Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Từ hai cổ phiếu đến thị trường vốn hóa gần 10,8 triệu tỷ đồng

Ngày 28/11/1996, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được thành lập theo Nghị định số 75 của Chính phủ, đặt nền móng cho sự hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 28/7/2000, phiên giao dịch đầu tiên chính thức khai mở với hai cổ phiếu niêm yết. Đến năm 2004, Ủy ban được chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính, tiếp tục kiện toàn mô hình quản lý.

Sau ba thập niên, thị trường chứng khoán đã phát triển mạnh mẽ về quy mô, cấu trúc và vai trò đối với nền kinh tế. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82% GDP năm 2025; số tài khoản nhà đầu tư vượt 14 triệu, thanh khoản bình quân phiên đạt hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 21/9/2026, Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series (FTSE GEIS). Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, minh bạch và chuẩn mực vận hành.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, những thành quả đạt được bắt nguồn từ chủ trương, tầm nhìn chiến lược và sự lãnh đạo của Đảng; sự hoàn thiện thể chế của Quốc hội; sự điều hành của Chính phủ và chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tài chính qua các thời kỳ.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, việc kiên trì xây dựng thị trường chứng khoán là lựa chọn chiến lược nhằm phát triển đồng bộ thị trường tài chính, khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn, phục vụ phát triển đất nước.

Trước yêu cầu phát triển mới, ngành Chứng khoán xác định tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức quản lý, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi. Đồng thời, phát triển cơ sở nhà đầu tư, đa dạng hóa hàng hóa, sản phẩm, nâng cao chất lượng quản trị công ty, minh bạch thông tin và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Mục tiêu là xây dựng thị trường an toàn, hiệu quả, minh bạch và bền vững, trở thành kênh huy động, phân bổ vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn - Ảnh:chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát huy hiệu quả hơn vai trò kênh dẫn vốn chủ lực

Đánh giá cao những thành tựu đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 30 năm qua là nền tảng quan trọng để ngành Chứng khoán tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, chặng đường phía trước đặt ra yêu cầu cao hơn, không chỉ về quy mô mà quan trọng hơn là chất lượng, tính minh bạch, hiệu quả, sức chống chịu và năng lực hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn cho phát triển là rất lớn. Điều này đòi hỏi phải khơi thông, huy động hiệu quả các nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, thị trường chứng khoán cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò là kênh huy động, phân bổ nguồn vốn trung và dài hạn chủ lực, hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo Bộ Tài chính cam kết chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán phát triển an toàn, bền vững.

Đồng thời, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Ở góc độ quốc tế, ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) chúc mừng Việt Nam với những bước tiến trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hiện đại hóa thị trường. Theo ông Jean-Paul Servais, những nỗ lực này góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ông Jean-Paul Servais đánh giá các cải cách của Việt Nam phù hợp với những định hướng ưu tiên của IOSCO, gồm xây dựng giải pháp quản lý thiết thực, triển khai chuẩn mực quốc tế, phát triển thị trường vốn và nâng cao năng lực quản lý, giám sát.

IOSCO cam kết tiếp tục hỗ trợ các quốc gia thông qua chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan quản lý và các chương trình hỗ trợ kỹ thuật. Trong đó có sáng kiến xây dựng Lộ trình phát triển thị trường vốn quốc gia (Country Blueprint), xác định những cải cách cần triển khai, các vấn đề cần lưu ý và bước đi cụ thể tiếp theo.

"Đối với Việt Nam, IOSCO sẵn sàng tiếp tục hợp tác với UBCKNN trong nâng cao năng lực giám sát và thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam vào hệ thống tài chính toàn cầu", ông Jean-Paul Servais khẳng định.