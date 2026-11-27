Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định, Bộ Tài chính nghiêm túc lĩnh hội và tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Nâng cao chất lượng thị trường, tăng cường hội nhập quốc tế

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định những thành quả đạt được trong ba thập kỷ qua là nền tảng quan trọng để ngành chứng khoán tiếp tục phát triển. Đây không chỉ là dấu mốc nhìn lại chặng đường đã qua mà còn mở ra yêu cầu mới đối với thị trường trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến dự, phát biểu chỉ đạo và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành chứng khoán trong suốt 30 năm xây dựng, phát triển.

Theo Bộ trưởng, sự hiện diện và chỉ đạo toàn diện của Thủ tướng Chính phủ tại buổi lễ là nguồn động viên lớn đối với toàn ngành. Điều này cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán-một cấu phần quan trọng của thị trường tài chính và nền kinh tế đất nước.

Sự phát triển của thị trường chứng khoán trong ba thập kỷ qua là kết quả của quá trình xây dựng và hoàn thiện liên tục. Trong đó, sự đóng góp của các cơ quan quản lý, tổ chức vận hành thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư có ý nghĩa quan trọng. Mỗi giai đoạn phát triển đều tạo thêm nền tảng cho thị trường đảm nhận tốt hơn vai trò trong hệ thống tài chính quốc gia.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh vai trò của thị trường chứng khoán trong việc huy động và phân bổ nguồn vốn trung, dài hạn chủ lực, hiệu quả của nền kinh tế. Đây là định hướng xuyên suốt cho hoạt động phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Nếu quy mô phản ánh mức độ phát triển của thị trường thì chất lượng quyết định khả năng duy trì sự phát triển đó trong dài hạn. Đây là vấn đề được Bộ trưởng Tài chính đặc biệt nhấn mạnh khi đề cập đến những yêu cầu đối với ngành chứng khoán trong giai đoạn mới.

Theo đó, thị trường cần tiếp tục nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và sức chống chịu. Đây không phải là những mục tiêu tách rời mà cần được triển khai đồng bộ trong quá trình phát triển.

Tính minh bạch là nền tảng để xây dựng niềm tin của nhà đầu tư. Khi thông tin trên thị trường được công bố đầy đủ, rõ ràng và kịp thời, các chủ thể tham gia có điều kiện đưa ra quyết định đầu tư phù hợp hơn. Minh bạch cũng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp và củng cố kỷ luật thị trường.

Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động là yếu tố quan trọng để thị trường thực hiện tốt chức năng huy động và phân bổ vốn. Nguồn lực cần được luân chuyển thông suốt, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và nền kinh tế. Thị trường không chỉ cần thu hút thêm vốn mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đã huy động.

Sức chống chịu cũng là yêu cầu không thể thiếu. Một thị trường phát triển bền vững cần có khả năng duy trì hoạt động ổn định trước những biến động. Đây là yếu tố quan trọng để bảo vệ niềm tin của nhà đầu tư và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Trong khi đó, năng lực hội nhập quốc tế ngày càng có ý nghĩa đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế không chỉ mở rộng khả năng huy động vốn mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý và vận hành thị trường.

Thông điệp của Bộ trưởng cho thấy định hướng phát triển trong giai đoạn mới cần chuyển mạnh từ tư duy chú trọng mở rộng quy mô sang phát triển toàn diện. Quy mô thị trường vẫn có ý nghĩa quan trọng, nhưng phải đi cùng chất lượng và hiệu quả. Đây là điều kiện để thị trường chứng khoán thực hiện tốt hơn vai trò đối với nền kinh tế.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 được đặt ra ở mức cao, yêu cầu huy động nguồn lực càng trở nên cấp thiết. Khu vực tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế đều là những chủ thể quan trọng trong quá trình tạo lập nguồn vốn cho phát triển.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến dự, phát biểu chỉ đạo và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành chứng khoán trong suốt 30 năm xây dựng, phát triển.

Thị trường chứng khoán cần trở thành cầu nối hiệu quả giữa các chủ thể này. Muốn vậy, thị trường phải tạo dựng được niềm tin, nâng cao chất lượng hoạt động và bảo đảm khả năng vận hành ổn định. Đây cũng là cơ sở để thu hút các nguồn vốn có tính chất dài hạn.

Việc tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế là một trong những định hướng được Bộ trưởng nhấn mạnh. Định hướng này cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam cần tiếp tục mở rộng khả năng hội nhập, đồng thời nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu của môi trường tài chính quốc tế.

Phát huy tốt hơn vai trò kết nối nguồn vốn

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định, Bộ Tài chính nghiêm túc lĩnh hội và tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, định hướng lớn của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính cam kết chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc những nội dung chỉ đạo. Các định hướng sẽ được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị cần được xác định rõ ràng.

Đây là bước quan trọng để chuyển các định hướng phát triển thành nhiệm vụ cụ thể. Việc tổ chức thực hiện cần bảo đảm tính đồng bộ và gắn với trách nhiệm của từng đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển an toàn và bền vững.

Đáng chú ý, yêu cầu xác định rõ tiến độ và trách nhiệm cho thấy quyết tâm của Bộ Tài chính trong việc nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ. Các chương trình, kế hoạch hành động không chỉ dừng ở việc xác định mục tiêu mà cần có trọng tâm và lộ trình thực hiện cụ thể.

Đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan, nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục phát huy vai trò trong quản lý, phát triển thị trường. Việc triển khai các chỉ đạo của Chính phủ cần hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và bảo đảm sự phát triển an toàn, bền vững.

Trong giai đoạn tới, yêu cầu huy động nguồn lực cho tăng trưởng sẽ tạo thêm áp lực và cũng mở ra cơ hội đối với thị trường chứng khoán. Thị trường cần phát huy tốt hơn vai trò kết nối nguồn vốn trong xã hội với nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp và nền kinh tế. Đây là điều kiện quan trọng để đóng góp vào mục tiêu phát triển đất nước.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng bày tỏ mong muốn ngành chứng khoán tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Sự tham gia của các chủ thể trên thị trường có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển chung.

Thực tế, thị trường chứng khoán là một hệ thống có sự tham gia của nhiều chủ thể. Cơ quan quản lý giữ vai trò định hướng và tổ chức quản lý. Các tổ chức vận hành thị trường bảo đảm hoạt động giao dịch. Doanh nghiệp và nhà đầu tư là những thành viên trực tiếp tạo nên hoạt động huy động, phân bổ vốn.

Vì vậy, sự phối hợp giữa các chủ thể là điều kiện quan trọng để thị trường phát triển đồng bộ. Cơ quan quản lý cần triển khai hiệu quả các định hướng và nhiệm vụ được giao. Doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm đối với thị trường và nhà đầu tư. Các nhà đầu tư cần tiếp tục đồng hành với quá trình phát triển của thị trường.

Thông điệp của Bộ trưởng tại lễ kỷ niệm 30 năm không chỉ là sự ghi nhận những thành quả đã đạt được mà còn xác lập những yêu cầu quan trọng cho chặng đường tiếp theo. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phát huy mạnh mẽ vai trò huy động và phân bổ nguồn vốn trung, dài hạn của thị trường chứng khoán.

Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi nền kinh tế phải khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực. Trong quá trình đó, thị trường chứng khoán cần tiếp tục khẳng định vị trí là một kênh dẫn vốn quan trọng. Đồng thời, thị trường phải phát triển trên nền tảng minh bạch, hiệu quả, có sức chống chịu và năng lực hội nhập quốc tế.

Ba mươi năm là một chặng đường đáng ghi nhận. Nhưng những yêu cầu của giai đoạn mới cũng cho thấy ngành chứng khoán còn nhiều nhiệm vụ phải thực hiện. Việc cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ thành các chương trình, kế hoạch hành động với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng sẽ là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Với nền tảng đã được xây dựng và sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng nhà đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát triển an toàn, bền vững. Qua đó, đóng góp ngày càng thiết thực vào việc huy động nguồn lực cho đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.