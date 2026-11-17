Thị trường bất động sản đối mặt nghịch lý cung cầu và giá bán
Thị trường bất động sản đang ghi nhận một nghịch lý: lượng giao dịch sụt giảm mạnh nhưng mặt bằng giá nhà vẫn neo ở mức cao. Trong khi người mua ngày càng thận trọng, nhiều phân khúc bất động sản lại gặp khó khăn trong tiêu thụ. Diễn biến này phản ánh những bất cập trong cơ cấu nguồn cung, mặt bằng giá và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thi-truong-bat-dong-san-doi-mat-nghich-ly-cung-cau-va-gia-ban-246261117094154038.htm