Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trước đó, thông tin về việc ông Huang trở lại ghế CEO Nvidia đã khiến các thị trường chứng khoán châu Á thăng hoa trong phiên 24/11. Tuy nhiên, tâm lý lạc quan đã vụt tắt sau khi giới phân tích chỉ ra thực tế rằng thị trường vẫn tồn tại những lo ngại lớn về các khoản đầu tư khổng lồ đang được bơm vào quá trình xây dựng hạ tầng AI, cũng như khả năng sinh lời từ các khoản đầu tư này.

Sau phiên bứt phá mạnh mẽ ngày 24/11, các thị trường chứng khoán châu Á đã ảm đạm trở lại. Các chỉ số tại Đài Bắc, Tokyo và Seoul - nơi tập trung phần lớn các doanh nghiệp chủ chốt liên quan đến AI của khu vực - lần lượt giảm sâu 4,8%, 2,8% và 6,2%. Đà lao dốc này diễn ra chỉ một ngày sau khi các thị trường trên tăng vọt lần lượt 9%, 3,9% và hơn 6%.

Dẫn đầu đà giảm là các hãng chip TSMC và MediaTek của Đài Loan (Trung Quốc), hai "gã khổng lồ" ngành chip Nhật Bản Kioxia và Advantest, cùng các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc SK hynix và Samsung. Áp lực bán tháo mạnh cũng xuất hiện tại Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải, Sydney, Singapore, Bangkok và Jakarta.

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 2,8% xuống 57.011,62 điểm. Chỉ số Kospi tại Seoul giảm 6,2% xuống 4.697,51 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 1,1% xuống 21.966,01 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải để mất 2% xuống 3.476,47 điểm.

Ông Stephen Innes, chuyên gia tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management, nhận định các nhà đầu tư chuyên nghiệp dường như đã tận dụng cơ hội từ sự trở lại của ông Jensen Huang để xả bớt tỷ trọng cổ phiếu công nghệ thay vì tái cơ cấu danh mục vào nhóm này.

Đồng quan điểm, ông Jason Wong tại ngân hàng BNZ bổ sung rằng bất chấp sự tái xuất của ông Huang, những câu hỏi cốt lõi vẫn đang phủ bóng đen lên lĩnh vực AI, bao gồm việc liệu dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực này có mang lại tỷ suất sinh lời thỏa đáng hay không.

Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index giảm 9,69 điểm, hay 0,57%, xuống 1.687,45 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 4,77 điểm, hay 2,05%, xuống 227,46 điểm.