Tại tọa đàm, bà Tehmina Khan, Chuyên gia Kinh tế trưởng phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào của Ngân hàng Thế giới, cho rằng với Việt Nam, vấn đề không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà còn phải nâng cao năng suất và chất lượng tăng trưởng.

Theo bà, quá trình này đòi hỏi lượng vốn lớn cho giao thông, logistics, năng lượng, sản xuất, công nghệ số, đô thị, môi trường và vốn con người. Vì vậy, một thị trường vốn sâu hơn là điều kiện quan trọng để huy động nguồn tài chính dài hạn. Việt Nam cần mở rộng cơ sở nhà đầu tư tổ chức, củng cố cơ chế định giá và thanh khoản, đồng thời cải thiện hạ tầng và giám sát thị trường.

Theo UBCKNN, giai đoạn 2026-2030, giá trị huy động vốn trên thị trường vốn phấn đấu đạt bình quân 2 triệu tỷ đồng/năm, tổng giá trị vốn huy động qua thị trường chứng khoán đạt 5,4 triệu tỷ đồng.

Đặc biệt, cơ quan quản lý đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị tài sản đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán đạt khoảng 15% GDP; tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán đạt 5% GDP và quy mô tổng tài sản các quỹ hưu trí tăng trưởng bình quân 11,5%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

UBCKNN cũng đặt mục tiêu duy trì xếp hạng thị trường theo tiêu chuẩn FTSE Russell, đồng thời đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI và thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell từ nay đến năm 2030.