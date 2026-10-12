Thị trường chưa xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư có khả năng sinh lời vượt trội

Chứng khoán SHS vừa có cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 10 trong đó nhấn mạnh: Trong tháng 10, tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2026 được kỳ vọng tiếp tục là động lực chính hỗ trợ thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thanh khoản suy yếu và mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng trong giai đoạn cuối năm theo yếu tố chu kỳ có thể tạo áp lực lên tâm lý nhà đầu tư cũng như diễn biến thị trường.

Mức độ phân hóa cao giữa các nhóm ngành và ngay trong từng ngành được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra. Trong tháng 10, các nhóm ngành được đánh giá Tích cực gồm Bán lẻ, Ngân hàng, Cảng - Vận tải biển và Năng lượng - Dầu khí. Đáng chú ý, hầu hết cổ phiếu trên thị trường đang giao dịch ở vùng thấp nhất trong lịch sử 5 năm, qua đó có thể mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Về yếu tố tích cực, triển vọng thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi bốn yếu tố chính. Thứ nhất, nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng tốt, với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước trên 10% trong năm 2026.

Thứ hai, cán cân thương mại đã chuyển sang trạng thái thặng dư, qua đó giảm áp lực đối với tỷ giá. Thứ ba, kết quả kinh doanh của nhóm doanh nghiệp được theo dõi dự báo tăng 20-25% trong quý III. Cuối cùng, định giá thị trường sau khi loại trừ nhóm Vingroup đang ở mức hấp dẫn nhất trong 5 năm gần đây.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn đối mặt với một số rủi ro và yếu tố bất định. Căng thẳng địa chính trị trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; lạm phát và lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao. Trong nước, lãi suất có xu hướng tăng theo chu kỳ trong giai đoạn cuối năm, trong khi tỷ lệ dư nợ vay ký quỹ đang ở mức cao.

Trong tháng 9, VN-Index chịu áp lực bán mạnh quanh vùng 1.880 điểm và kết thúc tháng tại 1.768,82 điểm. Chỉ số không giữ được vùng hỗ trợ quan trọng 1.800 điểm và hiện đang giao dịch dưới đường trung bình động 200 phiên.

Trong quý 4/2026, xu hướng giá của VN-Index được dự kiến tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp. Vùng hỗ trợ được xác định tại 1.710-1.730 điểm, tương ứng vùng đáy được thiết lập trong tháng 8/2026, trong khi vùng kháng cự mạnh nằm quanh 1.800 điểm.

Trong kịch bản tiêu cực, nếu nhóm cổ phiếu Vingroup hình thành rủi ro mô hình hai đỉnh trung hạn và bước vào nhịp điều chỉnh sâu, áp lực lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể kéo VN-Index về vùng hỗ trợ mạnh 1.600-1.650 điểm trước khi hình thành nền giá và phục hồi trở lại vùng 1.800 điểm.

Năng lượng, dầu khí và cảng biển duy trì triển vọng tích cực

Xét theo diễn biến ngành, Năng lượng - Dầu khí, Cảng - Vận tải biển, Khoáng sản - Kim loại quý hiếm và Bảo hiểm hiện là những nhóm vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Trong khi đó, Cao su thiên nhiên đang cho tín hiệu phục hồi. Phần lớn các nhóm ngành còn lại vẫn trong trạng thái điều chỉnh hoặc tích lũy kéo dài xét trên xu hướng trung và dài hạn.

Do đó, thị trường hiện chưa xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư có khả năng tạo mức sinh lời vượt trội so với thị trường.

Mặc dù vậy, định giá thị trường đang ở vùng rất hấp dẫn. Cuối quý 3/2026, vốn hóa toàn thị trường đạt khoảng 408 tỷ USD, tương đương khoảng 79% GDP năm 2025. Sau khi loại trừ nhóm Vingroup, vốn hóa thị trường còn khoảng 307 tỷ USD, với các chỉ số định giá cơ bản gồm P/E 10,2 lần và P/B 1,57 lần, đều ở mức thấp so với nhiều năm gần đây.

Với các số liệu mới công bố về lạm phát và thị trường lao động tại Mỹ, xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất tại kỳ họp tháng 10 được đánh giá ở mức thấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu biến động như hiện nay, khả năng tăng thêm 0,25% trong tháng 12 vẫn để ngỏ.

Trong nước, quý 4 thường là giai đoạn cao điểm của các hoạt động kinh tế và giải ngân đầu tư, kéo theo nhu cầu tín dụng lớn từ hệ thống ngân hàng. Yếu tố này kết hợp với việc chỉ số giá cả trong nước tăng và lãi suất bên ngoài duy trì ở mức cao khiến mặt bằng lãi suất trong nước được dự báo chưa thể sớm hạ nhiệt.

Trong giai đoạn hiện nay, chiến lược lựa chọn cổ phiếu nên ưu tiên các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận rõ ràng, đặc biệt là những doanh nghiệp đầu ngành.

Về sức khỏe tài chính, nên ưu tiên doanh nghiệp có bộ đệm tiền mặt lớn, nợ vay thấp, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đủ khả năng trả lãi vay và có lịch sử trả cổ tức tốt.

Các nhóm ngành được quan tâm gồm Ngân hàng, Dầu khí, Bán lẻ, Năng lượng và Cảng biển.

"Nhìn chung, mức độ phân hóa trong từng ngành được dự báo vẫn ở mức cao. Vì vậy, hiệu quả đầu tư trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng lựa chọn đúng cổ phiếu, thay vì chỉ dựa trên xu hướng chung của toàn ngành hoặc toàn thị trường", SHS nhấn mạnh.