Sự tồn tại của khoảng 1,6 triệu thanh niên “3 không” - không việc làm, không học tập, không đào tạo, đang đặt ra bài toán lãng phí nguồn nhân lực ngay trong giai đoạn kinh tế cần bứt phá. Để hỗ trợ lao động trẻ chuyển tiếp thành công và hòa nhập bền vững với thị trường lao động, các chuyên gia cho rằng cần sự phối hợp đồng bộ từ đào tạo kỹ năng sát thực tiễn, kết nối cung - cầu việc làm đến những chính sách hỗ trợ xuyên suốt, tham khảo từ kinh nghiệm quốc tế…