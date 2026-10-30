Thị trường cà phê lao dốc đồng loạt, giá trong nước giảm 600 đồng/kg

Lâm Đồng hiện là địa phương có mức giá giao dịch thấp nhất, lùi về quanh mốc 88.000 đồng/kg sau khi giảm 500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê hạ 700 đồng/kg, còn 88.300 đồng/kg. Đắk Lắk giảm 600 đồng/kg, xuống mức 88.400 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (cũ) duy trì mức thu mua cao nhất vùng nhưng cũng chịu đà giảm mạnh nhất khi hạ tới 800 đồng/kg, chốt ở mức 88.500 đồng/kg. Như vậy, làn sóng bán xả trên diện rộng đã khiến thị trường trong nước thu hẹp đáng kể dư địa tăng giá.

Giá cà phê trong nước giảm theo đà chung của các sàn quốc tế.

Diễn biến tiêu cực trong nước bắt nguồn từ đà lao dốc trên các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế. Sàn Robusta London chứng kiến sắc đỏ bao trùm tất cả các kỳ hạn giao dịch. Kỳ hạn giao tháng 11 năm 2026 giảm 23 USD/tấn, chốt phiên ở mức 3.177 USD/tấn sau khi biến động chập chờn từ mức cao nhất 3.229 USD/tấn xuống mức thấp nhất 3.175 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 1 năm 2027 cũng ghi nhận mức giảm 23 USD/tấn, đóng cửa ở 3.176 USD/tấn. Tương tự, kỳ hạn giao tháng 3 năm 2027 mất 16 USD/tấn, lùi về 3.167 USD/tấn.

Cùng chung xu hướng, sàn Arabica New York chìm trong đà suy yếu khi hợp đồng giao tháng 12 năm 2026 giảm 1,3 cent/lb, đóng cửa tại mức 285,45 cent/lb. Mặc dù các kỳ hạn xa hơn như tháng 3, tháng 5 hay tháng 7 năm 2027 có sự hồi phục nhẹ từ 0,55 đến 0,75 cent/lb, lực đỡ này là quá yếu để đảo ngược tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế trên toàn thị trường.

Sự sụt giảm đồng thời của thị trường cà phê thế giới và trong nước cho thấy tâm lý chốt lời của các nhà đầu tư ngắn hạn sau chuỗi ngày neo cao. Áp lực nguồn cung khi nhiều khu vực trồng chính bước vào vụ thu hoạch mới cũng bắt đầu tác động trực tiếp đến cán cân cung cầu.

Đánh giá tổng thể, thị trường cà phê đang bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật cần thiết. Đà giảm giá trong nước có thể tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn khi áp lực bán hàng vụ mới gia tăng. Dù vậy, ngưỡng 88.000 đồng/kg vẫn được xem là mốc hỗ trợ tương đối. Nhiều khả năng giá cà phê trong nước sẽ duy trì xu hướng tích lũy, đi ngang hoặc tiếp tục biến động nhẹ quanh dải giá 87.500 đến 89.000 đồng/kg trong vài phiên tới trước khi xuất hiện các tín hiệu cân bằng mới từ dòng tiền quốc tế.