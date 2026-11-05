Thị trường chứng khoán có thêm hơn 252.000 tài khoản trong tháng 10

Theo số liệu của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến ngày 31-10-2026, toàn thị trường có gần 14,38 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán, tăng hơn 252.000 tài khoản so với cuối tháng 9.

Tính đến ngày 31-10-2026, toàn thị trường có gần 14,38 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán. Ảnh: Trọng Hiếu

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tỷ trọng áp đảo với 14,31 triệu tài khoản, tương đương gần 99,5% tổng số tài khoản trong nước. Riêng tháng 10, nhóm này tăng thêm 251.974 tài khoản. Số tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước đạt 20.642, tăng 185 tài khoản.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổng số tài khoản đạt 53.088, tăng 191 tài khoản so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân có 48.139 tài khoản, tăng 183 tài khoản; nhà đầu tư tổ chức có 4.949 tài khoản, tăng 8 tài khoản.

Như vậy, động lực tăng trưởng số lượng tài khoản chứng khoán trong tháng 10 tiếp tục đến chủ yếu từ nhà đầu tư cá nhân trong nước. Diễn biến này cho thấy sức hút của thị trường chứng khoán đối với dòng vốn cá nhân vẫn được duy trì, bất chấp những nhịp điều chỉnh của thị trường.

Đáng chú ý, số lượng tài khoản tiếp tục tăng trong bối cảnh thị trường chứng khoán tháng 10 diễn biến kém tích cực. Kết thúc tháng, VN-Index đạt 1.741,62 điểm, giảm 27 điểm, tương đương 1,53% so với cuối tháng 9. Có thời điểm, chỉ số chịu áp lực bán mạnh và lùi về sát ngưỡng 1.690 điểm.

Thanh khoản thị trường cũng có dấu hiệu suy giảm. Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường niêm yết đạt khoảng 16.300 tỷ đồng/phiên; riêng sàn HoSE đạt hơn 15.600 tỷ đồng/phiên, giảm gần 5% so với tháng trước.

Về triển vọng, các công ty chứng khoán nhận định VN-Index có thể tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh trong những tháng cuối năm 2026, trước khi kỳ vọng bước vào nhịp phục hồi rõ nét hơn trong năm 2027.