Thị trường chip AI toàn cầu có thể đạt 860 tỷ USD vào năm 2030

Chip do công ty SK hynix (Hàn Quốc) sản xuất. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Thị trường chip trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu được dự báo sẽ tăng khá mạnh trong những năm tới, từ khoảng 124 tỷ USD năm 2024 lên 860 tỷ USD vào năm 2030, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư vào AI và hạ tầng trung tâm dữ liệu tiếp tục gia tăng.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đối ngoại thuộc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), thị trường chip AI toàn cầu dự kiến đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 38% mỗi năm trong giai đoạn 2024-2030. Sự phát triển nhanh của AI tạo sinh và các dịch vụ AI thế hệ mới đang thúc đẩy nhu cầu đối với bộ xử lý AI, chip nhớ và các linh kiện bán dẫn chuyên dụng.

Báo cáo nhận định việc mở rộng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu sẽ tiếp tục là động lực quan trọng đối với thị trường chip AI. Khi các doanh nghiệp công nghệ tăng cường năng lực tính toán để phục vụ các mô hình AI, nhu cầu về các loại chip có hiệu năng cao dự kiến tiếp tục tăng.

Đối với Hàn Quốc, báo cáo lưu ý các doanh nghiệp trong nước hiện có thế mạnh về chip nhớ, song cần mở rộng năng lực ở những phân khúc khác của chuỗi giá trị chip AI để tận dụng sự tăng trưởng của thị trường.

Việc nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực chip AI được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với ngành bán dẫn Hàn Quốc, trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy các chính sách nhằm củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn và phát triển hệ sinh thái AI.

Báo cáo cho rằng tốc độ tăng trưởng nhanh của thị trường chip AI đang mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhưng cũng làm gia tăng cạnh tranh từ các doanh nghiệp của Mỹ, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và các nền kinh tế khác./.