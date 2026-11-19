Bức tranh thị trường quý III/2026 cho thấy nghịch lý số căn hộ mới tung ra giảm sâu, nhưng cơ cấu sản phẩm chưa dịch chuyển về phía nhu cầu đại chúng.

Nguồn cung co lại, căn hộ đắt tiền áp đảo

Theo Cushman & Wakefield, Hà Nội có khoảng 2.100 căn mở bán mới, giảm 54% so với quý trước và 57% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này, căn hộ cao cấp chiếm khoảng 84%; phân khúc bình dân tiếp tục không có nguồn cung mới.

One Mount Group ghi nhận khoảng 2.200 căn mở bán, giảm 77% theo quý và 74% so với cùng kỳ, thấp nhất kể từ quý III/2023.

Toàn bộ nguồn cung mới được đơn vị này thống kê thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang, lần lượt chiếm 80% và 20%. Khu trung tâm chiếm tới 99% lượng mở bán, trong khi Văn Giang (Hưng Yên) chỉ chiếm 1%.

Căn hộ giá cao vẫn áp đảo nguồn cung mới, khiến thanh khoản bất động sản khó càng thêm khó.

Các dự án ra hàng phần lớn tiếp tục định vị ở nhóm giá cao, tập trung tại khu vực phía Tây, phía Đông và Tây Hồ. Danh mục căn hộ cho thấy nguồn cung vẫn ưu tiên khách hàng có tiềm lực tài chính, thay vì mở rộng lựa chọn cho người mua có ngân sách vừa phải.

Mặt bằng giá phản ánh rõ khoảng cách đó. Cushman & Wakefield ghi nhận giá sơ cấp bình quân khoảng 108 triệu đồng/m2, giảm 12% theo quý và 4% theo năm.

Tương tự, CBRE ghi nhận giá căn hộ sơ cấp ở mức 86 triệu đồng/m2 trên toàn thị trường và 102 triệu đồng/m2 tại khu vực nội đô. Avison Young cũng ghi nhận giá sơ cấp bình quân căn hộ vượt mức 4.180 USD/m2, tương đương hơn 100 triệu đồng/m2, với trên 80% nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang.

Các mức bình quân giữa những đơn vị nghiên cứu có thể khác nhau do phạm vi, mẫu dự án và cách tính. Tuy nhiên, điểm chung là giá căn hộ sơ cấp vẫn ở ngưỡng cao, còn phân khúc bình dân gần như vắng bóng.

Đặc biệt, giá bình quân giảm trong quý không đồng nghĩa khả năng tiếp cận nhà ở được cải thiện đáng kể, bởi mặt bằng sau điều chỉnh vẫn vượt xa khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình.

Ở chiều cầu, lượng giao dịch giảm mạnh hơn mức điều chỉnh giá. Cushman & Wakefield thống kê khoảng 1.720 căn được tiêu thụ trong quý III, giảm 61% so với quý trước và 71% so với cùng kỳ năm ngoái.

One Mount Group ghi nhận khoảng 1.700 căn bán được, giảm 76% theo quý. Tính chung 9 tháng năm 2026, lượng tiêu thụ theo Cushman & Wakefield đạt khoảng 11.300 căn.

Sự suy yếu này diễn ra khi người mua phải đối mặt đồng thời với giá nhà cao và chi phí vốn đắt đỏ. Theo CBRE, lãi suất cho vay mua nhà thả nổi tại một số ngân hàng thương mại ở mức 13-15%/năm.

Với khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính, khoản trả lãi hàng tháng tăng khiến quyết định mua nhà trở nên thận trọng. Ngay cả người có nhu cầu ở thực cũng phải cân nhắc dòng tiền, khả năng trả nợ và mức giá phù hợp.

Chủ đầu tư trì hoãn để dò sức cầu

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội, nhận định thị trường nhà ở Thủ đô đang bước vào giai đoạn tái cân bằng sau khoảng hai năm tăng trưởng mạnh.

Thanh khoản phân hóa mạnh khi dự án đáp ứng nhu cầu ở thực, có vị trí thuận lợi và chính sách bán hàng cạnh tranh vẫn có khả năng tiêu thụ. Điều này cho thấy vấn đề không đơn thuần là thiếu người mua, mà còn nằm ở sự không tương thích giữa giá bán, sản phẩm và khả năng tài chính của khách hàng.

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, mặt bằng giá cao cùng áp lực lãi suất đang tác động đến sức mua.

Trong quý III, giao dịch căn hộ hạng A giảm, trong khi phân khúc hạng B và C tăng so với quý trước. Diễn biến này cho thấy người mua đang dịch chuyển khỏi nhóm căn hộ đắt tiền, tìm kiếm sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Sức mua yếu không chỉ thể hiện qua số căn bán được mà còn tác động trực tiếp đến quyết định ra hàng. Theo One Mount Group, tính cả dự án mở bán chính thức và dự án đã nhận booking, tổng nguồn cung khởi động bán hàng trong quý III đạt khoảng 4.000 căn tại Hà Nội và 4.300 căn tại TP.HCM.

Một số dự án đã nhận booking nhưng chưa mở bán chính thức, như Central Residence, Mandarin Garden 3 Yên Sở và Astor 1 tại Hà Nội; Imperial Sensa Park, IKI Village, Asana by KITA và Celesta Gold tại TP.HCM.

Theo One Mount Group, một số chủ đầu tư kéo dài giai đoạn giữ chỗ, khảo sát nhu cầu thay vì mở bán đúng kế hoạch. Yếu tố mùa vụ, trong đó có tháng Ngâu, là một nguyên nhân; song sức cầu suy yếu cũng khiến doanh nghiệp phải cân nhắc thời điểm tung sản phẩm.

Đáng chú ý, nguồn cung dời lịch mở bán chiếm trên 40% tổng nguồn cung dự kiến ra hàng trong quý III. Tỷ lệ này cho thấy việc trì hoãn không còn là quyết định riêng lẻ.

Chủ đầu tư đang ưu tiên đo lường mức độ quan tâm, kiểm tra khả năng hấp thụ và tránh đưa sản phẩm ra thị trường khi triển vọng bán hàng chưa rõ ràng.

Lùi lịch giúp doanh nghiệp giảm áp lực bán hàng, nhưng cũng phơi bày bài toán cơ cấu: nguồn cung tập trung ở căn hộ giá cao, trong khi nhóm khách hàng đủ khả năng chi trả bị thu hẹp bởi giá nhà và lãi vay. Nếu không điều chỉnh sản phẩm, giá bán và phương thức thanh toán, sức cầu khó cải thiện bền vững.

Sự sụt giảm nguồn cung chưa đồng nghĩa mất cân đối đã được giải quyết. Thị trường cần thêm sản phẩm có giá phù hợp, chính sách bán hàng sát khả năng tài chính và dự án đáp ứng nhu cầu ở thực. Khi người mua vẫn đứng ngoài vì giá quá cao, lùi lịch mở bán mới chỉ là phản ứng trước sức cầu yếu, chưa phải lời giải cho bài toán thanh khoản.