Thị trường cân bằng trở lại, khối ngoại giảm bán, thanh khoản vẫn rất thấp

VIC và VHM kéo VN-Index vượt trở lại ngưỡng 1800 điểm sáng nay.

VN-Index đỏ thêm trong khoảng 40 phút đầu tiên của phiên, sau đó sự phục hồi từ nhóm blue-chips nhanh chóng dẫn chỉ số đi lên. Chốt phiên sáng VN-Index đã tăng nhẹ 0,53% (+9,55 điểm) với độ rộng khá tốt 150 mã tăng và 132 mã giảm. Chỉ số hiện đang dừng ở mức 1809,22 điểm.

Diễn biến thị trường không hoàn toàn tích cực, vẫn xuất hiện những đợt bán nhẹ suốt buổi sáng khiến độ rộng thay đổi: lúc tốt nhất khoảng 10h sàn HoSE có 172 mã tăng/69 mã giảm nhưng tới 11h còn 144 mã tăng/117 mã giảm. Tuy đà tăng giá lấn át về cuối nhưng biên độ tăng khá hạn chế.

Trong 150 cổ phiếu đang xanh cũng chỉ có 63 mã tăng hơn 1%, gần một nửa là thanh khoản kém dưới 10 tỷ đồng. Điểm tốt là đại đa số các mã có diễn biến tăng dần theo thời gian, nhiều mã đảo chiều khá tốt. Đặc biệt rổ VN30 xuất hiện những trụ diễn biến tích cực.

VIC chạm đáy khoảng 9h28, giảm sâu 2,04% so với tham chiếu sau đó quay đầu đi lên. Chốt phiên sáng cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường này tăng 2,13%, tương đương biên độ phục hồi tới 4,26%. VHM cũng tương tự, phục hồi từ đáy khoảng 3,43%, đảo chiều thành tăng 1,76%. Chỉ riêng hai cổ phiếu lớn này đã đem về hơn 19 điểm, còn nhiều hơn tổng mức tăng của VN-Index.

Dĩ nhiên ảnh hưởng của hai trụ nói trên là rõ nét, nhưng nhóm blue-chips cũng không quá kém. Khá nhiều cổ phiếu xanh ngay từ đầu, thậm chí càng về cuối càng tốt hơn. MSN đang dẫn đầu toàn nhóm VN30 về thanh khoản lẫn biên độ. Cổ phiếu này tăng 3,4% so với tham chiếu và không có giá đỏ, giao dịch khoảng 439,1 tỷ đồng. STB tăng 1,43%, SAB tăng 1,37%, VNM tăng 1,16%, VRE tăng 1,01% cũng là những cổ phiếu chỉ đỏ trong thời gian ngắn và biên độ không đáng kể.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,41% với 19 mã xanh và 9 mã đỏ. Trạng thái đảo chiều diện rộng được xác nhận khi lúc kém nhất rổ này chỉ có 3 mã xanh là GVR, VCB và VIB. Thanh khoản nhóm blue-chips sụt giảm mạnh gần 15% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 2.783,9 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận. Mức thanh khoản này kết hợp với diễn biến đảo chiều giá tích cực cho thấy áp lực từ bên bán khá nhẹ. Nhóm này vẫn đang giữ nhịp thành công cho VN-Index khi các cổ phiếu giảm không nhiều mã biến động lớn: SSB giảm sàn 6,9%, VPB giảm 1,41%, ACB giảm 1,34%, GAS giảm 1,05% là những cổ phiếu yếu nhất.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với cổ phiếu vừa và nhỏ, trạng thái cân bằng có phần tích cực hơn, trong 63 mã tăng hơn 1% toàn sàn thì VN30 chỉ có 7 mã. Dù vậy thanh khoản vẫn là hạn chế lớn nhất. GEE khớp 165,3 tỷ đồng, giá tăng 6,91%; VIX khớp 140,1 tỷ, giá tăng 2,34%; DCL khớp 101,8 tỷ, giá tăng 6,81%; TPB khớp 79,4 tỷ, giá tăng 1,43%; MSB khớp 72,7 tỷ, giá tăng 2,3%; GEX khớp 67,9 tỷ, giá tăng 2,96% là những cổ phiếu nổi bật hơn cả.

Việc thanh khoản tổng thể ở mức rất thấp cho thấy thị trường đang có sự nhỉnh hơn từ phía mua, nhưng không phải là sự áp đảo. Giá tăng với giao dịch nhỏ khiến diễn biến giá kém tin cậy, nhưng ít nhất thị trường cũng đang cho thấy có sự chuyển biến sau phiên giao dịch đáng thất vọng hôm qua khi chính thức được nâng hạng mới nổi.

Một diễn biến khác cũng khá tích cực là quy mô bán ra của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận sụt giảm mạnh 40% so với sáng hôm qua, chỉ còn 787,7 tỷ đồng trên sàn HoSE. Tiếc rằng phía mua cũng không cho thấy cải thiện, khiến vị thế ròng vẫn là -259,1 tỷ đồng. Dù vậy so với quy mô xả ròng 751 tỷ đồng sáng hôm qua, đây vẫn là tín hiệu cải thiện.

Thêm nữa khối này không bán lớn ở cổ phiếu nào, nhiều nhất là VHM 57,9 tỷ, VPB -47,9 tỷ, TCB -34,9 tỷ, BSR -25,6 tỷ, HDB -22 tỷ, FPT -21,6 tỷ. Phía mua ròng cũng chỉ có MSN +28,4 tỷ, VNM +22,5 tỷ đồng là đáng kể.