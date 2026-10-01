Thị trường cà phê nội địa giảm nhẹ, sắc xanh trở lại trên sàn quốc tế

Ghi nhận thực tế cho thấy Lâm Đồng đang là địa phương có mức giá thu mua thấp nhất khu vực khi lùi về mốc 93.000 đồng/kg. Tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, các đại lý giao dịch ở cùng mức 93.600 đồng/kg. Đắk Nông (cũ) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu toàn vùng về giá, song cũng không tránh khỏi đà giảm nhẹ, hiện neo ở mức 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa giảm nhẹ 200 đồng/kg.

Trái ngược với đà hạ nhiệt ngắn hạn của thị trường nội địa, trên thị trường thế giới, các hợp đồng tương lai lại ghi nhận diễn biến đảo chiều phục hồi tích cực.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta các kỳ hạn giao dịch đồng loạt khởi sắc. Đáng chú ý, hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 38 USD/tấn, tương đương mức tăng 1,11%, chốt phiên ở mức 3.448 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 47 USD/tấn và 55 USD/tấn, kéo giá giao dịch lên các mốc 3.422 USD/tấn và 3.406 USD/tấn. Biên độ dao động trong phiên khá rộng khi giá đỉnh điểm của kỳ hạn gần từng chạm mốc 3.553 USD/tấn trước khi áp lực chốt lời gia tăng.

Cùng chung xu hướng tích cực, sàn New York cũng chứng kiến giá cà phê Arabica lấy lại sắc xanh. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng thêm 1,15 cent/lb, đóng cửa ở mức 282,65 cent/lb. Mức tăng tiếp tục duy trì ở các kỳ hạn giao tháng 5, tháng 7 và tháng 9/2027 với biên độ tăng dao động từ 1,5 đến 2,0 cent/lb, đưa mặt bằng giá Arabica duy trì vững chắc trên vùng 275 - 279 cent/lb.

Phân tích về nguyên nhân dẫn đến đà phục hồi của giá thế giới, các chuyên gia tài chính cho rằng sự suy yếu của đồng USD kết hợp với tâm lý mua bù vị thế bán khống của các quỹ đầu tư đã kích hoạt lực cầu bắt đáy trên các sàn kỳ hạn. Bên cạnh đó, những lo ngại về diễn biến thời tiết thất thường tại các vùng trồng trọng điểm thuộc Nam Mỹ vẫn là nhân tố hỗ trợ tâm lý quan trọng, ngăn cản đà giảm sâu của mặt bằng giá toàn cầu.

Tuy nhiên, đối với thị trường trong nước, đà giảm nhẹ vừa qua phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà giao dịch. Việc Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch chính vụ của niên vụ mới khiến nguồn cung nội địa dự kiến sớm được bổ sung. Các doanh nghiệp xuất khẩu và đại lý thu mua vì vậy có xu hướng chậm lại để quan sát tín hiệu thị trường cũng như áp lực nguồn cung thực tế từ các nông hộ.

Xuyên suốt tháng 9 vừa qua, mặt bằng giá cà phê nhân xô trong nước nhìn chung duy trì trạng thái giằng co tích lũy xung quanh vùng giá từ 93.000 - 94.000 đồng/kg. Mặc dù từng chịu áp lực hạ nhiệt nhẹ và lùi sâu hơn trong giai đoạn giữa tháng, lực cầu mua bù hợp đồng xuất khẩu kết hợp với nguồn cung vụ cũ đã cạn kiệt tại các vùng trồng trọng điểm đã trở thành bệ đỡ vững chắc giúp thị trường không rơi vào đà suy giảm sâu.

Tính đến phiên giao dịch khép lại tháng 9, giá thu mua trung bình toàn vùng neo quanh mốc 93.700 đồng/kg, trong đó Đắk Nông (cũ) tiếp tục giữ mức giá cao nhất toàn vùng ở ngưỡng 93.800 đồng/kg, Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức 93.600 đồng/kg, còn Lâm Đồng chốt tháng ở mức 93.000 đồng/kg.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục trạng thái tích lũy và giằng co quanh vùng 93.000 – 94.000 đồng/kg. Tín hiệu tăng giá trên các sàn quốc tế đêm qua có thể tạo động lực giúp giá nội địa sớm chững lại đà giảm và xuất hiện các nhịp phục hồi nhẹ trong những phiên tới.

Mặc dù áp lực thu hoạch vụ mới đang đến gần, chi phí logistics neo cao cùng nhu cầu thu mua phục vụ các đơn hàng xuất khẩu cuối năm của doanh nghiệp vẫn sẽ là bệ đỡ vững chắc, giúp giá cà phê Việt Nam duy trì ở mức cao so với cùng kỳ nhiều năm.