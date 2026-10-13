Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành 48 văn bản chỉ đạo nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng cũng ban hành 2 công điện, tổ chức 18 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Thị trường bất động sản ghi nhận hơn 51.900 sản phẩm tồn kho. (Ảnh minh họa)

Về quy mô thị trường, cả nước có 2.221 dự án bất động sản được thống kê, với tổng vốn đầu tư khoảng 6,87 triệu tỷ đồng. Trong quý III/2026, thị trường ghi nhận khoảng 92.004 giao dịch bất động sản thành công, bằng 92% so với quý trước.

Giá chung cư và đất nền trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm so với quý II/2026, song vẫn duy trì ở mức cao tại các đô thị lớn. Thanh khoản thị trường còn thấp, giao dịch chủ yếu tập trung tại những dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi.

Theo báo cáo của 27/34 địa phương, lượng bất động sản tồn kho trong quý III/2026 đạt khoảng 51.950 căn, lô/nền, có xu hướng tăng so với quý trước. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh lưu ý, số liệu này mới phản ánh lượng tồn kho do các chủ đầu tư báo cáo. Trên thực tế, thị trường còn có khối lượng vốn đầu tư dở dang lớn tại các dự án, trong khi hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng gặp nhiều khó khăn.

Về phát triển nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án với quy mô 910.933 căn đã hoàn thành, đang triển khai hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư, tương đương khoảng 91% mục tiêu của Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Trong số này, 363 dự án đã hoàn thành với 216.626 căn; 293 dự án đang triển khai xây dựng với 363.065 căn; 291 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với 331.242 căn. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, cả nước hoàn thành 46.962 căn nhà ở xã hội.

Đối với phân khúc nhà ở cho thuê, đến hết quý III/2026, cả nước hoàn thành 8.314 căn, đạt 48% kế hoạch năm. Bộ Xây dựng dự kiến cả năm có thể hoàn thành 18.049 căn, tương đương 105% kế hoạch.

Đáng chú ý, từ tháng 6/2026 đến nay, cả nước đã khởi công 29 dự án với quy mô 85.594 căn, trong đó có 33.886 căn nhà ở cho thuê, chiếm khoảng 40%. Kết quả này cho thấy nhà ở cho thuê đang được chú trọng hơn trong cơ cấu phát triển nguồn cung, dù tiến độ hoàn thành vẫn cần được đẩy nhanh để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Báo cáo về tín dụng bất động sản, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, đến ngày 31/8/2026, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 5,21 triệu tỷ đồng, tăng 9,49% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,39% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Đối với các chương trình cho vay nhà ở xã hội, dư nợ đạt hơn 51.000 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội chiếm hơn 26.000 tỷ đồng, các ngân hàng thương mại chiếm hơn 25.000 tỷ đồng.

Chương trình tín dụng ưu đãi phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 33/NQ-CP đã được mở rộng quy mô từ 120.000 tỷ đồng lên hơn 153.000 tỷ đồng, với sự tham gia của 11 ngân hàng thương mại.

Tính đến ngày 31/8/2026, tổng số tiền cam kết cho vay theo chương trình đạt khoảng 50.300 tỷ đồng, trong khi doanh số giải ngân đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng khoảng 2,3 lần so với cuối năm 2025. Trong số vốn đã giải ngân, khoảng 15.000 tỷ đồng dành cho chủ đầu tư và 2.500 tỷ đồng dành cho người mua nhà.

Các số liệu cho thấy thị trường bất động sản vẫn đang đối mặt với những thách thức về thanh khoản, khả năng hấp thụ nguồn cung và tiến độ xử lý hàng tồn kho, dù quy mô tín dụng tiếp tục tăng. Việc đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, đồng thời tháo gỡ vướng mắc tại các dự án và nâng cao khả năng tiếp cận vốn sẽ là những yếu tố quan trọng để cải thiện sức cầu, khơi thông nguồn lực và hỗ trợ thị trường phục hồi.