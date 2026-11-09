Thị trường cà phê nội địa phục hồi nhẹ: Động lực nào cho xu hướng giá sắp tới?

Cụ thể, các địa phương như Đắk Lắk và Gia Lai cùng thu mua ở mức 84.500 đồng/kg (tăng 300 đến 500 đồng/kg). Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức thấp nhất khu vực với 84.000 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Đắk Nông (cũ) tiếp tục là khu vực giữ mức giá cao nhất toàn vùng, đạt 84.700 đồng/kg sau khi nhích nhẹ 200 đồng/kg. Tính chung trên toàn thị trường, mức giá giao dịch trung bình hiện đứng ở ngưỡng 84.600 đồng/kg.

Giá cà phê tăng nhẹ ở Tây Nguyên.

Động lực củng cố giá trong nước phần lớn đến từ sự khởi sắc của thị trường thế giới trong phiên đóng cửa gần nhất. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng mạnh 29 USD/tấn, đạt 3.285 USD/tấn; trong khi các kỳ hạn xa hơn như tháng 01/2027 cũng đồng thuận cộng thêm 29 USD/tấn để neo ở mức 3.270 USD/tấn.

Song song đó, tại sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2026 bật tăng 4,1 cent/lb, tương ứng mức tăng 1,48%, đạt 281,25 cent/lb.

Đánh giá về xu hướng thị trường, giới chuyên gia nhận định đà tăng hiện tại phản ánh tín hiệu kỹ thuật tích cực khi lực mua từ các quỹ đầu tư quốc tế quay trở lại sau nhịp điều chỉnh đầu tháng. Tuy nhiên, áp lực từ vụ mùa thu hoạch mới đang dần đổ bộ vào thị trường nội địa có thể tạo ra sự giằng co về biên độ giá.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang hoặc biến động biên độ hẹp quanh ngưỡng 84.000 - 85.000 đồng/kg. Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường khi các bên tham gia chờ đợi thêm các số liệu chính thức về tình hình thu hoạch vụ mùa mới tại các vùng nguyên liệu trọng điểm của Việt Nam cũng như diễn biến cung cầu trên thị trường toàn cầu.